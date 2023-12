Greta Thunbergová a Fridays for Future Sweden: Nepřestaneme mluvit o utrpení v Gaze - bez lidských práv není spravedlnosti ani v oblasti klimatu.

5. 12. 2023

Mladí klimatičtí aktivisté se "nezradikalizovali" - solidarita s marginalizovanými lidmi byla vždy jádrem našeho poselství



Více než 15 000 lidí, z toho nejméně 6 000 dětí. Tolik lidí zřejmě Izrael zabil v pásmu Gazy během několika týdnů - a tato čísla stále rostou. Izrael bombarduje základní sociální infrastrukturu a civilní cíle, jako jsou nemocnice, školy, kryty a uprchlické tábory. Izrael zavedl obléhání, které brání přístupu potravin, léků, vody a pohonných hmot k 2,3 milionu Palestinců uvězněných v okupovaném pásmu Gazy, což vedlo organizaci Oxfam k obvinění Izraele, že používá "hladomor jako válečnou zbraň".



Desítky odborníků OSN označily situaci za "připravovanou genocidu", stovky mezinárodních vědců varovaly před probíhající genocidou a významný izraelský odborník na genocidu Raz Segal ji označil za "učebnicový případ genocidy". Většina světa, zejména takzvaný globální sever, se však dívá jinam.

Navzdory těmto hrůzám se někteří rozhodli zaměřit veřejnou debatu na pokusy delegitimizovat prohlášení o Gaze, která zveřejnili mladí lidé z hnutí za klimatickou spravedlnost. V rozporu s tím, co mnozí tvrdí, se Fridays for Future "nezradikalizovalo" ani "nezpolitizovalo". Vždy jsme byli političtí, protože jsme vždy byli hnutím za spravedlnost. O solidaritě s Palestinci a všemi postiženými civilisty jsme nikdy nepochybovali.



Prosazování klimatické spravedlnosti v zásadě vychází z toho, že nám záleží na lidech a jejich lidských právech. To znamená ozvat se, když lidé trpí, jsou nuceni opustit své domovy nebo jsou zabíjeni - bez ohledu na příčinu. Je to stejný důvod, proč jsme vždy pořádali solidární stávky s marginalizovanými skupinami - včetně těch na Sápmi, v Kurdistánu, na Ukrajině a na mnoha dalších místech - a jejich bojem za spravedlnost proti imperialismu a útlaku. Naše solidarita s Palestinou není jiná a odmítáme, aby se pozornost veřejnosti odvrátila od strašlivého lidského utrpení, kterému Palestinci v současnosti čelí.



Vzhledem k množství nesprávně zaměřené pozornosti na nás a také k množství chybných interpretací našeho postoje bychom rádi ještě jednou objasnili náš postoj. Všechny skupiny Fridays for Future jsou autonomní a tento článek nereprezentuje názory nikoho jiného než FFF Švédsko.



Hrůzné vraždy izraelských civilistů ze strany Hamásu nemohou v žádném případě legitimizovat pokračující válečné zločiny Izraele. Genocida není sebeobranou ani v žádném případě přiměřenou reakcí. Nelze také přehlížet, že k tomu dochází v širším kontextu Palestinců, kteří žijí již desítky let pod dusivým útlakem v režimu, který Amnesty International definovala jako apartheid. Ačkoli by to vše samo o sobě bylo dostatečným důvodem k tomu, abychom se k situaci vyjádřili, jako švédské hnutí máme také povinnost se ozvat kvůli švédské vojenské spolupráci s izraelskými zbrojními společnostmi, která činí Švédsko spoluviníkem izraelské okupace a masového zabíjení.



V současné době jsme ve Švédsku i ve světě svědky prudkého nárůstu antisemitských a islamofobních výroků, akcí a zločinů z nenávisti. Předseda největší strany švédské vládní koalice hovoří o bourání mešit a před synagogou v Malmö byla spálena izraelská vlajka. To je nepřijatelné. Bezvýhradně odsuzujeme všechny formy diskriminace, včetně antisemitismu a islamofobie. Každý, kdo se k této krizi vyjadřuje, má povinnost rozlišovat mezi Hamásem, muslimy a Palestinci; a mezi státem Izrael, židovským národem a Izraelci.



Truchlíme nad oběťmi na životech, které přišly o život v posledních několika týdnech, a jsme zděšeni skutečností, že tyto počty mohly dále narůstat. Počet mrtvých v pásmu Gazy je historicky nejvyšší a během několika týdnů zahynuly tisíce dětí. Takové množství utrpení je nepochopitelné a nelze připustit, aby pokračovalo. Když odborníci OSN vyzývají svět, aby jednal a zabránil genocidě, máme jako spoluobčané povinnost se ozvat.



Požadovat ukončení tohoto neomluvitelného násilí je otázkou základní lidskosti a vyzýváme každého, kdo může, aby tak učinil. Mlčení je spoluvina. Nemůžete být neutrální vůči probíhající genocidě.



Tento článek napsali:



Greta Thunbergová, švédská aktivistka, která inspirovala hnutí Fridays for Future, školní stávky proti globální nečinnosti v oblasti klimatu.



Alde Nilsson, studentka globálního rozvoje a aktivistka za klimatickou spravedlnost ze švédské organizace Fridays for Future.



Jamie Mater výzkumný pracovník a aktivista za klimatickou spravedlnost v rámci Fridays for Future Sweden.





Raquel Frescia, spisovatelka/výzkumnice a aktivistka za klimatickou spravedlnost z Fridays for Future Sweden



