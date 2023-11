Válka Izrael-Hamás: Amnesty International informovala o "děsivých případech mučení a ponižujícího zacházení" s Palestinci ze strany Izraelců

27. 11. 2023

čas čtení 10 minut



- Amnesty International informovala o "děsivých případech mučení a ponižujícího zacházení" s Palestinci v izraelských věznicích v souvislosti s "nárůstem svévolného zatýkání" od 7. října.



Začátkem tohoto měsíce Amnesty International oznámila, že od 7. října izraelské síly zadržely více než 2 200 palestinských mužů a žen. Dodala, že svědectví propuštěných vězňů a právníků zabývajících se lidskými právy, jakož i videozáznamy a snímky ilustrují "některé z forem mučení a jiného špatného zacházení, kterému byli vězni v posledních čtyřech týdnech vystaveni ze strany izraelských sil".



Mezi ně patří "surové bití a ponižování zadržených, včetně nucení držet hlavu dole, klečet na podlaze při sčítání vězňů a zpívat izraelské písně", uvedla Amnesty International.



Heba Morayefová, regionální ředitelka Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku, ve svém prohlášení uvedla: "Za poslední měsíc jsme byli svědky výrazného nárůstu počtu případů administrativního zadržování ze strany Izraele - zadržování bez obvinění nebo soudu, které může být prodlouženo na neurčito -, které bylo již před poslední eskalací nepřátelských akcí 7. října na dvacetiletém maximu. Administrativní zadržování na dobu neurčitou - bez obvinění - je jedním z klíčových nástrojů, kterými Izrael prosazuje svůj systém apartheidu vůči Palestincům."



Začátkem tohoto roku organizace Save the Children zveřejnila nový výzkum, který odhalil, že palestinské děti zadržované v izraelském vojenském zadržovacím systému jsou vystaveny fyzickému a emocionálnímu týrání.



Podle této humanitární organizace je 86 % z nich bito a 69 % je podrobeno prohlídce. Mezitím je 42 % z nich zraněno na místě zadržení, včetně střelných zranění a zlomenin kostí, uvedla organizace na ochranu práv dětí.



Dodala, že některé děti hlásí sexuální násilí, zatímco jiné jsou "převáženy k soudu nebo mezi detenčními centry v malých klecích".





- Šéf UNRWA Philippe Lazzarini popsal humanitární situaci v Gaze jako "mnohem horší než to, co jsem viděl poprvé".



V nedělním rozhovoru pro televizní stanici CBS v pořadu Face the Nation Lazzarini, šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky, uvedl:



"Minulý týden jsem se do Gazy vrátil podruhé. Situace je mnohem horší, než jakou jsem viděl poprvé. Jen pro příklad: navštívil jsem středisko odborného vzdělávání UNRWA. Ukrýváme tam 45 000 lidí. Potkal jsem tam otce s pěti dětmi. Žijí v provizoriu o rozloze čtyř metrů čtverečních, v podstatě spí na podlaze, bez matrace, bez deky. Blíží se zima. A on se najednou rozpláče a říká: "No, byla mi odebrána důstojnost." Jeho příběh je příběhem statisíců lidí v pásmu Gazy." Začátkem tohoto měsíce Amnesty International oznámila, že od 7. října izraelské síly zadržely více než 2 200 palestinských mužů a žen. Dodala, že svědectví propuštěných vězňů a právníků zabývajících se lidskými právy, jakož i videozáznamy a snímky ilustrují "některé z forem mučení a jiného špatného zacházení, kterému byli vězni v posledních čtyřech týdnech vystaveni ze strany izraelských sil".Mezi ně patří "surové bití a ponižování zadržených, včetně nucení držet hlavu dole, klečet na podlaze při sčítání vězňů a zpívat izraelské písně", uvedla Amnesty International.Heba Morayefová, regionální ředitelka Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku, ve svém prohlášení uvedla: "Za poslední měsíc jsme byli svědky výrazného nárůstu počtu případů administrativního zadržování ze strany Izraele - zadržování bez obvinění nebo soudu, které může být prodlouženo na neurčito -, které bylo již před poslední eskalací nepřátelských akcí 7. října na dvacetiletém maximu. Administrativní zadržování na dobu neurčitou - bez obvinění - je jedním z klíčových nástrojů, kterými Izrael prosazuje svůj systém apartheidu vůči Palestincům."Začátkem tohoto roku organizace Save the Children zveřejnila nový výzkum, který odhalil, že palestinské děti zadržované v izraelském vojenském zadržovacím systému jsou vystaveny fyzickému a emocionálnímu týrání.Podle této humanitární organizace je 86 % z nich bito a 69 % je podrobeno prohlídce. Mezitím je 42 % z nich zraněno na místě zadržení, včetně střelných zranění a zlomenin kostí, uvedla organizace na ochranu práv dětí.Dodala, že některé děti hlásí sexuální násilí, zatímco jiné jsou "převáženy k soudu nebo mezi detenčními centry v malých klecích".V nedělním rozhovoru pro televizní stanici CBS v pořadu Face the Nation Lazzarini, šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky, uvedl:"Minulý týden jsem se do Gazy vrátil podruhé. Situace je mnohem horší, než jakou jsem viděl poprvé. Jen pro příklad: navštívil jsem středisko odborného vzdělávání UNRWA. Ukrýváme tam 45 000 lidí. Potkal jsem tam otce s pěti dětmi. Žijí v provizoriu o rozloze čtyř metrů čtverečních, v podstatě spí na podlaze, bez matrace, bez deky. Blíží se zima. A on se najednou rozpláče a říká: "No, byla mi odebrána důstojnost." Jeho příběh je příběhem statisíců lidí v pásmu Gazy."





