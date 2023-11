Válka mezi Izraelem a Hamásem: Šéfové OSN odmítají jednostranné návrhy na vytvoření "bezpečných zón" v Gaze; nemocnice al-Ahlí je obléhaná

16. 11. 2023

Světový potravinový program varuje, že civilisté v Gaze čelí bezprostřednímu hladomoru



Světový potravinový program OSN (WFP) varoval, že pásmo Gazy nyní čelí "obrovskému" nedostatku potravin a rozsáhlému hladu, téměř všichni obyvatelé této palestinské enklávy zoufale potřebují potravinovou pomoc.



Výkonná ředitelka WFP Cindy McCainová ve čtvrtečním prohlášení uvedla, že zásoby potravin a vody v Gaze "prakticky neexistují" a přes hranice se na území dostává "jen zlomek" potřebné pomoci. Řekla: "S rychle se blížící zimou, nebezpečnými a přeplněnými přístřešky a nedostatkem čisté vody čelí civilisté bezprostřední možnosti hladomoru.



Není možné pokrýt současné potřeby jedním funkčním hraničním přechodem. Jedinou nadějí je otevření dalšího, bezpečného přechodu pro přístup humanitární pomoci, která by do Gazy dopravila životně důležité potraviny.



Začátkem tohoto týdne WFP potvrdil uzavření poslední pekárny, která fungovala ve spolupráci s agenturou, kvůli nedostatku paliva. Chléb, který je pro obyvatele Gazy základní potravinou, je nedostatkový nebo vůbec neexistuje, uvedla organizace.



Nedostatek paliva rovněž ochromuje humanitární distribuci a operace, včetně dodávek potravinové pomoci, uvedla organizace. Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedla, že od zítřka nebudou z přechodu Rafáh do Gazy dodávány žádné dodávky pomoci kvůli nedostatku paliva.





- Protestující proti izraelské vojenské ofenzívě v Gaze se ve čtvrtek dostali do slovní přestřelky s washingtonskou policií poté, co obvinili policisty z násilného rozehnání demonstrace na Kapitolu, která byla podle organizátorů pokojná.



Vedoucí představitelé koalice Ceasefire Now uvedli, že 90 jejich aktivistů bylo zraněno při střetech, ke kterým došlo poté, co ve středu večer uspořádali vigilii se svíčkami před sídlem Demokratického národního výboru (DNC).



Koalice uvedla, že dobrovolníci byli postříkáni pepřovým sprejem, kopáni, taháni za vlasy a stahováni ze schodů policisty v zásahové výstroji, které obvinila, že ignorovali dlouholeté protokoly o nenásilných protestech, nevydali oznámení o rozpuštění a nejednali se speciálně určeným zástupcem policie pro styk se shromážděním.



Policie však uvedla, že skupina prý "nebyla pokojná", a uvedla, že šest policistů muselo být ošetřeno kvůli zraněním po úderech a postříkání pepřovým sprejem. Jeden čtyřiadvacetiletý protestující byl zatčen za to, že údajně vrhnulpolicistku do garážových vrat a udeřil ji do obličeje, uvedla policie ve svém prohlášení.



Organizátoři uvedli, že akce, kterou společně uspořádaly tři levicové skupiny: Jewish Voice for Peace, If Not Now a Democratic Socialists of America, navazovala na tradice nenásilí, jejichž průkopníky bylo americké hnutí za občanská práva.



- Izraelský ministr obrany Yoav Gallant během čtvrtečního vyhodnocení situace oznámil "další fázi" ofenzívy v Gaze.





- Izraelská armáda uvedla, že v nemocničním komplexu al-Šifa v Gaze prý odhalila tunelovou šachtu Hamásu a vozidlo se zbraněmi. Zveřejnila videa a fotografie tunelové šachty a zbraní, ale nebylo možné je nezávisle ověřit.

Nemocnice ztrácejí tuto ochranu pouze tehdy, pokud se prokáže, že z jejich prostor byly prováděny škodlivé činy. Izraelská vláda o tom nepředložila žádné důkazy."





- Šéf zahraničních věcí EU Josep Borrell vyzval Izrael, aby se v reakci na útoky Hamásu ze 7. října nenechal "pohltit hněvem".



V projevu z kibucu Be'eri, kde toho dne zahynulo nejméně 85 z 1 200 lidí a odkud bylo uneseno asi 30 z více než 240, Borrell uvedl, že "Izrael musí být bráněn", ale "jedna hrůza neospravedlňuje druhou: v posledních týdnech zemřeli nevinní civilisté, včetně tisíců dětí.



