Země podporující Izrael zbraněmi mají "trvalou skvrnu na své pověsti", varuje Norská rada pro uprchlíky

6. 12. 2023

Při útoku na město Deir al-Balah v centru Gazy zahynuly desítky lidí



Podle ředitele místní nemocnice a reportéra agentury AP zahynuly při izraelském útoku na domy ukrývající vysídlené osoby ve městě Deir al-Balah v centrální části Gazy desítky Palestinců.



"Za poslední hodinu jsme přijali 45 obětí izraelského bombardování domů tří rodin v Deir al-Balah," řekl v úterý agentuře Reuters doktor Eyad Al-Jabri, vedoucí nemocnice Shuhada Al-Aqsa v Deir al-Balah.



Reportér agentury AP v nemocnici napočítal nejméně 34 mrtvých včetně nejméně šesti dětí.



Záběry z místa činu ukazovaly ženy křičící z horního patra domu roztříštěného na betonovou skořápku. V troskách pod nimi muži vytahovali zpod desky vedle hořícího auta bezvládné tělo dítěte. V nedaleké nemocnici se zdravotníci snažili oživit malého chlapce a dívku, zakrvácené a bezvládné na nosítkách.

- Na jihu země podle svědků izraelský úder zasáhl školu v Chán Júnisu, kde se v úterý ukrývaly stovky vysídlených lidí, uvedla agentura Reuters. Napsala:



Zranění zahltili nedalekou Násirovu nemocnici, kde zranění muži a děti leželi na zakrvácené podlaze uprostřed změti infuzních hadiček. V márnici se jedna žena přehoupla přes nosítka, na nichž mezi nejméně devíti těly ležel její mrtvý manžel a dítě.



"To, co se tu děje, je nepředstavitelné," řekl Hamza al-Bursh, který bydlí nedaleko školy. "Útočí bez rozdílu."

Země, které podporují Izrael zbraněmi, mají "trvalou skvrnu na své pověsti", uvedl ve svém prohlášení šéf Norské rady pro uprchlíky, významné humanitární agentury



Jan Egeland odsoudil útok Hamásu na Izrael ze 7. října a požadoval propuštění rukojmích držených touto militantní skupinou, zároveň však uvedl, že izraelskou vojenskou kampaň "nelze v žádném případě označit za 'sebeobranu'". Řekl:



Rozprášení Gazy se nyní řadí k nejhorším útokům na civilní obyvatelstvo v naší době. Každým dnem vidíme další mrtvé děti a nové hloubky utrpení nevinných lidí, kteří toto peklo snášejí ...



Země podporující Izrael zbraněmi musí pochopit, že tato civilní úmrtí budou trvalou skvrnou na jejich pověsti.



Musí požadovat okamžité zastavení palby v Izraeli a Gaze. Pouze zastavení nepřátelských akcí umožní zajistit účinnou pomoc dvěma milionům lidí, kteří ji nyní potřebují





- Pro USA není dobré, že jsou "ztotožňovány s tolika vraždami", říká Mary Robinsonová





Pro USA není dobré, aby byly "ztotožňovány s takovým množstvím zabíjení", řekla v rozhovoru pro CNN bývalá irská prezidentka Mary Robinsonová v návaznosti na prohlášení skupiny Elders, která vyzvala USA a další země, aby přehodnotily svou vojenskou pomoc Izraeli.



Robinsonová, která je předsedkyní skupiny světových lídrů Elders a bývalou komisařkou OSN pro lidská práva, v úterý americké televizi řekla: "My jako Elders žádáme, aby země, které poskytují vojenskou pomoc, zejména Spojené státy Izraeli, nyní urychleně přehodnotily vojenskou pomoc a stanovily podmínky pro její poskytování v budoucnu.



Myslím, že je to skutečně nezbytné. Řeknu vám proč - pokud se tak nestane, pak problém patří Spojeným státům. A to není pro Spojené státy dobré, že by Spojené státy byly ztotožňovány s takovým množstvím zabíjení.



Ve svém pondělním prohlášení vyzvali Elders, Starší - skupina založená Nelsonem Mandelou - vlády, aby stanovily podmínky pro jakékoli budoucí dodávky zbraní Izraeli. Varovali, že vojenská kampaň v Gaze hrozí tím, že "podnítí eskalaci cyklu masových zvěrstev".



