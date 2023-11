Gaza: Další mrtví

21. 11. 2023

- Al-Džazíra informuje, že lidé jsou uvězněni pod sutinami poté, co izraelské nálety zasáhly osm domů poblíž nemocnice Kamal Adwan v severní části pásma Gazy.



Snímky z místa, které Al-Džazíra ověřila, ukazují rozsáhlou destrukci, zatímco záchranáři pátrají po obětech. Je vidět, jak jeden muž hlasitě pláče a pomocí světla z telefonu hledá pod troskami své přátele a rodinu. Podle jednoho z pracovníků záchranné služby na místě měli k dispozici pouze dvě sanitky, které odvážely mrtvé a zraněné. Jeden ze záchranářů uvedl, že v domech bydlelo více než deset lidí, přičemž v jednom domě bylo až 18 osob.



Není jasné, kolik lidí zůstává na severu Gazy po více než měsíci izraelského bombardování a opakovaných pokynech izraelské armády, aby civilisté utíkali na jih Gazy, který je také opakovaně bombardován.





- Vůdce Hamásu Ismail Haníja v úterý brzy ráno prohlásil, že Hamás je "blízko" dohodě o příměří s Izraelem. "Jsme blízko dosažení dohody o příměří," řekl Haníja a dodal, že skupina předala svou odpověď katarským zprostředkovatelům.



Představitel Hamásu Izzat el Reshiq řekl Al-Džazíře, že probíhající rozhovory se týkají příměří, které by mělo trvat "několik dní" a zahrnovalo by ujednání o vstupu pomoci do Gazy a výměnu rukojmích zajatých Hamásem za osoby vězněné Izraelem.



El Reshiq uvedl, že dohoda bude zahrnovat propuštění izraelských žen a dětí z Gazy výměnou za palestinské ženy a děti z "okupačních věznic".



El Reshiq uvedl, že Katar dohodu oznámí.



Dva zdroje obeznámené s rozhovory o příměří agentuře AFP sdělily, že předběžná dohoda zahrnuje pětidenní příměří, které zahrnuje příměří na zemi a omezení izraelských leteckých operací nad jižní částí Gazy. Na oplátku by mělo být propuštěno 50 až 100 vězňů zadržovaných Hamásem a Islámským džihádem - samostatnou palestinskou militantní skupinou. Byli by mezi nimi izraelští civilisté a zajatci jiných národností, ale žádný vojenský personál.



Katarský premiér v neděli uvedl, že dohoda o propuštění některých rukojmích výměnou za dočasné příměří závisí na "drobných" praktických otázkách.



V pondělí americký prezident Joe Biden uvedl, že věří, že dohoda o propuštění rukojmích je blízko. "Věřím, že ano," odpověděl Biden na otázku, zda je dohoda o rukojmích blízko, a držel si palce. Bílý dům uvedl, že jednání jsou v "závěrečné fázi", ale odmítl uvést další podrobnosti s tím, že by to mohlo ohrozit úspěšný výsledek.





- Válka mezi Izraelem a Hamásem je pro novináře nejsmrtelnějším konfliktem v historii, konstatuje Výbor na ochranu novinářů



Izraelská vojenská ofenziva v Gaze přinesla nejsmrtelnější měsíc pro novináře od začátku statistik před více než třemi desetiletími a způsobila na tomto bojujícím území zpravodajský výpadek, uvedl Výbor na ochranu novinářů (CPJ).



Od 7. října, kdy Hamás zahájil v Izraeli vražedné zabíjení, které pak vyvolalo koordinované izraelské bombardování a pozemní invazi do Gazy, zaznamenal tento orgán pro ochranu novinářů smrt 48 reportérů.



Výbor označil první měsíc po útocích Hamásu za nejsmrtonosnější pro novináře od roku 1992 ještě předtím, než bylo o víkendu v Gaze zabito dalších šest palestinských novinářů.



Jen v sobotu jich bylo zabito pět, což z něj dělá druhý nejsmrtonosnější den války kromě dne útoku Hamásu, kdy přišlo o život šest novinářů.



Spirálovitý počet mrtvých za šest týdnů je srovnatelný se 42 novináři zabitými po celém světě za celý rok 2022, včetně 15 novinářů, kteří zahynuli při pokrývání ruské invaze na Ukrajinu, která je obecně považována za velmi nebezpečný konflikt pro zpravodajská média.



CPJ uvádí, že smrtící trend také výrazně převyšuje 30 novinářů zabitých na vrcholu syrské občanské války, která byla dříve považována za nejsmrtonosnější válečnou zónu pro novináře v poslední době.







- Nově vytvořená skupina složená z vysokých představitelů několika muslimských zemí navštíví pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN a další země, aby vyzvala k okamžitému příměří v Gaze, uvedl v úterý zdroj z tureckého ministerstva zahraničí pro agenturu Reuters.



