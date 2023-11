Absurdní autoritářství Ruska

21. 11. 2023 / Andrew Stroehlein

čas čtení 3 minuty





Přestože o autoritářských režimech a jejich chování, zejména v době války, píšu už více než dvacet let, stále je pro mě obtížné pochopit jeden společný aspekt jejich chování, konstatuje Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém denním přehledu.

Mají moc a chtějí ji ukázat - svým občanům i světu. Pak ale někdy proti nesouhlasu zasahují tak směšně zbytečně, jako by se cítili nervózní, že je jejich moc nepevná.





Učebnicový příklad jsme viděli minulý týden v Rusku, když soud odsoudil umělkyni Aleksandru Skočilenko k sedmi letům vězení. Čím si vysloužila tak přísný trest? Snad nějakým násilným činem? Nějaké vážné ohrožení Kremlu?





Ne, jediné, co Skočilenko udělala, bylo, že nahradila pět cenovek v supermarketu informacemi o ruské invazi na Ukrajinu.



To je vše. Sedm let vězení za pět malých papírků.

Oficiálním obviněním bylo šíření "falešných" informací o válce. Její lístečky zaznamenávaly, jak desetiletí Putinových televizních lží vyvolalo u některých Rusů ospravedlnění války. Kritizovaůa také ruské bombardování divadla ukrývajícího civilisty v ukrajinském Mariupolu. Uvedla, že Rusko posílá do bojů brance, což přiznalo i ruské ministerstvo obrany. A vyzvala k ukončení války.



Obdržet za to jakýkoli trest vězení - natož sedmiletý - je směšné. Kdybyste to viděli v románu nebo televizním seriálu, mysleli byste si, že to autor přehnal, když po vás chtěl, abyste mu do takové absurdní míry věřili



Ale v Rusku, kde má absurdita úřadů děsivé následky, to k smíchu není.





Vzhledem ke zdravotnímu stavu Skočilenkové a přísnosti věznění v Rusku hrozí, že se její sedmiletý trest stane rozsudkem smrti. Krutost úřadů se projevila již během jejího 19 měsíců trvajícího soudního řízení. Vězeňští úředníci jí zabavili léky a během převozů z vyšetřovací vazby byla několik dní ponechána bez jídla.



Jednání ruských úřadů v tomto případě představuje do očí bijící nespravedlnost, a to je jen nejnovější příklad. Více než 200 lidí čelilo trestnímu stíhání za "falešné" zprávy o ruské válce na Ukrajině a stovky lidí úřady uvrhly za mříže s využitím dalších drakonických zákonů za to, že se postavili proti válce





Stejně jako v mnoha jiných případech se naprostá šílenost pronásledování pacifistky Skočilenko ze strany úřadů projevila i v jiných ohledech, což poznamenala ve své závěrečné řeči před soudem. Kdyby nebyla zatčena, řekla, o tgěch kouscích papíru "by věděla jen jedna babička, jedna pokladní a ochranka v [supermarketu]".





Skutečně. Úřady udělaly z neznámého, nepatrného projevu nesouhlasu mezinárodně známý protest proti ruské invazi na Ukrajinu.



Ať už se s psychologií autoritářských režimů děje cokoli, z hlediska lidských práv jsou výsledky smutně jasné. Uvnitř Ruska stále přibývá případů porušování základních svobod.