Dále se uvádí:



Izrael nepřiměřeně reagoval na strašlivé teroristické útoky Hamásu ze 7. října, které stařešinové jednoznačně odsoudili, a dosáhl takového stupně nelidskosti vůči Palestincům v Gaze, který je nepřijatelný.



- Agentura AFP s odvoláním na zdroje v Hamásu a Islámském džihádu uvádí, že obě palestinské skupiny jí sdělily, že jejich bojovníci ve středu brzy ráno bojovali s izraelskými jednotkami ve snaze zabránit jim v proniknutí do Chán Júnisu.





Zpráva se shoduje s prohlášením velitele izraelské armády Herziho Haleviho z pozdního úterý, že "naše síly nyní obkličují oblast Chán Júnis na jihu pásma Gazy".





Hani Mahmoud, který připravuje zprávy z Rafáhu pro Al-Džazíru, uvedl, že " "od středečních časných ranních hodin se izraelské tanky pod silným leteckým bombardováním začaly tlačit stále hlouběji do centra města Chán Júnis, a to z východní strany."



Agentura Associated Press přináší několik citací lidí z Rafáhu na jihu pásma Gazy.



Hamza Abu Mustafa, učitel, který žije poblíž školy přeměněné v úkryt a sám hostí tři rodiny, řekl, že "situace je mimořádně zoufalá".



"Vysídlené lidi najdete na ulicích, ve školách, v mešitách, v nemocnicích... všude."



Palestinka, která se představila jako Umm Ahmed, uvedla, že drsné podmínky a omezený přístup k toaletám jsou obzvláště obtížné pro ženy, které jsou těhotné nebo menstruují. "Pro ženy a dívky je utrpení dvojnásobné," řekla. "Je to větší ponížení."



- Izraelská média informují, že zdravotní stav Hanny Katzirové, jedné z rukojmích, které Hamás minulý měsíc propustil z Gazy, se zhoršil.



Podle listu The Times of Israel to v armádním rozhlase řekla dcera sedmasedmdesátileté Katzir: "Stav mé matky je vážný, její stav se po zajetí zhoršil. Když byla unesena, neměla žádné problémy se srdcem, ale nyní má v důsledku drsných podmínek a hladovění vážné srdeční problémy. Vrátila se jak se zlomeným srdcem, tak s kardiologickými problémy."



Katzirův syn Elad zůstává mezi těmi, které Hamás pravděpodobně drží v zajetí.





- Hani Mahmúd pro Al-Džazíru píše, že v posledních 12 hodinách izraelská armáda zintenzivnila útoky na uprchlický tábor Džabalíja na severu, což popisuje jako "koordinované letecké, pozemní a námořní útoky v hustě obydlené oblasti, kde stále uvízly tisíce lidí".



Uvádí, že při projížďce po Rafáhu viděl "na zdech obytných budov napsaná prohlášení se jmény lidí, kteří se stále nacházejí pod sutinami".



Poznamenává, že "posádky civilní obrany ... nejsou schopny vyjmout těla zpod trosek. Chybí jim vybavení a technika a při odstraňování trosek se spoléhají na své ruce".





Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že se pohřešuje více než 6 000 lidí.

Marie-Aure Perreaut Revialová, koordinátorka nouzových situací MSF v Gaze, uvedla:





"V nemocnici je nyní hospitalizováno 700 pacientů a stále přibývají noví. Dochází nám základní zásoby pro jejich léčbu.



Nedostatek léků a pohonných hmot by mohl vést k tomu, že nemocnice nebude schopna poskytovat život zachraňující operace nebo intenzivní péči. Bez elektřiny by přestaly fungovat ventilátory, muselo by se zastavit darování krve, sterilizace chirurgických nástrojů by byla nemožná."



Je nezbytné, aby byly usnadněny dodávky humanitárního materiálu. Nemocnice naléhavě potřebuje chirurgické soupravy, vnější fixátory k uchycení zlomených kostí a základní léky, včetně léků na chronická onemocnění.



Agentura vyzvala k ukončení izraelského obléhání Gazy a k umožnění vstupu na území zdravotnického humanitárního materiálu a pomoci.



