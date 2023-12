Válka mezi Izraelem a Hamásem: Izrael obnovil vojenské operace v Gaze

1. 12. 2023

- Izrael obnovil vojenské operace v Gaze



Izraelská armáda obnovila boje proti Hamásu v Gaze, oznámila armáda s tím, že Hamás porušil příměří a střílel směrem k izraelskému území, informovala agentura Reuters.



Lhůta pro prodloužení sedmidenního příměří vypršela v pátek v 7 hodin ráno.



Krátce po oznámení izraelské armády palestinská média informovala, že došlo k izraelským úderům na severu Gazy.



Hodinu před vypršením příměří Izrael uvedl, že zachytil raketu odpálenou z Gazy.



Další sirény varující před raketami se znovu rozezněly v izraelských oblastech poblíž Gazy jen několik minut před vypršením lhůty, uvedla izraelská armáda.



- Katar a Egypt intenzivně usilují o prodloužení příměří poté, co byla ve čtvrtek vyměněna poslední várka osmi rukojmích a 30 palestinských vězňů



- Ve čtvrtek se americký ministr zahraničí sešel s izraelskými a palestinskými představiteli a vyzval k prodloužení dočasného příměří a také uvedl, že jakékoli obnovení bojů musí chránit palestinské civilisty.

O sedmidenní přestávce v bojích informoval Blinken novináře v Tel Avivu:



"Je zřejmé, že chceme, aby tento proces pokračoval. Chceme osmý den a dále."



Na své třetí cestě na Blízký východ od 7. října Blinken rovněž uvedl, že USA jsou i nadále odhodlány podporovat právo Izraele na sebeobranu, ale že Izrael musí chránit civilisty, pokud zahájí rozsáhlé vojenské operace na jihu Gazy.



- Izraelské nálety zasáhly jižní Gazu, včetně obce Abassan východně od města Chán Júnis, uvedlo ministerstvo vnitra území ovládaného Hamásem.



Další úder podle něj zasáhl dům severozápadně od města Gazy.



Údery přišly v době, kdy izraelská armáda uvedla, že její stíhačky zasáhly cíle Hamásu v Gaze, když se válka po vypršení týdenního příměří obnovila v plné síle, uvedla agentura Associated Press.



V pátek ráno byly z Gazy slyšet hlasité nepřetržité výbuchy a z území se valil černý dým.



V Izraeli se na třech komunálních farmách poblíž Gazy rozezněly sirény varující před blížící se raketovou palbou, což naznačuje, že Hamás rovněž obnovil své útoky.



Oznámení izraelské armády o úderech přišlo pouhých 30 minut poté, co v pátek v 7 hodin ránovypršelo příměří.



Již dříve v pátek Izrael obvinil Hamás, že porušil podmínky příměří.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Hamás nesouhlasil s propuštěním dalších rukojmích, čímž porušil podmínky příměří, a že Izrael je i nadále odhodlán dosáhnout svých cílů, když se boje obnovily.



Netanjahuův úřad v pátek uvedl, že Hamás nepropustil všechny zajaté ženy, jak bylo dohodnuto, a také vypálil rakety na Izrael, informuje agentura Reuters.



Jeho úřad uvedl: "S obnovením bojů zdůrazňujeme, že izraelská vláda je odhodlána dosáhnout cílů války: osvobodit naše rukojmí, zlikvidovat Hamás a zajistit, aby Gaza nikdy nepředstavovala hrozbu pro obyvatele Izraele."





Uvnitř pásma Gazy novináři hlásili dělostřeleckou palbu ve městě Gaza a izraelská vojenská letadla provádějící po obnovení bojů řadu úderů.

Palestinská média informují o izraelských vojenských úderech na severu Gazy, zachytila agentura Reuters.



- Tisková agentura Shehab, která je považována za blízkou Hamásu, oznámila, že na severu Gazy se ozývají výbuchy a střelba. Další média spojená s Hamásem informovala o zvucích vojenských a bezpilotních letadel létajících nad městem Gaza.