- Šéf UNRWA: Současný stav pomoci v Gaze "sotva stačí na humanitární pomoc".



Současný stav pomoci v Gaze je "sotva dostatečný pro humanitární reakci, pokud chceme zvrátit dopady obléhání pásma Gazy", řekl v neděli šéf UNRWA Philippe Lazzarini.



V rozhovoru pro pořad Face the Nation televize CBS šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky Lazzarini uvedl, že v Gaze je zapotřebí mnohem více pomoci.



Řekl: "Od ... začátku příměří jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu nákladních automobilů, které do Gazy přijíždějí. Řekl bych, že první den jsme měli v průměru 40 kamionů, což bylo v porovnání s obrovskou potřebou v pásmu Gazy příliš, příliš málo. Nyní bych řekl, že v posledních dnech jsme měli v průměru 160 až 200 nákladních vozidel, která projížděla Rafáhem a vjížděla do Gazy. Přesto se domnívám, že oněch 200 sotva stačí na humanitární reakci, pokud chceme zvrátit dopad obléhání v pásmu Gazy."



- V noci na sobotu byli ve Vermontu v USA postřeleni tři palestinští studenti.



Studenti, které palestinští představitelé identifikovali jako Hišáma Awartáního, Tahsina Ahmeda a Kinnana Abdalhamida, byli na cestě na rodinnou večeři, když byli postřeleni a zraněni.



Vedoucí palestinské mise ve Spojeném království Husam Zomlot uvedl, že každá z obětí měla v době útoku na sobě palestinský kejf.



Palestinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení na Twitteru uvedlo, že útoky "důrazně odsuzuje", a vyzvalo úřady, aby útoky urychleně vyšetřily a pohnaly odpovědné osoby k odpovědnosti.



Střelba, v jejímž případě policie neoznámila žádné podezřelé ani zatčení, se odehrála uprostřed nárůstu islamofobie a protiarabských nálad v celých USA, které se vedle antisemitismu objevily po eskalaci násilí mezi Izraelem a Hamásem 7. října.



- Červený kříž potvrdil výměnu 17 rukojmích Hamásu a 19 Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích





Izrael propustil Palestince z vězení poté, co Hamás v neděli osvobodil 17 rukojmích v souvislosti s příměřím.



- Červený kříž potvrdil úspěšnou výměnu rukojmích Hamásu a Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích



Červený kříž potvrdil úspěšné zprostředkování převozu a propuštění 17 rukojmích zadržovaných Hamásem v Gaze a 19 Palestinců, kteří byli v neděli večer zadržováni v izraelských věznicích.



Jedná se o třetí zprostředkování Červeného kříže po uzavření dočasného příměří mezi Izraelem a Hamásem na začátku tohoto týdne.



- Loď napojená na Izrael je po zadržení u jemenského pobřeží v bezpečí, sdělují USA



Válečná loď amerického námořnictva reagovala na nouzové volání komerčního tankeru v Adenském zálivu, který byl obsazen ozbrojenými osobami a nyní je v bezpečí, tvrdí američtí představitelé.



Agentura Reuters uvádí, že tanker, který převážel náklad kyseliny fosforečné, byl společností, která plavidlo provozuje, identifikován jako Central Park. Útočníky úředníci neidentifikovali.



Jeden z amerických představitelů, který hovořil pod podmínkou anonymity, v neděli uvedl, že válečná loď USS Mason reagovala na tísňové volání a tanker je nyní volný.