- Propuštění palestinských vězňů na základě dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem z minulého týdne se dotklo téměř všech obyvatel okupovaného Západního břehu Jordánu, kde bylo od roku 1967 zatčeno 750 000 Palestinců, píše agentura AP.



Při jednáních s Izraelem o propuštění rukojmích v zajetí Hamásu v Gaze prosazovala militantní skupina propuštění vysoce postavených vězňů. Odborníci však tvrdí, že většina Palestinců, kteří procházejí neustále se otáčejícími dveřmi izraelského vězení, jsou mladí muži zatčení uprostřed noci za házení kamenů a zápalných bomb ve vesnicích poblíž izraelských osad.



Jednou z takových vesnic je Nabi Saleh, která je již dlouho známá svým protestním hnutím zdola. Izraelské represe postihly celou komunitu, kam rodiče přicházejí generaci za generací, aby se dozvěděli, že jsou bezmocní při ochraně svých dětí. Zde je výňatek ze zprávy agentury AP:



Pro všechny palestinské rodiče, řekl Marwan Tamimi, nastane okamžik, kdy si uvědomí, že jsou bezmocní, aby své děti ochránili.



Pro 48letého otce tří dětí to přišlo v červnu, kdy izraelské síly vypálily velký gumový projektil, který zasáhl hlavu jeho nejstaršího syna Wisama. O týden později si podle Marwana vojáci přišli pro sedmnáctiletého chlapce a vytáhli ho z postele s proraženou lebkou.



Wisam byl obviněn z řady trestných činů, které popíral - házení kamenů, držení zbraní, umístění výbušného zařízení a způsobení tělesné újmy - a poslán do vězení. Minulou sobotu se po šesti měsících za mřížemi vrátil domů spolu s dalšími 38 Palestinci výměnou za izraelské rukojmí - v rámci dočasného příměří ve válce, která začala po útoku Hamásu 7. října.



Jeho rodiče uvedli, že ho neviděli ani o něm neslyšeli dva měsíce od začátku války. Wisam uvedl, že pobýval v přeplněné cele, byl bit a vyslýchán a neměl dostatek jídla a léků.





- Izraelský premiér řekl, že IDF po skončení války prosadí demilitarizaci Gazy



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že izraelská armáda si ponechá časově neomezenou bezpečnostní kontrolu nad pásmem Gazy ještě dlouho po skončení války proti Hamásu.



Na tiskové konferenci v úterý pozdě večer Netanjahu řekl, že Gaza bude muset zůstat demilitarizovaná a že jediným orgánem, který to může zajistit, je izraelská armáda, informovaly agentury AP a Times of Israel.



"Gaza musí být demilitarizována. A aby mohla být Gaza demilitarizována, existuje pouze jedna síla, která může tuto demilitarizaci zajistit - a touto silou jsou Izraelské obranné síly," řekl Netanjahu.



"Žádná mezinárodní síla za to nemůže být zodpovědná," dodal.



Byly předloženy různé návrhy, kdo by po válce převzal odpovědnost za bezpečnost v Gaze, včetně návrhu, že by arabské státy mohly vyslat své vojáky, ačkoli arabské země to odmítly.



- Při střetech s izraelskou armádou na Západním břehu Jordánu byli zabiti dva Palestinci, informovala místní média.



Dva teenageři byli zabiti izraelskou střelbou ve městě Tubas, citovala agentura Reuters palestinskou tiskovou agenturu Wafa.



Izraelské noviny Haaretz mezitím s odvoláním na Červený půlměsíc informovaly, že při střetech s armádou na Západním břehu Jordánu byli zabiti dva lidé a čtyři zraněni.



Nebylo bezprostředně jasné, zda se tyto zprávy týkají stejného incidentu - více informací o tom se dozvíme, jakmile se nám podaří zjistit více.



- Nejméně šest lidí bylo zabito a další zraněni při izraelském útoku na uprchlický tábor Nuseirat, uvedla Al-Džazíra.



Televize uvedla, že měla na místě útoku zpravodajský tým a že její záběry ukazují zřícenou budovu a a záchranné práce.



Palestinská tisková agentura Wafa potvrdila počet mrtvých a s odvoláním na civilní obranu uvedla, že se obává, že pod troskami je "velké množství" lidí, uvedla Al-Džazíra.



