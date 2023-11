Katar oznámil, že příměří začne v pátek v 7 hodin ráno, první rukojmí budou propuštěni v pátek v 16 hodin.

23. 11. 2023

- Mluvčí katarského ministerstva zahraničí na tiskové konferenci v Dauhá uvedl, že příměří začne v pátek v 7 hodin ráno a že první propuštění 13 rukojmích se uskuteční v pátek v 16 hodi.



Mluvčí uvedl, že očekávají, že pomoc začne proudit do Gazy přes přechod Rafáh, jakmile začne platit příměří.



Předpokládá se, že Hamás se při útoku 7. října na území Izraele zmocnil nejméně 240 izraelských rukojmích. Dohoda vypracovaná mezi Izraelem a Hamásem za zprostředkování Kataru, Egypta a USA předpokládá, že 50 izraelských rukojmích bude vráceno výměnou za čtyřdenní přerušení bojů a propuštění 150 Palestinců držených v izraelské vazbě.



Doufalo se, že k prvnímu propuštění by mohlo dojít již ve čtvrtek, ale zádrhele na poslední chvíli zpozdily očekávanou realizaci příměří.



Při útoku Hamásu na Izrael 7. října zahynulo nejméně 1 200 lidí. Následný izraelský útok na pásmo Gazy zabil podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví nejméně 13 000 Palestinců, z toho mnoho dětí. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí vydané během konfliktu.



Mluvčí katarského ministerstva zahraničí uvedl, že Gaza je válečnou zónou a zpoždění v plánu mělo zajistit bezpečnost všech stran.



Uvedl, že seznamy a časový harmonogram propouštění byly dohodnuty pouze pro první den a že další dny budou oznámeny průběžně.



Podle něj je důležité, aby komunikační linky zůstaly otevřené. Příměří je podle něj zastavením všech nepřátelských akcí a může být porušeno jakýmkoli obnovením bojů, ať už je definováno jakkoli.



Řekl, že si myslí, že nyní dosáhli bodu, kdy jsou připraveni vyrazit na místo, a že by nemělo docházet k dalším odkladům.



Mluvčí katarského ministerstva zahraničí v Dauhá uvedl, že z bezpečnostních důvodů nemohou hovořit o tom, kam budou rukojmí propuštěni, ale uvedl, že se na tom bude podílet Červený kříž.



Uvedli také, že se předpokládá, že Izrael zítra po propuštění rukojmích provede propuštění palestinských vězňů. Očekává se, že 13 izraelských rukojmích bude propuštěno zítra v 16 hodin místního času. Neupřesnil, kolik Palestinců zadržovaných Izraelem bude propuštěno v první řadě.









- Izraelská armáda ve čtvrtek potvrdila, že ředitel nemocnice al-Šifa v pásmu Gazy byl zadržen k výslechu. Muhammad Abú Salmíja byl údajně zadržen při cestě na jih pásma Gazy



Podle agentury Reuters Izrael uvedl, že ho vyslýchá kvůli tvrzení, že zařízení bylo využíváno jako velitelské a kontrolní centrum islamistického hnutí Hamás.



"V nemocnici pod jeho vedením probíhala rozsáhlá teroristická činnost Hamásu," uvedla armáda v prohlášení.



Abú Salmíja v průběhu konfliktu často hovořil s mezinárodními médii o podmínkách v nemocnici a jejím okolí během izraelského bombardování a obléhání pásma Gazy.



Izrael opakovaně obvinil Hamás, že využívá nemocnice jako krytí pro své aktivity, což Hamás a zdravotnický personál opakovaně popřeli.



Začátkem tohoto týdne Izrael zveřejnil záběry, které ukazují vyztužené tunely údajně využívané Hamásem, na nichž je podle IDF vidět zasedací místnost, kuchyň a koupelna.



- Dlouho očekávaná dohoda o rukojmích a příměří mezi Izraelem a Hamásem nevstoupí v platnost dříve než v pátek, uvedli američtí a izraelští představitelé, což zmařilo naděje rodin, které se domnívaly, že zajatci mohou být propuštěni dříve, a prodloužilo utrpení Palestinců, kteří jsou v Gaze bombardováni. Nebylo bezprostředně jasné, co je příčinou tohoto zpoždění. Očekávalo se, že dohoda vstoupí v platnost od čtvrtka.









- Izraelská armáda (IDF) uvedla, že během uplynulého dne zasáhla celkem více než 300 "teroristických cílů Hamásu". V příspěvku na Telegramu IDF uvedly, že zasáhly "vojenská velitelská centra, podzemní teroristické tunely, sklady zbraní, místa výroby zbraní a stanoviště protitankových raket".