"Chápu vaše obavy a bolest. Chápu váš hněv. Dovolte mi však, abych vás požádal, abyste se nenechali pohltit vztekem."



Diplomat také vyzval k "okamžitému a bezpodmínečnému propuštění" těch, které Hamás toho dne vzal jako rukojmí.





Signatáři prohlášení uvedli, že žádná z humanitárních organizací, které zastupují, se nepodílela na přípravě příchodu vysídlených osob do případné "bezpečné zóny" - nebo "humanitární zóny" - v Gaze.





- Norský parlament přijal rezoluci vyzývající vládu, aby byla připravena uznat "nezávislý" palestinský stát.



Deklarace, která byla v parlamentu přijata drtivou většinou, otevírá cestu k plnému uznání Palestiny jako vlastního státu, ale ne hned.



V návrhu se uvádí, že shromáždění "žádá vládu, aby byla připravena uznat Palestinu jako nezávislý stát, jakmile by uznání mohlo mít pozitivní dopad na mírový proces, aniž by podmiňovalo uzavření konečné mírové dohody", uvedla agentura AFP.



Island, Švédsko, Polsko, Česká republika a Rumunsko patří mezi země, které již Palestinský stát právně uznaly.



- Generální ředitel palestinské telekomunikační společnosti Paltel uvedl, že vyzval mezinárodní orgány, aby přesvědčily Izrael, aby umožnil vstup paliva do Gazy a obnovil tak telekomunikace v obléhané enklávě.



Společnost Paltel dnes oznámila, že všechny komunikační služby - pevné linky, mobilní telefony a internetové připojení - jsou kvůli nedostatku paliva mimo provoz.



Generální ředitel společnosti Paltel Abdulmajeed Melhem řekl agentuře Associated Press:



Od vypuknutí války není k dispozici elektřina, proto jsme se při provozu generátorů spoléhali na alternativní zdroje. Pokud (Izrael) umožní dovoz paliva, bude tento problém vyřešen.



V Gaze dnes v noci nefungují veškeré komunikace poté, co hlavní telekomunikační společnosti potvrdily, že kvůli nedostatku paliva nefungují žádné telekomunikační služby.



Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedl, že v Gaze došlo k "totálnímu výpadku komunikací" a že se obává, že výpadek může zvýšit paniku v pásmu Gazy a narušit občanský pořádek.



- Fotografie a videa zveřejněná na internetu ze včerejších protestů za příměří ve Washingtonu ukazují, jak policie na Kapitolu rozbíjela svíčky, které byly položeny na památku 11 000 Palestinců zabitých izraelskými údery.



Na jednom videu bylo vidět, jak jeden z policistů Kapitolu po kopání do svíček na svíčky plivl.



Organizátoři demonstrací za příměří uvedli, že více než 90 nenásilných protestujících bylo policií na Kapitolu zraněno.



- Nemocnice v Gaze je zcela uzavřena, oznámil ředitel nemocnice



Indonéská nemocnice v severní Gaze byla zcela uzavřena a asi 45 pacientů, kteří naléhavě potřebují operaci, zůstalo v recepci, uvedl pro Al-Džazíru ředitel nemocnice Atef al-Kahlout.



"Indonéská nemocnice zcela přestala sloužit a fungovat," uvedl Kahlout, informovala agentura Reuters. Dodal: "Kahlout se domnívá, že se jedná o velmi závažný problém:



Vzhledem k naší klinické neschopnosti přijmout pacienty z Gazy a severu země oznamujeme, že nemocnice zcela zastavila provoz.



- V nemocnici al-Šifa v Gaze se dnes objevily zprávy o střelbě, izraelský vojenský představitel potvrdil, že její komando pročesává komplex.



Novinář BBC uvedl, že jeden z jeho kontaktů řekl:



Vojáci jsou všude, střílejí na všechny strany.



Uvedl, že vojáci "vtrhli do všech oddělení" nemocnice, zničili jižní část zdi budovy a desítky aut.



Uvedl také, že do komplexu byly přivezeny obrněné buldozery.



- Násilný útok v nemocnici al-Ahlí v Gaze, sděluje palestinská Společnost Červeného půlměsíce.



Nemocnice al-Ahli v pásmu Gazy je v současné době obléhána izraelskými tanky, uvedla Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS).