Wafa rovněž informovala o obětech po samostatných izraelských útocích na jižní město Chán Júnis, čtvrti Tuffa, al-Daradž a Šudžaja ve městě Gaza, jakož i na Fuchhari, Chuza'a, Abasan a uprchlický tábor Džabalíja.



- Biden odsoudil znásilňování izraelských žen a dívek bojovníky Hamásu



Americký prezident Joe Biden odsoudil znásilnění a sexuálním násilí, kterého se bojovníci Hamásu dopustili na izraelských dívkách a ženách během útoku na Izrael 7. října, a vyzval svět, aby takové jednání "bez okolků" a "bez výjimky" odsoudil.



V projevu na předvolební akci v Bostonu Biden poznamenal, že ženy, které přežily útoky, a svědkyně útoků se v posledních týdnech svěřily s "děsivými svědectvími o nepředstavitelné krutosti".



"Zprávy o znásilněných ženách - opakovaně znásilňovaných - a o zohavování jejich těl ještě zaživa - o znesvěcování ženských těl, o teroristech Hamásu, kteří ženám a dívkám způsobují co největší bolest a utrpení a pak je vraždí," řekl Biden podle agentury AP. "Je to otřesné."



Izrael uvedl, že vyšetřuje několik případů sexuálních útoků a znásilnění z doby útoku Hamásu na Izrael. Svědci a lékařští experti uvedli, že bojovníci Hamásu se před zabitím obětí útoku ze 7. října dopustili řady znásilnění a dalších útoků, ačkoli rozsah sexuálního násilí zůstává neznámý.



Organizace spojených národů uspořádala v pondělí zasedání, na němž vyslechla svědectví o sexuálním násilí, kterého se údajně dopustil Hamás, a na němž řečníci rovněž napadli aktivisty za práva žen a představitele OSN za to, že nečiní více pro vyšetřování nebo odsouzení těchto zločinů.





- Nejvyšší představitel OSN pro humanitární pomoc uvedl, že izraelská vojenská kampaň na jihu Gazy je stejně ničivá jako na severu, vytváří "apokalyptické" podmínky a ukončuje jakoukoli možnost smysluplných humanitárních operací. "To, co dnes říkáme, je: už toho bylo dost. Musí to přestat," řekl Martin Griffiths a dodal, že malé množství pomoci, které je do Gazy pouštěno, již nelze dále distribuovat.



- Izraelské síly ohlásily nejintenzivnější den bojů v Gaze od zahájení pozemního útoku před téměř šesti týdny. Izraelské obranné síly (IDF) v úterý uvedly, že podnikly útok do "srdce" uprchlického tábora Džabalíja na severu Gazy a že výsadkáři a komanda námořnictva zaútočili na tamní generální bezpečnostní štáb Hamásu. Těžké boje byly hlášeny také v Šudžajiji, další baště Hamásu v Gaze.





- Izraelské síly zabily v Gaze od 7. října nejméně 16 248 lidí, z toho 7 112 dětí a 4 885 žen, uvádí se v prohlášení mediální kanceláře Hamásu. Podle úterního prohlášení bylo nejméně 43 616 osob zraněno a nejméně 7 600 osob je pohřešováno.



- V Gaze se prohlubuje "katastrofální hladová krize", varoval v úterý Světový potravinový program (WFP). "Pouze trvalý mír může ukončit utrpení a odvrátit hrozící humanitární katastrofu v Gaze," uvádí se v prohlášení, které vyzývá k humanitárnímu příměří.



- OSN vyslechla svědectví o sexuálním násilí během útoků Hamásu ze 7. října na zasedání, kde řečníci rovněž napadli aktivisty za práva žen a představitele OSN za to, že neudělali více pro vyšetřování nebo odsouzení těchto zločinů. Joe Biden rovněž hovořil o "strašlivých" zprávách o sexuálním násilí ze strany Hamásu 7. října a vyzval: "Svět nemůže jen tak odvracet zrak od toho, co se děje."



