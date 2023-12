5. 12. 2023 / Pavel Veleman

čas čtení 4 minuty

Co je pro vás fašismus, zeptal se mne najednou klient při přebírání potravinové pomoci v kanceláři… Je to třeba i to, že si lidé k mojí osobě dovolí sprosté vtipy v tramvaji nebo na ulici, mohou za to moje chyby? Oněměl jsem…

“Je třeba být velmi obezřetný k pojmu životní příběh, jenž je základem tradičních biografií, protože akceptovat tento pojem znamená přinejmenším předpokládat, že život takovým příběhem je, že je tvořen událostmi, jež je možno jako příběh chápat a jako příběh odvyprávět…Já tomu nevěřím.”

(Pierre Bourdieu)

Termíny slova fašismus a jeho významu všech akademických, politologických, společenských, psychologických věd a ty věčné hospodské debaty, jaký je rozdíl mezi nacismem, fašismem a komunismem, který vždy vede nakonec k současné bagatelizaci fašismu (kolikrát za život jsem jíz toto absolvoval) se najednou zhmotnil v konkrétní otázce, která byla položena naprosto přesně.