V prohlášení zveřejněném na sociálních sítích PRCS uvedla, že v nemocnici ve městě Gaza probíhá "násilný útok". Uvedla, že její týmy se nemohou pohybovat a dostat ke zraněným lidem.



- K odpovědnosti za ranní střelbu na kontrolním stanovišti mezi Jeruzalémem a okupovaným městem Betlém na Západním břehu Jordánu se přihlásilo ozbrojené křídlo Hamásu, brigády al-Kassám.



Podle izraelské policie bylo ve středu zraněno šest příslušníků izraelských bezpečnostních sil poté, co na kontrolním stanovišti zahájili palbu tři ozbrojenci.



- Šéf izraelské policie Jakov Šabtaj uvedl, že útočníci přijeli ve vozidle ze směru od Betléma a začali střílet, když je izraelské síly začaly vyslýchat. Podle něj byli zabiti, když izraelské síly opětovaly střelbu.



Střelci podle něj plánovali mnohem větší útok. Izraelská policie uvedla, že u podezřelých a v jejich vozidle našla dvě automatické pušky, dvě pistole, stovky nábojů, deset plně nabitých zásobníků a dvě sekery.





- Zde jsou informace od Philippa Lazzariniho, generálního komisaře agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), který dnes hovořil s novináři v Ženevě.



Lazzarini uvedl, že se obává, že by mohlo dojít k narušení občanského pořádku poté, co Gazu ve čtvrtek postihl nový výpadek komunikací.



"Gaza je opět v totálním komunikačním výpadku, a ... je to proto, že tam není palivo," řekl podle agentury AFP.



Dodal, že se obává, že výpadek může v pásmu Gazy zvýšit paniku a narušit poslední zbytky veřejného pořádku.



Výpadek komunikací "vyvolává a ještě více podněcuje úzkost a paniku", řekl a dodal:



To může vyvolat nebo urychlit poslední zbytky občanského pořádku, které v pásmu Gazy máme. A pokud se tento zcela rozpadne, budeme mít potíže s fungováním v prostředí, kde nemáte ani minimální pořádek.



- Akce propalestinských demonstrantů, kteří vylezli na válečný památník v Londýně, byla "pobuřující", ale nikoli nezákonná, uvedl ve čtvrtek komisař Metropolitní policie.



Video zřejmě zachycuje nejméně dva propalestinské demonstranty, kteří ve středu večer vylezli na památník Královského dělostřelectva na rohu Hyde Parku v centru Londýna, což bylo načasováno na hlasování o výzvách k příměří v Gaze v Dolní sněmovně. Na videozáznamu je vidět, jak k protestujícím promlouvá policista a jak oni souhlasí s tím, že sestoupí dolů.



Nový britský ministr vnitra James Cleverly kritizoval "urážlivé" demonstranty, kteří vylezli na památník, a označil jejich jednání za "hluboce neuctivé" a dodal, že zvažuje, "jaká další opatření je třeba přijmout, aby policie mohla zakročit".



Stalo se tak poté, co se vláda a policie minulý týden střetly v otázce, jak se vypořádat s velkými propalestinskými protesty, přičemž komisař Metropolitní policie Mark Rowley se v den příměří postavil proti požadavku zakázat propalestinský pochod. Pochod, který byl s protestujícími dohodnut před akcí, se nepřiblížil k válečným památníkům ani je nepoškodil, avšak krajně pravicoví demonstranti vyvolali nepokoje a násilí, když napadli policii ve Whitehallu.



- John Kirby, mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost, byl dnes novináři dotázán na omezené důkazy, které Izrael dosud předložil na podporu svého tvrzení, že nemocnice al-Šifa byla využívána jako velitelské centrum a sklad zbraní Hamásu.



Kirby odpověděl:



Máme vlastní zpravodajské informace, které nás přesvědčují, že Hamás využíval nemocnici al-Šifa jako velitelský a kontrolní uzel a s největší pravděpodobností i jako skladiště.



V nemocnici se ukrývali a používali ji jako štít proti vojenským akcím, čímž vystavovali pacienty a zdravotnický personál většímu riziku. Stále jsme přesvědčeni o správnosti těchto zpravodajských informací.



Odmítl sdělit, jaké zpravodajské informace, pokud vůbec nějaké, Izrael o nemocnici od jejího obsazení jednotkami IDF sdílel.



Otázky pro Kirbyho přišly ráno poté, co Joe Biden z plných plic podpořil operace IDF v Gaze, zejména v Šífě.



