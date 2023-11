Jak ruské služby verbují žurnalisty a aktivisty

27. 11. 2023

Kvůli válce na Ukrajině jsou ruští siloviki současně pod tlakem na nábor dalších lidí z různých skupin, kteří by sloužili jako informátoři nebo agenti, a cítí se méně omezováni v používání cukru a biče prostřednictvím zvýšení částek k dosažení svých cílů, říkají odborní pozorovatelé.

Ne všechny tyto pokusy jsou úspěšné. Vdůsledku toho novináři a analytici, které ruské bezpečnostní agentury verbovaly, jsou v lepší pozici, aby popsali, jak siloviki v tomto ohledu fungují a proč si vybrali určité skupiny jako konkrétní cíle, podle nového článku na portálu Čerta.

Stejně jako v minulosti siloviki používají k náboru lidí jak "cukr", tak "bič". Ale v posledním roce se častěji obraceli k biči, protože orgány nyní že mohou vznést obvinění téměř proti komukoli za neopatrná slova o válce. Nějaké ty "kostlivce ve skříni" má téměř každý.

Investigativní novinář Andrej Soldatov říká, že "Siloviki se stali tvrdšími a hrubšími." Říká, že se to stalo proto, že "Rusko je ve válečném stavu a zaměstnanci orgánů mohou dělat mnohem více, než dělají v dobách míru." Cítí se naprosto ospravedlněni za všechno, co dělají. Podle nich to pomáhá válce.

Nadto on a další pozorovatelé pokračují, že siloviki rozšířili své úsilí od aktivistů a novinářů až po podnikatele, kteří mohou pomoci Kremlu skoncovat se západními sankcemi, a na příslušníky nedávné vlny emigrantů z Ruska, která může být použita jako jakási "náhražka" za ruské špiony vyhoštěné z některých západních zemí.