- Nedávno propuštění rukojmí a příbuzní Izraelců, které Hamás stále zadržuje v Gaze, se střetli s Benjaminem Netanjahuem na rozzlobeném setkání, na němž někteří z přítomných údajně vyzvali izraelského premiéra k rezignaci. Podle posledních údajů Hamás v Gaze stále zadržuje 138 Izraelců a dalších státních příslušníků. Během týdenního příměří, které vypršelo v pátek, bylo ze zajetí Hamásu v Gaze propuštěno 105 civilistů - včetně 81 Izraelců, 23 thajských státních příslušníků a jednoho Filipínce - výměnou za propuštění 240 palestinských žen a nezletilých držených v izraelských věznicích.



- Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že zavede zákaz vydávání víz izraelským extremistickým osadníkům, kteří se podílejí na násilí vůči palestinským civilistům na okupovaném Západním břehu Jordánu. Omezení se zaměří na ty, kteří se dopustili násilných činů nebo podnikli jiné akce, které omezují přístup civilistů k základním službám a základním potřebám, a mohou se vztahovat i na rodinné příslušníky těchto osob, uvedl americký státní tajemník Antony Blinken. Tento krok přichází pouhý měsíc poté, co byl Izraeli umožněn vstup do amerického programu bezvízového styku. Izraelský ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že právo použít násilí mají pouze izraelské vojenské a bezpečnostní síly a policie.



- Šéfka americké pomoci oznámil novou podporu palestinskému lidu během úterní návštěvy egyptského Sinajského poloostrova. Samantha Powerová, správkyně americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAid), při své cestě do egyptského města El-Arish, které je vstupní branou na přechod Rafah do Gazy, oznámila novou americkou pomoc ve výši 21 milionů dolarů (16,7 milionu Kč), která bude zahrnovat hygienické a přístřešní potřeby a potraviny pro obyvatele Gazy.



- Izraelská armáda (IDF) vydala vzácnou omluvu poté, co úterní úder IDF zabil libanonského vojáka a tři další zranil, a uvedla, že se zaměřila na bojovníky Hizballáhu na severní hranici s Libanonem.



- Představitel Hamásu prohlásil, že nedojde k žádnému vyjednávání ani výměně zadržených, dokud nebude izraelský útok na pásmo Gazy zastaven. V úterním rozhovoru s novináři v Bejrútu Usáma Hamdán rovněž uvedl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je "zodpovědný" za životy izraelských rukojmích v Gaze, a dodal, že jeho skutečným cílem je "likvidace palestinského lidu".



- Podle ministra zahraničí Eliho Cohena Izrael zrušil vízum nejvyšší představitelce OSN pro humanitární pomoc v palestinském pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu. V příspěvku na Twitter Cohen obvinil Lynn Hastingsovou, že neodsoudila Hamás za masakr ze 7. října a místo toho odsoudila Izrael. Uvedl, že "nemůže pracovat v OSN a nesmí vstoupit na území Izraele!".



- Katarský premiér uvedl, že stále probíhají zprostředkovatelské rozhovory, jejichž cílem je ukončit válku. "Katar nadále vyvíjí úsilí o obnovení příměří, propuštění rukojmích a výměnu zajatců," uvedl v úterý šejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.



Zdroj v angličtině







Samostatně IDF zveřejnily jména dvou vojáků, kteří podle nich v úterý zahynuli - jeden podle nich v bojích v Gaze a druhý při autonehodě na jihu Izraele.Místo toho nařizuje obyvatelům, kteří se evakuují ze severu, aby použili objízdnou trasu podél pobřeží, kde prý IDF pohyb povolí.OSN odhaduje, že od zahájení vojenské kampaně Izraele v pásmu Gazy bylo z těchto domovů vnitřně vysídleno více než 75 % obyvatel Gazy.Ve zprávě mluvčího izraelské armády Avichaye Adraee se rovněž uvádí, že "dojde také k místnímu a dočasnému taktickému pozastavení vojenských aktivit pro humanitární účely" v jednom okrese od 10 hodin do 14 hodin.Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.V nemocnici al-Aksá v centrální části Gazy je kvůli uzavření silnic kriticky málo paliva a zdravotnických potřeb, zatímco denně jsou přijímány stovky pacientů, uvedli Lékaři bez hranic (MSF).Nemocnice, která v úterý přijala těla 45 lidí zabitých při izraelském úderu na Deir al-Balah, podle svého ředitele přijímá od pátku, kdy skončilo příměří mezi Izraelem a Hamásem, každý den 150 až 200 zraněných pacientů, uvedla humanitární agentura.