Biden navrhl, že pozemní operace by měla být cílenější než letecká bombardovací kampaň, u níž zřejmě uznal, že byla méně diskriminační. Biden ve středu večer prohlásil:



Tak tohle je jiný příběh, než se podle mě odehrával předtím - nevybíravé bombardování.





- Šéf UNRWA prohlásil, že se jedná o "záměrný pokus zadusit" operace agentury OSN v Gaze.



Philippe Lazzarini, generální komisař agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), prohlásil, že podle jeho názoru došlo k úmyslnému pokusu o "udušení" její humanitární činnosti v Gaze.



Ve čtvrtečním rozhovoru s novináři v Ženevě řekl:



Jsem přesvědčen, že existuje záměrný pokus o udušení naší operace a její ochromení.



Dodal, že agentuře UNRWA, která podporuje více než 800 000 vysídlených Palestinců v Gaze, hrozí úplné pozastavení činnosti.



Agentura OSN již několik týdnů prosí o přístup k palivu, uvedl a dodal, že je "nehorázné" nutit humanitární agentury, aby o palivo prosily.



Ve středu byl do Gazy vpuštěn nákladní automobil s 24 000 litry nafty pro vozy OSN, které distribuují pomoc.



Dodávky se ani zdaleka neblíží tomu, co lidé v Gaze potřebují k přežití, řekl Lazzarini a dodal:



"Kvůli nedostatku pohonných hmot nebudeme moci poslat naše kamiony přes jih pásma Gazy, kde jsou lidé čekající na humanitární dodávky."



- Předseda izraelské opozice Jair Lapid zopakoval svou výzvu premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby odstoupil.



V prohlášení zveřejněném ve čtvrtek na sociálních sítích Lapid uvedl, že by se našla široká podpora pro vytvoření vlády jednoty vedené Netanjahuovou pravicovou stranou Likud. Překlad jeho prohlášení podle agentury Reuters zní:



" Přišel čas - musíme vytvořit vládu národní obnovy. Likud ji povede, Netanjahu a extremisté budou nahrazeni, více než 90 poslanců Knesetu bude partnery v koalici pro uzdravení a obnovu."



Dodal:



"Slyším ty, kteří říkají, že teď není vhodná doba. Čekali jsme 40 dní, víc času není. Nyní potřebujeme vládu, která se nebude zabývat ničím jiným než bezpečností a ekonomikou."



V rozhovoru pro izraelský kanál 12 Lapid ve středu řekl, že "nemůžeme vést prodlouženou [vojenskou] operaci s premiérem, kterému nevěříme".





- Úsilí o poskytnutí lékařské pomoci Palestincům z pásma Gazy by se mělo soustředit uvnitř obléhané pobřežní enklávy, uvedl ve čtvrtek egyptský ministr zahraničí.



Egypt tento měsíc přijal omezený počet lékařských evakuovaných z Gazy, z nichž většina byla převezena k ošetření do egyptských nemocnic. Podle agentury Reuters byla jedna skupina pacientů s rakovinou, která přešla z Gazy do Egypta, ve středu letecky přepravena do Turecka.



Na brífinku pro zahraniční média v Káhiře to řekl ministr zahraničí Sameh Shoukry:



Musíme se soustředit na zřízení zdravotnických zařízení uvnitř Gazy, aby byla dostupnější pro Palestince, kteří potřebují lékařskou pomoc.



Šukrí rovněž uvedl, že není nic pravdy na zprávách, že Izrael a USA vyvíjely na Káhiru nátlak, aby výměnou za odpuštění dluhu přijala uprchlíky z Gazy, a zopakoval, že Palestince nelze vysídlit z jejich vlasti.



Egypt opakovaně prohlásil, že odmítá jakékoliv masové vysídlování Palestinců z Gazy, protože izraelská vojenská kampaň tam vyhnala statisíce lidí směrem na jih území a humanitární krize se prohloubila.





- Izraelské letectvo v noci na čtvrtek shazovalo letáky ve východních oblastech Chán Júnisu na jihu pásma Gazy, které vyzývaly lidi, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti evakuovali do krytů - což naznačovalo blížící se vojenské operace v oblasti. Letáky civilistům v Bani Shuhaila, Khuza'a, Abassan a al-Qarara říkaly, že každý, kdo se nachází v blízkosti bojovníků nebo jejich pozic, "ohrožuje svůj život", uvedli místní lidé pro agenturu Reuters. Desetitisíce lidí vysídlených ze severu země hledaly útočiště v Chán Júnisu, což způsobilo vážné přelidnění při nedostatku potravin a vody.



