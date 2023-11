Mluvčí izraelské vlády: Nejsem obeznámen s individuálními okolnostmi usmrcení 200 Palestinců včetně 52 dětí na Západním břehu Jordánu

21. 11. 2023

Moderátorka, BBC Radio 4, Today Programme, 20.11. 2023, 8.20: A nyní se obraťme na Elona Levyho. Je to mluvčí izraelské vlády. Dobré ráno vám přeji. Můžete dokázat, že nemocniční komplex Al Šifa byl hlavním velitelským a kontrolním centrem Hamásu?





Elon Levy: Dobré ráno, Michelle. Izrael nyní předložil řadu důkazů o tom, že Hamás využíval tuto nemocnici k vojenským účelům. Zrovna včera jsme zveřejnili videozáznam tunelové šachty, která se táhne 10 metrů pod nemocničním komplexem. To je více než dva dvoupatrové autobusy položené na sebe, které vedou do 55 metrů dlouhého podzemního tunelu vedoucího k dveřím s otvorem pro střelbu. Teď jsem byl v Královské svobodné nemocnici v Londýně. Nikdy jsem žádný takový otvor pod tou londýnskou nemocnicí neviděl. Je zcela jasné, že ji Hamás využíval k vojenským účelům. A nejen to, zveřejnili jsme také důkazy z kamer, které zachycují dva rukojmí, nepálského a thajského občana. Vzpomeňme si na sedmý říjen. Byl zločinem proti lidskosti, a to nejen proti Izraeli. Dva rukojmí byli za bílého dne vmanévrováni do nemocnice. Všichni to viděli, všichni lékaři, všichni lékaři, se kterými mezinárodní média poslední měsíc dělala rozhovory. Všichni viděli, jak jsou rukojmí vedeni do nemocnice. Bylo to veřejné tajemství a my nyní požadujeme mezinárodní odpovědnost od světových agentur, které o zneužívání nemocnic jako lidských štítů ze strany Hamásu neřekly vůbec nic. Poslouchal jsem rozhovor, který jste právě vedla, Světová zdravotnická organizace ani jednou neodsoudila využívání nemocnic jako lidských štítů Hamásem. Ani jednou, víte, je to skoro k popukání, když se nad tím zamyslíte.

Moderátorka: Myslím, že jsme je právě slyšeli, jak odsoudili Hamás.



Elon Levy: Protože Světová zdravotnická organizace provedla o víkendu v té nemocnici hodnocení rizik, hodnocení rizik, a nenapadlo ji ani jednou zmínit, že když byli v nemocnici, vojáci IDF venku vykopávali důkazy o útočných tunelech Hamásu a že všichni lékaři viděli, jak se manipuluje s rukojmími.



Moderátorka: Je možné, že ti rukojmí, o kterých mluvíte, byli v nemocnici kvůli ošetření?



Elon Levy: Víte, pokud Hamás střílel do lidí, unášel je a pak je odvážel do pásma Gazy, nemyslím si, že by dostával bonusové body za ošetření.



Moderátorka: Ne, ale vím, že jste se díval na další kamerové záznamy. viděl jste záběry, na kterých jsou ošetřeni? Protože jsem si jistý, že byste asi chtěli, aby se každému rukojmí dostalo lékařského ošetření.



Elon Levy: Jeden z těch rukojmích nevypadá, že by byl zraněný, jak jste říkali ve zprávách na začátku hodiny. A také víme, že desátnice Marciana, devatenáctiletá izraelská vojákyně, která byla unesean 7. října, byl Hamasem popravena uvnitř nemocnice, a jak jsem řekl, to je navíc ke všem důkazům o tom, že Hamas má to velitelské a kontrolní centrum pod nemocnicí Šífa, a doufám, že až to bude bezpečné, protože tato zařízení jsou samozřejmě zaminovaná, budeme tam moci vzít i reportéry BBC. Takže si můžete nezávisle ověřit všechno, co chcete, a všechno, co potřebujete.



Moderátorka: Pokud tam bude plný přístup, což se nestalo pro pro reportéry BBC, kteří se tam dostali nedávno. Nebylo jim dovoleno mluvit s pacienty a lékaři, když tam byli. Druhý rukojmí na záběrech, které jste zveřejnili, je na vezen lehátku, zdá se, že mu chybí noha nebo část nohy a má zranění na ruce. Proto jsem se ptala, zda na dalších záběrech z kamer, které jste si prohlédli, je vidět, že mu bylo poskytnuto lékařské ošetření.



