Gaza: Izraelci zatím pod nemocnicí Al Šífa nenašli velitelské centrum Hamásu. Byl tedy útok na nemocnici opodstatněný?

16. 11. 2023

Moderátor, Channel 4 News, 16. 11. 2023, 19 hodin: Dobrý večer. Izraelské síly tvrdí, že prohledávají budovu po budově, patro po patře, v největší nemocnici v Gaze, Al Shifa. Zatím chybí přesvědčivé důkazy o velitelství Hamásu a síti tunelů, které se pod ní podle nich skrývají, ačkoli dnes večer IDF tvrdí, že z nedaleké budovy vyzvedly mrtvolu jedné z rukojmích. Zatímco probíhá vojenská operace v přímém přenosu oddělení po oddělení a mezi stovkami pacientů a zdravotníků, ředitel nemocnice řekl, že pacienti křičí žízní. OSN říká, že se zabývá evakuací, a dnes večer komunikace s Gazou opět z velké části selhala.

Izraelští vojáci pokračují v prohledávání nemocnice Al Šífa ve městě Gaza, kde podle nich Hamás založil své velitelské centrum hluboko pod zemí. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien má tuto reportáž:





Reportér: Podruhé v tomto týdnu přivádí mluvčí izraelské armády diváky na prohlídku nemocnice.Tentokrát je to al Šifa, největší nemocnice v Gaze. Nyní je pod kontrolou izraelské armády.







Izraelský vojenský mluvčí: "Je tam samopal AK-40. Pak jsou tu náboje a munice. Jsou tam i granáty."





Reportér: Zde sice boje v okolí komplexu pokračují, ale obávaná intenzivní přestřelka s Hamásem uvnitř nemocnice se podle všeho nekoná. Tak včera probíhala komunikační válka.





Izraelský vojenský mluvčí: "Když naši vojáci otevřeli tady tu skříň, což je hlavní část kliniky, našli tohle. Tyto zbraně nemají v nemocnici absolutně co dělat."









Uvnitř oddělení magnetické rezonance ukázala izraelská armáda něco, co je popisováno jako sbírka zbraní, vybavení a materiálu Hamásu. Pravdivost těchto tvrzení se nám nepodařilo nezávisle ověřit.





Vzhledem k velikosti komplexu, celého městského bloku to bude izraelská armáda vyšetřovat ještě nějakou dobu. Před dvěma týdny IDF zveřejnily mapu místa, na které upozornily na to, co podle nich představuje vojenskou infrastrukturu Hamásu. IDF uvedla, že části podzemního komplexu se nacházejí vedle obou ambulancí, také pod pohotovostním oddělením. Chirurgické oddělení a blok interních oborů.





Zástupce Hamásu dnes tato tvrzení popřel.









V projevu z Bejrútu se také vysmál 3D simulaci údajného velitelského centra Hamásu pod nemocnicí, kterou představily IDF. Tento měsíc izraelská armádauvedla, že nejde o přímé zobrazení, ale o ilustraci toho, jak rozsáhlé je řídicí centrum Hamásu pod nemocnicí. Podle IDF ve čtvrtek izraelská armáda také uvedla, že v nemocnici našla údaje spojené s rukojmími zajatými 7. října.

Příbuzní asi 240 rukojmích pochodují 5 dní z Tel Avivu do Jeruzaléma a požadují jejich propuštění. Mnozí účastníci pochodů se snažili vyhnout politizaci této věci, ale začínají se objevovat známky netrpělivosti s Benjaminem Netanjahuem. Otec jednoho z unesených a zabitých dnes řekl toto:





"V rámci této dohody jste řekl, že přijdete a promluvíte s námi. Už jsme skončili s tím, že budeme milí. Sundáváme rukavice a jdeme se s vámi utkat. Opouštíte nás. Nepřijdete za námi. Styďte se."





"Hluboce jsem se zapojil do posunu ve vyjednávání o rukojmích. Myslím, že pauza je to s čím , že Izraelci souhlasili. Mám mírnou naději."





V poslední hodině přišla zpráva o zmařené naději pro další rodinu v této válce. IDF tvrdí, že nalezly tělo matky pěti dětí, kterou 7. října zajal Hamás.





Reportér z Tel Avivu: Dnes večer se zdá, že v Gaze opět došlo k výpadku komunikace. Velmi obtížné se tam s někým spojit, náčelník generálního štábu izraelské armády prohlásil, že armáda je blízko zničení schopností Hamásu, vojenských schopností na severu Gazy. V tuto chvíli se však zdá, že na severovýchodě stále dochází k občasným střetům, hlásí se velmi silný nálet v okolí tábora Džabalia.





"Žádné ty zbraně v Šífě nebyly. V této nemocnici není žádné středisko ani řídicí místnost Hamásu."Objevily se spekulace, že se chystá vyjednané přerušení bojů, které by mělo souviset s propuštěním velké skupiny rukojmích. Tyto spekulace se včera dostaly na přetřes poté, co prezident Biden pronesl tuto větu, doplněnou zdviženým obočím Anthonyho Blinkena.V určité fázi armáda pravděpodobně začne obracet svou pozornost k jihu, kam uprchlo tolik lidí z Gazy, kde se vojenští představitelé zřejmě domnívají, že masové vedení také pravděpodobně zmizelo.