Skupina se během středeční návštěvy Británie a Francie setká s britským premiérem Rishim Sunakem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, uvedl zdroj.



Skupina zahrnuje ministry zahraničí a zástupce Turecka, Kataru, Egypta, Jordánska, Nigérie, Saúdské Arábie, Indonésie, Palestinské samosprávy a také generálního tajemníka Organizace islámské spolupráce (OIC).



"Hlavním cílem kontaktní skupiny je, aby bylo co nejdříve vyhlášeno příměří a aby byla do Gazy vyslána humanitární pomoc," uvedl zdroj agentury Reuters.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce právě na sociálních sítích uvedla, že v průměru dostává "asi 42 kamionů humanitární pomoci denně" a že od 21. října "bylo přijato celkem 1353 kamionů".



- Deník Times of Israel informuje, že izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vydal prohlášení, ve kterém varuje před dohodou o výměně rukojmích.



Citují jeho slova: "Jsem velmi znepokojen, protože se hovoří o nějaké dohodě. Někdo nám to zatajuje a neříká nám pravdu. Proslýchá se, že se Izrael opět chystá udělat velkou chybu v podobném duchu jako v případě dohody o Šalitovi."



V rámci dohody z roku 2011 Izrael propustil více než 1 000 palestinských vězňů, které držel výměnou za rukojmího izraelského vojáka Gilada Šalita.



Ben-Gvir podle zprávy deníku Times of Israel uvedl, že Izrael se možná chystá uzavřít "dohodu, která může přinést katastrofu".



Ben-Gvir se v pondělí zapojil do rozzlobených výměn názorů s rodinami rukojmích, které Hamás drží v zajetí.



- IDF zasáhly "asi 250" míst v Gaze



IDF uvádí, že za poslední den provedly naše nálety na "asi 250" míst v Gaze, která označují za "cíle teroristické organizace Hamas".



- Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí uvádí, že v pondělí "zemřel jeden Palestinec na následky zranění, která utrpěl po střelbě izraelských sil během pátrací a zatýkací operace v uprchlickém táboře Džanín 9. listopadu, čímž se počet obětí této operace zvýšil na 15, včetně čtyř dětí".



Izraelský zásah v Džanínu z 9. listopadu je nejsmrtelnějším zásahem na Západním břehu od druhé palestinské intifády neboli povstání v roce 2000.



- V podrobném profilu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pro deník Guardian píše Joshua Leifer, spolupracovník redakce Dissentu, který dříve působil v Jeruzalémě:



Útok, jako byl masakr, který Hamás provedl 7. října, neměl být možný. Rozhodně ne v době, kdy byl v čele vlády premiér Benjamin Netanjahu. Byl to, jak říkají jeho příznivci, "pan Bezpečnost". Chtěl, aby se na něj vzpomínalo jako na "ochránce Izraele". Chlubil se, že Izrael nikdy nezažil mírumilovnější a prosperující období než zhruba 16 let, kdy byl u moci. Právě za jeho následné vlády Izrael instaloval systém Iron Dome k zachycování raket z pásma Gazy a podél hranice s Gazou vybudoval plot o délce 60 km a hodnotě 1,1 miliardy dolarů, vybavený podzemními senzory, dálkově ovládanými zbraněmi a rozsáhlým kamerovým systémem. Úspěch Netanjahuovy vize pevnosti Izrael by se dal měřit nepostřehnutelností Palestinců a jejich utrpení z pohodlí telavivské kavárny.



Relativní klid posledního desetiletí a půl byl však postaven na řadě iluzí: že Palestince a jejich touhu po svobodě lze skrýt za betonové bariéry a ignorovat je; že jakýkoli zbývající odpor lze zvládnout kombinací technologií a drtivé palebné síly; že svět, a zejména sunnitské arabské státy, se palestinskou otázkou natolik unavil, že ji lze odstranit z globální agendy, a tudíž že izraelské vlády si mohou dělat, co chtějí, a nést jen malé následky.







- Al-Džazíra oznámila, že izraelské síly zasáhly komunikační věže ve městě Gaza a na severu Gazy, čímž přerušily komunikaci. Tuto informaci nebylo možno nezávisle ověřit.



- Úřady v Gaze uvedly, že od 7. října bylo v Gaze zabito nejméně 13 300 Palestinců. Počet obětí, který v pondělí zveřejnil vládní mediální úřad v Gaze, zahrnuje 5 600 dětí a 3 550 žen.



- Izraelské síly pokračovaly v ofenzivě proti Hamásu na severu Gazy a přiblížily se k indonéské nemocnici, kde se již několik týdnů ukrývají tisíce pacientů a vysídlených osob. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že je "zděšen" zprávami, že při nočním ostřelování poslední nemocnice fungující v severní Gaze bylo zabito 12 lidí včetně pacientů. V pondělí bylo z indonéské nemocnice evakuováno přibližně 200 pacientů, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy.



- Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že zdravotnické služby v Gaze utrpěly "katastrofální" škody a většina nemocnic přestala fungovat. Michael Ryan, výkonný ředitel programu WHO pro mimořádné zdravotní situace, varoval, že tisíce zranění, která utrpěli civilisté v celé Gaze, jsou v kombinaci s rostoucí krizí veřejného zdraví v obléhané enklávě "receptem na epidemie". Spolupráci Izraele při poskytování humanitární pomoci v Gaze označil za "nedostatečnou".



- Lékařská charitativní organizace Lékaři bez hranic (MSF) uvedla, že v pondělí ráno byla napadena klinika, kterou provozuje ve městě Gaza. Část budovy podle ní zachvátily plameny a čtyři označené vozy MSF shořely, zatímco pátý byl nalezen rozdrcený těžkým vozidlem nebo tankem. Charita uvedla, že jí není bezprostředně znám stav jednoho zaměstnance a 20 rodinných příslušníků.



- V pondělí bylo z nemocnice al-Šifa ve městě Gaza zachráněno 28 předčasně narozených dětí, které byly převezeny do Egypta. Vedoucí Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedl, že v rámci společné operace s OSN a palestinskou společností Červeného půlměsíce bylo z nemocnice al-Šifa převezeno 31 "velmi nemocných" dětí a 12 z nich bylo letecky přepraveno do Káhiry. Tři děti zůstávají v Gaze.







- Rodiny izraelských rukojmích zadržovaných Hamásem se střetly s krajně pravicovými izraelskými politiky, kteří chtějí zavést trest smrti jako možný trest pro zajaté členy Hamásu. Rodiny v pondělí prohlásily, že i kdyby se o tom mluvilo, mohlo by to ohrozit životy jejich příbuzných. Spor podtrhuje hluboké rozpory v Izraeli ohledně řešení krize s rukojmími.



- Generální tajemník OSN uvedl, že je zřejmé, že ve válce v Gaze došlo k "zabíjení civilistů, které nemá obdoby a nemá obdoby v žádném konfliktu" od jeho nástupu do funkce v roce 2017. Na pondělní tiskové konferenci António Guterres rovněž uvedl, že se nedomnívá, že by protektorát OSN v Gaze byl řešením konfliktu, a že válka musí "rozhodným a nezvratným způsobem směřovat k dvoustátnímu řešení".



- V pondělí vjely do Gazy z Egypta kamiony s humanitární pomocí původně z Jordánska s úmyslem zřídit ve městě Chán Júnis na jihu Gazy novou polní nemocnici. Jordánská státní média uvedla, že doufají, že toto zařízení pomůže částečně zmírnit humanitární krizi, protože izraelské síly zabírají zdravotnická zařízení na severu.



- Jemenští povstalci Hútíové uvedli, že se v Rudém moři zmocnili tzv. izraelské nákladní lodi, a varovali, že všechna plavidla spojená s Izraelem "se stanou legitimním cílem ozbrojených sil". Následně zveřejnili videozáznam, který údajně zachycuje ozbrojené muže, jak se zmocňují lodi. Izrael uvedl, že plavidlo bylo nákladní lodí vlastněnou Brity a provozovanou Japonskem.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Izraelská armáda rovněž zveřejnila video svých jednotek v akci v pásmu Gazy a tvrdí, že "divize 162 dnes v noci dokončila obklíčení Džabalíje a je připravena na pokračování útoku".V aktualizaci zveřejněné na sociálních sítích a v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram IDF tvrdí, že "během boje divize zasáhla tři tunelové šachty v oblasti Džabalíja, v nichž se ukrývali teroristé", a že "vojáci s leteckou podporou zabili desítky teroristů, zajali nepřátelské zbraně na různých místech, včetně soukromých domů a dětských pokojů, a lokalizovali a zničili tunelové šachty".Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.Měl jsem noční můry. Domnívám se, že je to z různých důvodů: strach, stres, chladné počasí a nedostatek pořádného spánku. Čas od času se mi podařilo usnout na pár minut nebo na hodinu. Zpočátku se mi zdály noční můry o tom, že já nebo někdo z mých blízkých zemřeme při výbuchu bomby. Ale teď jsou jiné, sny jsou o tom, že nemůžu najít jídlo. Měl jsem to štěstí, že až dosud jsme měli jídlo, ať už bylo jakékoliv; dnes je k dispozici jedno a zítra druhé. To je požehnání.Dnes v noci se mi zdálo o tom, že jdu do mnoha obchodů, luxusních obchodů. V žádném z nich neměli nic jedlého. Ten poslední sice měl, ale prodavač mi ho odmítl prodat. Pořád jsem na něj křičel: "Já mám peníze, já mám peníze." Probudil jsem se s půlkou těla mimo gauč, na kterém jsem spal.