Elon Levy: Tito lidé byli brutálně uneseni 7. října, kdy Hamás masakroval. mučil, mrzačil pálil a znásilňoval, znásilňoval lidi po celém jižním Izraeli. A teď to samé ministerstvo zdravotnictví Hamásu, ti samí představitelé, o kterých pokaždé tvrdíte, že tohle či ono udělal Izrael, Izrael, že to jsou ty počty obětí. Hamás stále popírá zvěrstva, která spáchal 7. října. Hamás stále popírá, že by vůbec bral rukojmí. V říjnu. Sedmého. A to jsou zdroje, které stále uvádíte. Myslíme si, že je strašná škoda, že lži Hamásu jsou nadále ve světě papouškované, a my nyní ukazujeme světu konkrétní důkazy, doslova konkrétní důkazy o tunelech pod tou nemocnicí. A myslím, že spousta mezinárodních představitelů a agentur bude vypadat velmi, velmi, velmi hloupě. Až vyjde najevo, že po mnoho let neřekli vůbec nic o tom, co bylo největším veřejným tajemstvím Gazy. Že Hamás využíval nemocnici Šífa nejen k držení rukojmích, ale také jako velitelské centrum.



Moderátorka: O tom, že se pod nemocnicí nachází sklep, nikdy nikdo nepochyboval. Protože jeho existence, jeho výstavba se datuje do období, kdy tam měl Izrael v osmdesátých letech kontrolu.





Elon Levy: Všechny nemocnice mají sklepy. Ale Michelle, jestli mohu dodat, v nemocnici Šifa pracoval jeden britský lékař, který poskytl pro France 24 rozhovor, z něhož padá čelist, a já doufám, že BBC bude schopna udělat rozhovor s tím samým lékařem. Řekl, že byl varován, že bude zastřelen, pokud se tam přiblíží.





Moderátorka: Ano, slyším, co říkáte, a chápu to. Avšak existuje proces předkládání důkazů. Za tím vším je princip, který spočívá v tom, že když jdete s vojáky do nemocnice, ztratí svůj humanitární status, svůj status podle humanitárního práva. Jakýkoli útok na nemocnici musí být úměrný získané vojenské výhodě nepřítele, a to bude otázka, kterou budou mít na mysli lidé, kteří to všechno sledují zvenčí, když se na to všechno budou dívat. Protože v důsledku vašich vojenských akcí, a já chápu, proč je ospravedlňujete, ale v důsledku těch akcí byla hlavní nemocnice, největší a nejdůležitější nemocnice v této části Gazy, zcela vyřazena z provozu. Kromě těch několika málo pacientů, kteří zůstali.



Elon Levy: A my jsme rozhořčeni, že Hamás ohrozil humanitární status této nemocnice. A ohrozil životy tolika lidí tím, že ji přeměnil pro vojenské účely. Zmínila jste proporcionalitu a myslím, že to je velmi důležité. Dne 7. října Izrael zažil nejsmrtonosnější masakr Židů od dob holocaustu. Byl to nejsmrtonosnější teroristický útok v dějinách světa po 11. září. V opakovaných rozhovorech vyhrožoval, že to udělá znovu, slibuje druhý 7. říjen.



Moderátorka: V Gaze však žijí statisíce Palestinců a dvě třetiny obětí tvoří ženy a děti.



Elon Levy: To jsou čísla, která uvádíte od Hamásu. To jsou čísla, která uvádíte od teroristické organizace.



Moderátorka: Jsou to čísla z Gazy. Jsou z ministerstva zdravotnictví Gazy a nevím, jestli máte vy sami nezávislé počty, ale v minulosti, v minulých konfliktech, ministerstvo zdravotnictví Gazy, které, ano, je řízeno Hamásem, čísla, která předkládalo, se nijak nelišila od čísel, která Izrael akceptoval na konci předchozích konfliktů. Odpovídají také šesti týdnům bombardování.



Elon Levy: Pokud máte tato čísla před sebou, možná se vás mohu zeptat, kolik teroristů nebo bojovníků Hamásu bylo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze za posledních šest týdnů zabito?



Moderátorka: Jaký je váš odhad? Proč nám neřeknete, kolik lidí podle vás vaše bombardování zabilo a jaký podíl tvoří ženy a děti?



Elon Levy: Víme, že jsme zabili tisíce teroristů.



Moderátorka: Kolik?



