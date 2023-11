Není co do huby? Zkuste prezidentské ponožky

15. 11. 2023 / Petr Haraším

Kuřecí rozpočtová neodpovědnost Už tak dost odvážná ultrapravicová novinářka provládního bulvárního a zcela závislého média Hovorková mávla rukou a popustila své fantasmagorii dalších pár uzd. Nadýchala se totiž spolu se šéfem bolševických par z knihy Vyprávěj mi o komunismu. Rudě se ji zalesklo v očích, jako když se tuhle střílelo z Auror a pustila se do studia front na kuřecí smažené dobroty.

Nevypadlo z ní nic moc nového, protože pravicové žvásty jsou trvalým postižením této nadějné Kojzarovy učednice. Posté a znovu opakuje, že občané nechtějí v české východní ekonomice, která aktuálně nenávratně umírá na oligarchii z devadesátek, makat pro blaho a břich kmotří pravicové lůzy a že požadují něco zdarma. Občané naši milí nejsou totiž chudí, jak neexistující levice prostřednictvím odborných výzkumů, dat a fakt stále jen lže, lidé jsou leniví, jak na vymyšlených dezinformacích dokládá vládní pravice mediálně krytá nejmenovaným webem plným ubohých fórů. A jako kdysi rudí komunisté, dnes modrá či fialová pravice nemá problém dehonestovat občany České republiky, kdy je označuje za nepracovité, shnilé, hloupé a tupé, co stále natahují špinavé a usmolené pracky pokoušejíce vládní neoliberální dobro. Místo tvrdé práce bez legrace, měkce stojí a čekají, až se někdo pracovitý postará.

Hovorková nepostižená realitou života v českém „prekaristánu“ netuší, že tuzemská mzda ani náznakem neodpovídá odvedené tvrdé práci a už vůbec ne po dva roky záměrně budované české drahotě. Poslední data z Dánska, o polovinu menšího trhu, abychom byli v tržním obraze, bez uzardění hovoří o platech cca 135 tisíc, o 25 % DPH na potraviny a o paradoxně levnějších cenách potravin. Asi právě z těchto dat premiér Petr chytil neblahou nemoc nutelliózu a odkvačil do karantény.

Ale zpět k frontě. Mnozí z nás pak musí chtě nechtě do front (fyzických, nebo virtuálních) a věnovat čas na škemrání o vládou doporučené sociální dávky na vládou doporučený život a vůbec.

Ruské koření

Pomatená novinářka ovšem i do trapné kuřecí story míchá proruskou stopu, aby chudoba v Česku dostala ten správný vlastizrádný punc. Hladový dav (smích) čekal až 26 hodin (3 první) ve frontě na rok obžerství a prvních sto kousků kuřecích popeyí zdarma, čehož zneužila ke kritice Česka proruská aktivistka Lisková, čehož stejně a za stejným cílem zneužila fanatická aktivistka Hovorková. Jaká to podoba mezi těmito madame.

Pozdvižení u kuřecí vývařovny si nemohl nechat ujít ani věčný lidový svazák Mirek Kalousek a z upocené obsazené stolice darovaného místa v pojišťovně kázal mazat pravicový med kolem české chudoby. Věru dobře se Miroslav naučil třídní zášti v Národní frontě Komunistické strany Československa.

Ani ruská odbočka nestačila. Madam Hovorková a svazák Kalousek topí pod kotlem pravicové zášti a lidské nenávisti. Sonda do davu lačnícího po krmi zdarma odráží stav české společnosti, které se nechce dost robit. A je to jeden z důvodů chřadnoucího HDP, dupl si neekonom Kalousek a Hovorková zatančila. Fakt jako, přísahám na nutellu.

Zapomnětlivý ekonomický učeň Kalousek už neví, že to byl právě on ve funkci ministra financí, který zadul do ekonomické trouby v roce 2008 a spolu s ODS nás odvedl od ekonomické prosperity a dál jen dál od civilizovaného Západu.