Vyzval také k nástupu nové generace palestinských vůdců na Západním břehu Jordánu s tím, že absence voleb znamená ztrátu jejich legitimity.



Nic nenasvědčuje tomu, že Casson, bývalý britský velvyslanec v Egyptě do roku 2018, hovoří se souhlasem ministra zahraničí. Jak ale Camerona dobře zná, řekl, že si myslí, že ministr zahraničí má o Netanjahuovi jasno, ale zároveň klade velký důraz na osobní vztahy.



Casson řekl, že Spojené království by mělo zvýšit objem humanitární pomoci, kterou posílá Palestincům, a argumentoval tím, že dosud nabízené peníze jsou jen zlomkem toho, co Spojené království nabízelo před třemi nebo čtyřmi lety.



Uvedl také, že Cameron musí na Izraelce zapůsobit argumentem, že porážka Hamásu není pouze vojenským řešením, a tvrdil, že vojenská odpověď "musí vytvořit prostor pro strategickou reakci, a ne ji podkopávat".



Ve své klíčové kritice argumentoval: "Když říkáme, že stojíme na straně Izraelců a říkáme, že už nikdy nebudeme čelit teroristické hrůze posledního měsíce - to není totéž jako říkat, že schvalujeme a umožňujeme to, co říká a dělá premiér Benjamin Netanjahu a jeho partneři, protože tyto dvě věci jsou v rozporu.



"Současný přístup nezajišťuje Izraelcům dlouhodobou bezpečnost, ale vytváří traumatizovanou generaci Palestinců a učí je, že Izrael je jejich nepřítel, a podkopává vyhlídky na dvoustátní řešení a záměrně je likviduje."





Deník Wall Street Journal s odvoláním na vysoké egyptské představitele uvedl, že příčinou zdržení je nevýměna seznamů pro výměnu a neshody ohledně přístupu Červeného kříže. Izraelský útok na Gazu následoval po útoku Hamásu 7. října, při kterém zahynulo nejméně 1 200 Izraelců. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí během konfliktu. V Gaze se Palestinci potýkají se smrtelným nedostatkem vody. Objevily se značné spekulace o tom, proč se propuštění rukojmích a zavedení dočasného příměří odkládá. Deník Wall Street Journal přináší zprávu, jejímiž zdroji jsou vysocí egyptští představitelé. Jared Malsin a Summer Said píší: Vysocí egyptští představitelé uvedli, že Hamás formálně nepodepsal mechanismus propuštění rukojmích a neposkytl Izraeli konkrétní seznam asi tuctu nebo více rukojmích, kteří mají být propuštěni jako první. Podle představitelů obeznámených s rozhovory Izrael odložil předání seznamu první skupiny palestinských vězňů, které plánuje propustit. Mezi technické problémy, které proces komplikují, patří přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k propuštěným rukojmím a vyjednávání o východu, kterým opustí Gazu, tvrdí úředníci obeznámení se situací. Izrael chtěl, aby rukojmí byla před předáním Izraeli předána Červenému kříži, zatímco Hamás nyní žádá, aby byla předána přímo Egyptu, uvedli úředníci. Izrael rovněž požádal, aby byl Červenému kříži umožněn přístup k rukojmím, kteří po první výměně zůstanou v Gaze, s čímž Hamás nesouhlasil. Řadu z nich zachytila letecká obrana IDF. Kromě toho od dnešního rána teroristé odpálili řadu protitankových raket a minometů na různých místech podél hranice s Libanonem. Nad modrou linií vytyčenou OSN, která odděluje Libanon a Izrael, docházelo k častým přestřelkám mezi IDF a protiizraelskými silami. Již dříve bylo oznámeno, že Hizballáh se přihlásil k vypálení 48 raket na izraelské území v Horní Galileji. Z izraelské strany nejsou žádné zprávy o obětech. John Casson, bývalý zahraničněpolitický tajemník Davida Camerona v úřadě britského premiéra, prohlásil v úterý. Casson hovořil v době, kdy jeho bývalý šéf, nyní ministr zahraničí, přijel do Izraele na jednání s Netanjahuem. Před Cameronovým jmenováním byl Casson velmi kritický k britské politice a tvrdil, že ztratila vliv tím, že se jednoduše řídila izraelskou politikou. V dalším úterním rozhovoru pro BBC vyjádřil naději, že po Cameronově jmenování začne Velká Británie před Izraelem a Palestinci vytyčovat určité pozice, do kterých by se obě strany mohly zapojit.