Elon Levy: Ministerstvo zdravotnictví Gazy, což je Hamás, v minulosti lhalo a vymýšlelo si, stejně jako to samé ministerstvo zdravotnictví Gazy popírá, že Hamás 7. října někoho unesl, že vzal nějaká rukojmí,



Moderátorka: Ministerstvo zveřejnilo jména zabitých lidí a vy máte k těmto záznamům přístup, že? Víme, že Izrael má spoustu informací o tom, kdo je v Hamásu a kde žije. Proto jste schopni předem varovat. Takže pokud, pokud nemáte vlastní odhad, kolik přesně lidí jste zabili a jaký podíl tvoří ženy a děti, tak jaký jiný zdroj očekáváte, že lidé použijí než ministerstvo zdravotnictví v Gaze?



Elon Levy: Očekáváme, že mezinárodní média nebudou věřit teroristické organizaci, která 7. října upalovala, uřezávala hlavy a unášela děti a pak o tom lhala. Ale pokud se mohu vrátit k vaší předchozí otázce o přiměřenosti, protože si myslím, že to byla vlastně velmi důležitá otázka, naše reakce je přiměřená hrozbě genocidní teroristické skupiny, která slibuje spáchat další smrtící masakry, tolik, kolik je třeba k vyvraždění každého muže, ženy, dítěte v naší zemi, naše hrozba je přiměřená eliminaci teroristické organizace, která hrozí, že bude pokračovat v páchání nejsmrtelnějších teroristických útoků v dějinách světa, nejhoršího masakru Židů od holocaustu.



Moderátorka: Hamás nemá pod kontrolou Západní břeh Jordánu, je to tak?



Elon Levy: Ne, Hamás nemá pod kontrolou Západní břeh Jordánu. Má pod kontrolou pásmo Gazy



Moderátorka: Od 7. října bylo na Západním břehu Jordánu zabito izraelskými silami 200 Palestinců, včetně 52 dětí, a dalších 8 izraelskými osadníky, a to po období, které bylo obzvláště smrtící již v letech 2022 a 2023.



Elon Levy: Ptala jste se mě. Na otázku o přiměřenosti.



Moderátorka: Ptám se vás také na Západní břeh Jordánu. Jak jsme informovali ze Západního břehu a prezident Biden je mezi lidmi velmi znepokojenými tím, co se děje na Západním břehu. Proč na Západním břehu umírá tolik Palestinců?



Elon Levy: Michelle, v reakci na masakr ze 7. října jste položila otázku o přiměřenosti izraelského postupu v naší kampani na porážku Hamásu na Západě v pásmu Gazy a já se snažím odpovědět. Vaše otázka, protože -



Moderátorka: A tématu Gazy jsme věnovali velkou část tohoto rozhovoru. Jaká je vaše odpověď na otázku, proč tolik Palestinců umírá na Západním břehu?



Elon Levy: Jste spokojena s tím, že reakce Izraele je přiměřená tomu, co se děje?



Moderátorka: Proč na Západním břehu umírá tolik Palestinců?



Elon Levy: Chci vědět, zda je odpověď, kterou jsem vám dal, uspokojivá. Nebo zda si přejete další vysvětlení?



Moderátorka: Nepřísluší mi říkat, zda je odpověď uspokojivá, nebo ne. Právě jsem vám položila otázku týkající se Západního břehu Jordánu.



Elon Levy: Doufám, že odpověď, kterou jsem předložil ohledně přiměřené reakce Izraele -



Moderátorka: Nejste ochoten odpovídat na otázky týkající se Západního břehu?



Elon Levy: Situace na Západním břehu je taková, že Hamás se snaží eskalovat konflikt za hranice pásma Gazy směrem k Libanonu, směrem k Západnímu břehu, směrem k Jemenu, a my děláme vše, co můžeme, abychom se pokusili tento konflikt omezit, aby se dále nestupňoval, protože Hamás se ho snaží eskalovat a rozšiřovat tento konflikt.



Moderátorka: 200 Palestinců, včetně 52 dětí, bylo tedy zabito izraelskými silami v rámci preventivních opatření proti Hamásu, který se tam snaží proniknout. To je to, co říkáte?



Elon Levy: Ne, tato čísla jsou zjevně hluboce znepokojující. Nejsem obeznámen s jejich individuálními okolnostmi.



Moderátorka: Jako mluvčí izraelské vlády byste ale s nimi měl být obeznámen.



Elon Levy: No, momentálně jsme ve válce uvnitř pásma Gazy v reakci na masakr ze 7. října, nejhorší teroristický útok ve světových dějinách po 11. září. A my jsme v tuto chvíli odhodláni a soustředíme se na zničení Hamásu, aby už nikdy nemohl páchat podobná zvěrstva na našich lidech, a to ani z Gazy, ani odjinud. Odkudkoli jinde.



Moderátorka: Děkuji vám.