Výbuch byl údajně slyšet i ve Sderotu u severní hranice Gazy. Nebylo bezprostředně jasné, zda se jednalo o stejný incident, na který se odvolávala izraelská armáda, když uvedla, že zachytila raketu odpálenou z Gazy.



- Raketa odpálená z Gazy byla zachycena, tvrdí Izrael



Izraelská armáda uvedla, že v pátek brzy ráno bylo zjištěno odpálení rakety z Gazy a že byla zachycena.





- Varovné sirény před raketami se rozezněly v Izraeli poblíž hranic s Gazou



V pátek brzy ráno se v izraelských obcích poblíž hranic s pásmem Gazy rozezněly raketové sirény, uvedla izraelská armáda, asi hodinu před vypršením sedmidenního příměří mezi Hamásem a Izraelem.



Izraelská veřejnoprávní televize Kan popsala sirény jako první od 24. listopadu, kdy začalo platit příměří, které bylo dvakrát prodlouženo, uvedla agentura Reuters.



Žádná ze stran neoznámila prodloužení příměří.



Hamás se k tomu bezprostředně nevyjádřil.



. Ve čtvrtek bylo propuštěno osm izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze. Hamás propustil šest rukojmích několik hodin po propuštění dvou izraelských žen. Všichni byli předáni Červenému kříži v Gaze a byli převezeni do Izraele, aby byli převezeni do nemocnic a shledali se se svými rodinami, uvedla izraelská armáda.



Izrael v rámci poslední výměny propustil z izraelských věznic 30 Palestinců, uvedla v pátek brzy ráno izraelská vězeňská služba. Snímky tiskových agentur ukazují, jak je vítají jásající davy v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu.



Hamas je ochoten dále prodloužit příměří a přerušit tak boje s Izraelem, uvedl pro agenturu France-Presse zdroj blízký Hamasu. Prodloužení má po sedmidenní pauze vypršet v pátek předčasně. Zdroj byl citován s tím, že zprostředkovatelé intenzivně usilují o pokračování příměří. Izrael zatím nereagoval, uvedla agentura AFP.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek v Tel Avivu prohlásil: "Je zřejmé, že chceme, aby tento proces pokračoval." Blinken také zesílil výzvy, aby Izrael dodržoval mezinárodní právo a ve válce proti Hamásu v Gaze šetřil civilisty.



-Tři lidé byli zabiti a 13 zraněno poté, co dva bratři z východního Jeruzaléma stříleli ve špičce na lidi čekající na autobusové zastávce na hlavní silnici směrem k západnímu okraji města, informovala místní policie a zdravotníci. K útoku se přihlásilo ozbrojené křídlo Hamásu, brigády al-Kassám.



- Izraelský vojenský útok na jih Gazy může vést k 1 milionu uprchlíků, varoval šéf agentury OSN pro pomoc Palestině UNRWA. Philippe Lazzarini po druhé noční návštěvě Gazy vyzval Izrael, aby si promyslel důsledky ofenzívy na jihu, pokud nebude prodlouženo dočasné příměří v bojích.



- Sedmnáct thajských rukojmích, které v minulých dnech osvobodil Hamás, přistálo zpět v Bangkoku, kde se na letišti sešli jejich příbuzní, aby je přivítali doma. Díky poslednímu propuštění se celkový počet propuštěných thajských občanů zvýšil na 23, přičemž devět z nich je stále zadržováno.







Zdroj v angličtině ZDE

Novinář agentury Agence France-Presse v oblasti rovněž oznámil, že poprvé od uzavření příměří byly ve vzduchu nad jihem území slyšet bezpilotní letouny.Obnovení bojů zmařilo naděje na prodloužení sedmidenního příměří, v jehož rámci bylo údajně propuštěno 105 rukojmích a 240 palestinských vězňů.Příměří také umožnilo přísun většího množství pomoci do zpustošeného pásma Gazy.