Studovaný chemik a komický ministr financí dnes místo reflexe, omluvy a navrácení mnohamilionových odměn za špatně odvedenou práci útočí na oběti ekonomického směru „topolánkismu-nečasismu-nagysmu“. Pro odvedení pozornosti od svých hříchů odborně hovoří o čekajícím Davu lenivých na kus skývy zdarma namísto poctivé tvrdé uboze placené práce, přičemž sám moc dobře ví, že kecá strašné nesmysle. Koho z kmotrů probůh napadlo udělat svazáka chemika z Národní fronty, a navíc nevzdělaného ekonoma, a navíc morálního diletanta, ministrem českých financí, a navíc v krizi?

Kuřetem zdarma do fialova rozpálená Hovorková dál najíždí na své oblíbené téma, a to na nárokovou mentalitu Čechů. Tak nároková mentalita to je, která z nás snáz udělala ekonomického umrlce celé Evropy? Čekáme a čekáme, kdo nám a co dá bez práce. Tuto nehezkou národní neřest podporuje velká část médií (asi všechny krom Fórum 24) a hlavně ta zlá veřejnoprávní škodná. Kluci z ODS vedení Bendou, Skopečkem a Jirsou už to řeší a na ČT pevně klečí. Já se osobně těším na nedělní pravidelné Otázky Marka Bendy. Kdo by také chtěl, aby mu dennodenně připomínal úspěchy dvouleté mise letu na ekonomické dno. A volby se kvapně blíží, že ano, Igore drábe Němče z kanceláře ředitele. Nač tedy dokola poslouchat nechutnosti o životě k nezaplacení, žití na dně a podobnou morální špínu, když to nechceme a ani neumíme jako vláda a strana řešit?

Proč nikdo nezmiňuje naše vládní úspěchy? No, proč? Proč ani slůvkem o tom, jak vyřešit vládou nadělené trable? Když nemáš peníze na život po Česku, tak přeci stačí hledat si lepší práci za vyšší plat. A když není platu nazbyt, tak je třeba ušetřit na nákladech, což se bude, v Česku, kde ušetřit znamená platit i tak více, líbit. Chladem, hlady, zimou k bohatství čekající zástupy chudých občanů linou. Jak jednoduché, jak civilizované, jak primitivní. Přes nebohé smažené kuře mentální oklikou Hovorková zaujme silný fundamentální postoj. Problémy se v první řadě nemají řešit natahováním pazourů směrem ke státu a k daňovým poplatníkům. Já bych dodal, že by bylo mnohem lepší problémy záměrně nevytvářet a když už je pro většinu občanů vláda vyrobí, tak pak nesedět jako Nečas před Nagy a čekat na volební výprask a návrat skřeta na Koblihový trůn.

Prezidentské ponožky

V půli kuřecího článku o ne chudobě a nárokovém způsobu žití vyskočila mi na Fórum v ústrety cílená reklama na koupi pravých prezidentských fuseklí. Bohužel nebylo uvedeno, zda jsou nové, nebo zda jsou již jeté.

I Hovorková nakonec dojde poznání, že celá kauza kuře zdarma je jen nechutnou koninou. Ale, když už, tak už a je potřeba otočit kormidlem a ze zálohy podle vzoru soudruha podle zaútočit. Fronta na kuře zdarma není známkou chudoby v Čechách (fakt není), nemůže být, protože máme plnou zaměstnanost, a tudíž není pro chudobu, bídu a bezdomovectví žádné místo. Bum, cink, prásk a je to. Plná zaměstnanost v Česku znamená pokles reálných mezd, deficit financí, nejvyšší ceny, ekonomika ve stálém poklesu, ale nikdy chudobu a bídu. Prostě pracujeme, makáme, dřeme, ale i přesto kvůli politikům hovno z toho máme.

Haraším Petr Orlau

Pohledem hladového nevidomého na smažené kuřecí popeye