- OSN hledá způsoby, jak evakuovat nemocnici al-Šifa v Gaze, ale možnosti jsou omezeny bezpečnostními a logistickými omezeními, uvedl ve čtvrtek vysoký představitel WHO. Podle regionálního ředitele WHO pro mimořádné situace Ricka Brennana je jednou z překážek skutečnost, že palestinský Červený půlměsíc nemá v Gaze dostatek paliva pro své sanitní vozy, aby mohl evakuovat pacienty. Podle jeho informací WHO je v Šífě stále asi 600 pacientů, z toho 27 v kritickém stavu.



- Izraelská operace v nemocnici Šifa pokračovala i ve čtvrtek poté, co Izraelské obranné síly (IDF) vstoupily do rozlehlého areálu ve středu brzy ráno. Izraelské komando prohledává všechny budovy a všechna patra, zatímco v komplexu zůstávají stovky pacientů a zdravotnického personálu, uvedl izraelský vojenský představitel.



- Veškeré telekomunikační služby v pásmu Gazy přestaly fungovat, protože byly vyčerpány všechny zdroje energie udržující síť, uvedly ve čtvrtek ve svém prohlášení hlavní telekomunikační společnosti v Gaze Paltel a Jawwal.



- Izraelské stíhačky zasáhly v Gaze dům Ismaila Haníji, šéfa politického byra Hamásu, uvedly ve čtvrtek IDF. Haníja, který je považován za celkového vůdce militantní skupiny, žije již několik let v Kataru.



- Vysoký komisař OSN pro lidská práva uvedl, že zabíjení civilistů v Gaze nelze bagtelizovat jako "vedlejší škody", a vyzval k příměří na základě humanitárních a lidskoprávních důvodů. Volker Türk uvedl, že po pěti týdnech války se na hustě obydleném palestinském území zdá být "masivní výskyt infekčních nemocí a hladu" nevyhnutelný.



Izraelský velvyslanec v OSN odsoudil rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k "humanitární pauze" jako "odtrženou od reality" a "nesmyslnou". Rada bezpečnosti OSN ve středu hlasováním podpořila rezoluci vyzývající k "naléhavému prodloužení humanitárních pauz na [dostatečný] počet dní, aby byl umožněn přístup pomoci" na válčící území. Spojené státy a Spojené království se zdržely hlasování.





- Skupina expertů OSN uvedla, že existují "důkazy o rostoucím genocidním podněcování" proti palestinskému lidu, kterého se podle ní Izrael dopouští "závažným způsobem". Ve svém prohlášení uvedli, že jsou "hluboce znepokojeni podporou válečné strategie Izraele ze strany některých vlád".



- Ve čtvrtek zesílilo ostřelování na libanonské hranici s Izraelem, libanonská ozbrojená skupina Hizballáh uvedla, že vypálila rakety na osm pozic za hranicí, a Izrael prohlásil, že odpověděl dělostřelectvem.



- Šéf diplomacie EU Josep Borrell a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví Blízký východ v rámci mnohovrstevnatého diplomatického úsilí o ochranu civilistů, otevření nových humanitárních koridorů a další přípravu regionu na mírová jednání.



- Francie odsoudila násilnosti izraelských osadníků na Západním břehu Jordánu, označila je za "politiku teroru", jejímž cílem je vysídlení Palestinců, a vyzvala izraelské úřady, aby Palestince před násilnostmi ochránily. Izraelská policie ve čtvrtek oznámila, že zastřelila a "zneškodnila" podezřelého ze střelby na kontrolním stanovišti Tunely mezi Jeruzalémem a okupovaným městem Betlém na Západním břehu Jordánu.



- Příbuzní rukojmích zajatých Hamásem při jeho útoku na Izrael 7. října pokračovali v pochodu z Tel Avivu k úřadu Benjamina Netanjahua v Jeruzalémě a prosili o propuštění svých blízkých držených v zajetí v Gaze.



- Izraelský prezident Isaac Herzog v rozhovoru uvedl, že Izrael nemůže v Gaze zanechat vakuum a bude tam muset v blízké budoucnosti udržovat silné síly, aby zabránil Hamásu znovu se objevit v palestinské enklávě.







