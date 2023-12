Čína odmítá investovat do Síly Sibiře 2 a požaduje nové slevy na plyn

6. 12. 2023

čas čtení 3 minuty

Projekt plynovodu Síla Sibiře 2, o němž Kreml doufá, že rozšíří vývoz do Číny, aby nahradil ztracený evropský trh Gazpromu, stále visí ve vzduchu. Projekt plynovodu Síla Sibiře 2, o němž Kreml doufá, že rozšíří vývoz do Číny, aby nahradil ztracený evropský trh Gazpromu, stále visí ve vzduchu.

Čína není ochotna investovat do nového plynovodu ani jüan, Rusko tedy musí zaplatit mnohamiliardový účet za výstavbu v plné výši. A také požaduje slevy na ruský plyn, uvedl list The South China Morning Post s odvoláním na zdroj obeznámený se situací v Moskvě.

"Peking si je velmi dobře vědom toho, že si může diktovat podmínky a že je v mnohem silnější pozici (než Rusko)," vysvětluje zdroj.

Tlak je podle něj vyvíjen na úrovni hlav států a omezuje se na to, že Čína chce za ruské suroviny platit co nejméně. Plyn, který Gazprom od roku 2019 pumpuje plynovodem Síla Sibiře 1, již stojí Čínu téměř polovinu toho, co evropské země. Podle ruského rozpočtu bude v roce 2024 jeho průměrná cena 297,3 dolaru za tisíc metrů krychlových oproti 501,6 dolaru v Evropě a Turecku.

V příštím roce se sleva pro Čínu podle vládních projekcí zvýší na 46 %: Plyn ze Síly Sibiře bude stát 271,6 dolaru za tisíc metrů krychlových a pro Turecko a Evropu 481,7.

To však Číně nestačí. "Může to vyžadovat výrazné slevy," říká zdroj SCMP. "Pokud jde o výstavbu, Peking se chce ujistit, že s ní nevznikají žádná rizika ani náklady. Rusko je strana, která zaplatí účet v plné výši," řekl zdroj.

Zůstává nejasné, zda Gazprom najde peníze na nový megaprojekt. Po odstavení dodávek plynu do evropských zemí společnost utrpěla za rok čistou ztrátu bilionu rublů a potýkala se s výpadky hotovosti, k jejichž pokrytí musela utratit dvě třetiny hotovostních rezerv na svých účtech. Z 2 bilionů rublů "hotovostního polštáře", který měl Gazprom před začátkem války, zbývalo do července 2023 asi 700 miliard.

Přesto Putin nemá příliš na výběr. Ruský prezident je "pod obrovským tlakem", protože pokud nebude plynovod postaven, Rusko nebude mít kam dát "obrovské objemy" plynu, uvedl zdroj SCMP. Po ztrátě evropského trhu, kde před válkou dosahovalo vrcholu více než 150 miliard metrů krychlových plynu ročně, byl Gazprom nucen snížit produkci o čtvrtinu, což je rekord v jeho historii.

Putin očekává, že do Číny prodá 100 miliard metrů krychlových plynu ročně, což je pětkrát více než nyní. Kromě ústupků Pekingu ale bude muset zaplatit i Mongolsku, přes jehož území má plynovod procházet.

Úřady v Ulánbátaru zatím Moskvě neodpověděly pozitivně, i když Putin tuto otázku nastolil na setkání s mongolským prezidentem během říjnové návštěvy Pekingu, řekl SCMP Munchnaran Bajarlchagva, bývalý úředník mongolské Národní bezpečnostní rady.

Podle něj, na rozdíl od prohlášení ruských představitelů, že výstavba Síly Sibiře 2 by mohla začít již příští rok, je to extrémně nepravděpodobné. Zatím se nediskutovalo o cenách, clech ani daních, řekl Bajarlchagva. "Proto můžeme s jistotou říci, že ve stavební sezoně 2024 nebude nic," dodává.

Zdroj v angličtině: ZDE

1