Tento incident je posledním ze série útoků ve vodách Blízkého východu od 7. října, kdy vypukla válka mezi Izraelem a Hamásem.



Následoval po zadržení nákladní lodi napojené na Izrael jemenskými Hútíi, spojenci Íránu, v jižní části Rudého moře minulý týden. Skupina, která na Izrael rovněž vypálila balistické rakety a ozbrojené bezpilotní letouny, přislíbila, že se zaměří na další izraelská plavidla.



Central Park, malý chemický tanker, spravuje společnost Zodiac Maritime Ltd., mezinárodní společnost pro správu lodí se sídlem v Londýně, kterou vlastní izraelská rodina Oferů. Plavidlo plující pod liberijskou vlajkou vlastní společnost Clumvez Shipping Inc, vyplývá z údajů skupiny London Stock Exchange.



- Desetitisíce Maročanů vyšly v neděli do ulic Casablanky, aby vyzvaly k příměří v Gaze a k přerušení diplomatických styků s Izraelem.



Informovala o tom agentura France-Presse:



Novinář agentury AFP v neděli informoval, že demonstranti v Casablance mávali palestinskými vlajkami a požadovali, aby Rabat pozastavil styky s Izraelem.



"Potřebujeme trvalé příměří", které by dalo šanci "na mír, na vytvoření suverénního palestinského státu s hlavním městem v Jeruzalémě," řekla v neděli AFP socialistická poslankyně Nabila Mounibová.



Dodala, že doufá v "návrat všech, kteří jsou v palestinské diaspoře v exilu", a v propuštění palestinských vězňů.



Hassan Bahadou z aliance levicových stran a islamistů proti normalizaci, která protest zorganizovala, řekl: "Odsuzujeme také mlčení nedbalých arabských režimů, které jsou spojenci sionistické entity (Izraele).



Počet propalestinských demonstrací v Maroku v posledních letech klesal, ale po vypuknutí války v Gaze se prudce zvýšil.



- Egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry přijal v neděli telefonát od amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, aby s ním projednal překážky ohrožující příměří Izraele s Hamásem a způsoby dosažení komplexního příměří, uvedlo podle agentury Reuters egyptské ministerstvo zahraničí.



Během telefonátu Šukrí zdůraznil, že je třeba navázat na příměří a zároveň provést rezoluci Rady bezpečnosti OSN vydanou 15. listopadu, která vyzývá k humanitárním pauzám, jež mohou umožnit přísun pomoci do Gazy, uvedlo ministerstvo v prohlášení.





- Elon Musk se v pondělí v Izraeli setká s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Isaacem Herzogem, uvedla v neděli televize Channel 12.



Informovala o tom agentura Reuters:



Izraelský zdroj potvrdil návštěvu Muska, miliardáře, který řídí také společnosti Tesla a SpaceX. Mluvčí společností Tesla a X, dříve známé jako Twitter, na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali.



Muskova návštěva se časově shoduje se čtyřdenním příměřím v izraelské válce s ozbrojenci Hamásu v Gaze.



Netanjahu se s Muskem setkal 18. září v Kalifornii a vyzval ho, aby po týdnech kontroverzí kvůli antisemitskému obsahu na X nalezl rovnováhu mezi ochranou svobody projevu a bojem proti nenávistným projevům.



Musk reagoval prohlášením, že je proti antisemitismu a proti všemu, co "podporuje nenávist a konflikt", a zopakoval svá předchozí prohlášení, že X nebude podporovat nenávistné projevy.



Během této návštěvy před válkou protestovalo asi 200 lidí proti snahám Netanjahuovy pravicové vlády omezit pravomoci izraelských soudů. Shromáždili se před kalifornskou továrnou společnosti Tesla, kde se setkání konalo.



Musk pak 15. listopadu souhlasil s příspěvkem na X, který nepravdivě tvrdil, že Židé podněcují nenávist vůči bělochům, a uvedl, že uživatel, který se odvolával na konspirační teorii o "velkém nahrazení", mluvil "skutečnou pravdu".



Bílý dům odsoudil to, co označil za "odpornou propagaci antisemitské a rasistické nenávisti", která "je v rozporu s našimi základními americkými hodnotami".



- V nedělním telefonátu s americkým prezidentem Joem Bidenem izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že po skončení příměří Izrael obnoví své vojenské operace v Gaze s plnou silou.





Zároveň však uvedl, že vítá možnost propuštění deseti rukojmích za každý den příměří navíc.





Zdroj v angličtině ZDE



0