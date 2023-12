Podejte Kremlu prst - a vezme si polovinu Evropy

6. 12. 2023

Vzhledem k tomu, že v útočné válce Vladimira Putina proti Ukrajině zahynulo a bylo zraněno více než 300 000 ruských vojáků, mohli byste si myslet, že jeho propagandisté projeví určitou pokoru, když budou diskutovat o užitečnosti války jako politického nástroje. Mýlili byste se.

Místo toho hlásné trouby Kremlu interpretují signály váhavosti Západu ohledně financování ukrajinského spojence jako slabost. Putinovi lidé se chopili náznaků, že Západ tlačí na Ukrajinu, aby zvážila jednání o formalizaci svého rozdělení jako zelenou k tomu, aby mohli jít mnohem dál. Proč si nevzít ještě víc, ptají se?

A pokud to zní jako typická prohlášení přepálených mluvčích, mějte na paměti, že se obecně shodují s ruskými požadavky z prosince 2021, aby USA v podstatě opustily novější členy NATO, jako jsou pobaltské státy a Polsko. Je také třeba připomenout, že ruská invaze na Ukrajinu byla roky diskutována a otevřeně osnována ve státních médiích, než se skutečně stala.

Spisovatel Dmitrij Lekuh, který se objevil v pořadu Vlastní pravda na NTV, řekl, že Polsko je "dalším kandidátem, který bude hozen pod ruské tanky". Tvrdil, že "rozdělení Polska mezi Rusko a Německo je naší národní zábavou".

Lekuh si stěžoval na skutečnost, že Německo "už není stejné", což byla narážka na spojenectví nacistického Německa se Sovětským svazem v roce 1939 v paktu Molotov-Ribbentrop. Jak už to tak u kremelských propagandistů bývá, logika byla rozmazaná – Rusko toužící po svých nacistických německých spojencích se jen stěží shoduje s deklarovanou záminkou pro agresi proti Ukrajině, že čistí zemi od údajných nacistů.

Ve státní televizi experti i zákonodárci trvali na tom, že Rusko nemá zájem na vyjednávání a prostě nemůže dovolit, aby suverénní existence Ukrajiny pokračovala. Kremelské mluvící hlavy, přesvědčené, že Evropa vyprázdnila své arzenály, aby pomohla Ukrajině, a je tak zranitelná, tvrdily, že by měly být z mapy odstraněny i další evropské země.

Přední ruský propagandista, moderátor státní televize Vladimir Solovjov, se ve svém ranním pořadu Plný kontakt zeptal: "Měl by ukrajinský národ nadále existovat? Moje odpověď je, že v současném stavu by neměl. Národ, jehož ideologie pro nás představuje nebezpečí, vedle nás nemůže existovat."

A dodal: "Věřím, že jsme vstoupili do období kolosálních geopolitických změn. Mnoho náhodných útvarů, neschopných své vlastní státnosti, nemusí tuto éru přežít. Tím mám na mysli pobaltské státy a celou Evropu. Nemyslím si, že evropské hranice ve své současné podobě budou existovat o mnoho déle. Nevidím důvod, proč by to dělaly."

Moskevské hlásné trouby se neomezují pouze na překreslování evropských map. Dalším oblíbeným tématem byla potřeba potrestat ruské exulanty a takzvané nepřátele státu atentátem.

A stejně jako v případě jejich přemítání o budoucích válkách, i jejich požadavky se často stávají reálnými. Ukrajinská zpravodajská služba 28. listopadu oznámila, že řada lidí, včetně manželky šéfa SBU Kyryla Budanova Marianny Budanovové, byla hospitalizována kvůli podezření na otravu těžkými kovy.

Pro Rusko je to stará a známá cesta. Již ve 30. a 40. letech 20. století Stalinovi přisluhovači v čele s legendárním šéfem špionáže Pavlem Sudoplatovem plánovali a prováděli atentáty na jednotlivce, včetně Lva Trockého. V posledních letech ruští atentátníci používali radioaktivní a nervově paralytické látky ve Velké Británii i v samotném Rusku.

Je to kampaň, která byla vřele přijata. Tato myšlenka je ve státních médiích propagována nejméně od roku 2022, přičemž jeden odborník naznačil, že USA potřebují "stovky" rakví zahalených do hvězd a pruhů jako budíček. Hosté Solovjovova pořadu obhajovali buď únos nepřátel Ruska na Ukrajině, nebo jejich zabití na místě. Poslanec Státní dumy Andrej Guruljov nastínil osud, který by měl potkat nepřátele Ruska: "Jak řekl Josif Vissarionovič [Stalin]: 'Není člověk, není problém. Nepřátelé vlasti musí být zničeni."

V únoru v pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem Jevgenij Satanovskij, prezident Institutu Blízkého východu, prohlásil: "Je-li Evropa zahradou, paraziti v zahradě by měli být vyhubeni." Aby se ujistil, že tato metafora divákům neunikne, Solovjov rychle dodal: "Myslím, že toto je výročí Mercadera," čímž narážel na Ramona Mercadera, agenta NKVD, který v roce 1940 použil cepín k atentátu na Trockého v Mexico City.

Profesor Alexander Kamkin, člen Ruské akademie věd, zopakoval Satanovského a zdůraznil: "Paraziti v zahradě mohou být chemicky vyhubeni nebo můžete použít dobrou motyku nebo cepín a selektivně je zničit."

V květnu 2023 šéfka RT Margarita Simonjanová otevřeně vyzvala k atentátu na republikánského senátora Lindseyho Grahama a opět se odvolávala na Sudoplatovovo jméno.

Není tedy divu, že osud Marianny Budanové vyvolal vlažné popírání, doprovázené potutelnými úšklebky a vědoucími pohledy.

Státní televizní pořad 60 minut nepozval nikoho jiného než nechvalně známého poslance Státní dumy Andreje Lugového, kterého britský soudce identifikoval jako jednoho z atentátníků Alexandra Litviněnka v Londýně v roce 2006, aby diskutoval o otravě Budanové. Lugovoj byl samý úsměv, stejně jako hostitelé Olga Skabejevová a Jevgenij Popov, kteří s úšklebkem a polovičatě popírali, že by se Rusko uchýlilo k takovým "staromódním" metodám, jako je otrava, a místo toho trvali na tom, že Budanova a další zlikviduje jakýmisi nejmenovanými "high-tech" prostředky.

Podstatné je, že žádný z Putinových propagandistů nemluví jen proto, aby mluvil. Tyto postavy artikulují myšlenky, o nichž uvažuje režim, jemuž slouží, s nímž se stýkají a od něhož přijímají rozkazy.

Odvolávat se na morálku nebo lidskost Kremlu je cvičením v marnosti. Putinovo Rusko není omezeno vysokými ideály, ale pouze svými schopnostmi. Západní diskuse o možnosti opustit Ukrajinu a donutit ji k mírové dohodě s Ruskem povzbuzují Moskvu k rozšíření ofenzívy, ať už vojenskými nebo nevojenskými prostředky.

Ti, kdo doufají, že si ji usmíří, se dopouštějí hluboké chyby; ustupte režimu a ten bude požadovat jen víc.

Zdroj v angličtině: ZDE

