Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že od 7. října zdokumentovala 236 útoků na zdravotní péči na Západním břehu Jordánu

8. 12. 2023

- Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že od 7. října zdokumentovala 236 útoků na zdravotní péči na Západním břehu Jordánu



V příspěvku na sociálních sítích WHO označila počet útoků za "bezprecedentní" a vyzvala k "dodržování mezinárodního práva a aktivnímu zásahu k zajištění ochrany zdravotní péče".



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes hovořil s izraelským ministrem pro strategické záležitosti Ronem Dermerem, uvedl vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí.



Během telefonátu Blinken sdělil, že Izrael musí při své ofenzivě v jižní části Gazy učinit více pro ochranu civilistů, uvedla agentura Reuters.



Blinken také Dermera vyzval, aby Izrael umožnil větší přísun humanitární pomoci do Gazy a zároveň uvítal jeho rozhodnutí vpustit na území více pohonných hmot, uvedl úředník.





. Zničení více než třetiny obydlí v Gaze při izraelském bombardování území v rámci pronásledování Hamásu vede mezinárodní právní experty k tomu, že vznášejí pojem "domicid" - hromadné ničení obydlí, aby se území stalo neobyvatelným.



Nezávislí odborníci odhadují, že v současné válce v Gaze bylo poškozeno nebo zničeno až 40 % obydlí. OSN uvádí, že 1,8 milionu lidí je uvnitř Gazy vnitřně vysídleno, mnozí z nich žijí v přeplněných útulcích OSN na jihu.



Ačkoli Gaza byla poškozena již v předchozích konfliktech a obnovena, převážně z peněz států Perského zálivu, současný rozsah devastace je jiného řádu.



Otázkou je, zda je rozsah poškození infrastruktury vedlejším produktem pátrání po Hamásu, nebo součástí plánu na vyhnání Palestinců z Gazy, který vymaže možnost, že by se Gaza v dohledné době stala položivotaschopnou společností.



Domicid, pojem, který je v akademické obci stále více přijímán, není podle mezinárodního práva samostatným zločinem proti lidskosti a zvláštní zpravodaj OSN pro právo na bydlení předložil v říjnu loňského roku OSN zprávu, v níž tvrdil, že je třeba zaplnit "velmi důležitou mezeru v ochraně".



Zničení domů v Aleppu v syrské občanské válce, srovnávání rohingských osad se zemí v Myanmaru a zničení Mariupolu na Ukrajině v posledních letech zvýšily pozornost věnovanou této problematice.



-V Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu postřelili izraelští vojáci do nohy mentálně postiženého Palestince, uvedl jeho bratr.





Třicetiletý Amer Abu Aber řekl televizi NBC News, že jeho bratra Taríka Ghazawiho zastavili izraelští vojáci, když se snažil projít kontrolním stanovištěm. Řekl:



Vojáci ho zastavili a zeptali se ho, kde máš občanský průkaz? Občanský průkaz měl doma. Chtěl pokračovat v cestě a vojáci ho na kontrolním stanovišti postřelili. O mém bratrovi všichni vědí, že má zvláštní potřeby.



Řekl, že jeho bratr byl převezen do nemocnice a po střelbě má zlomeninu kosti.











- Izrael poprvé po válce otevře přechod Kerem Šalom do Gazy

IDF neposkytly přesné informace o smrti pětadvacetiletého Gala Meira Eizenkota, pouze uvedly, že byl zabit v bojích v severním pásmu Gazy.





Blokády byly organizovány v koordinaci s pracovníky ve Francii, Dánsku a Nizozemsku, kteří rovněž blokují zbrojní továrny.





Vláda Spojeného království čelí právnímu sporu ohledně vývozu zbraní do Izraele.









- Amnesty International uvedla, že izraelské údery, při nichž byl 13. října v jižním Libanonu zabit novinář agentury Reuters Issam Abdalláh a šest dalších osob bylo zraněno, byly pravděpodobně přímým útokem na civilisty, který musí být vyšetřen jako válečný zločin.





Západ na otevření přechodu naléhá již více než měsíc, aby umožnil přísun většího množství pomoci do pásma Gazy.Izrael poprvé od vypuknutí války otevře přechod Kerem Šalom s Gazou pro kontrolu kamionů s humanitární pomocí, uvedl vysoký izraelský představitel.Západ na otevření přechodu tlačí již více než měsíc, aby umožnil přísun většího množství pomoci do pásma Gazy, ale naráží na izraelský odpor. Hrozba rezoluce OSN o příměří mohla vést USA ke zvýšení tlaku na Izrael a nabídka, kterou Izrael učinil, stále nedosahuje toho, o co Západ usiloval.Plukovník Elad Goren z izraelské vojenské spojky Cogat pro Palestince neuvedl datum otevření přechodu a uvedl, že přechod bude sloužit ke zvýšení kapacity pro kontrolu nákladních vozidel s humanitární pomocí, ale ne k přímému vpuštění pomoci do Gazy.Místo toho bude muset být pomoc po kontrole převezena na přechod Rafáh do Egypta. Goren uvedl, že i bez Kerem Šalom je Izrael schopen usnadnit vstup až 250 nákladních automobilů s pomocí každý den přes egyptský přechod Rafáh. Z pomalého toku pomoci obvinil proces shromažďování prostředků OSN, nikoli izraelský inspekční proces.OSN 6. prosince uvedla, že z Egypta do Gazy vjelo 80 nákladních aut s humanitárními dodávkami a 69 000 litrů pohonných hmot.OSN dodává:To je výrazně méně než denní průměr 170 kamionů a 110 000 litrů paliva, které vjely během humanitární přestávky zavedené mezi 24. a 30. listopadem, a průměr 500 kamionů (včetně paliva), které vjížděly každý pracovní den před 7. říjnem.USA přerušily lety dronů nad Gazou během dočasného příměří mezi Izraelem a Hamásem, které minulý týden skončiloMluvčí Pentagonu Lisa Lawrenceová ve čtvrtečním prohlášení uvedla:Na podporu úsilí o získání rukojmích USA obnovily lety neozbrojených bezpilotních letounů nad Gazou a nadále poskytujeme poradenství a pomoc našemu izraelskému partnerovi při jeho úsilí o získání rukojmích.Všichni tři byli propuštěni 27. listopadu v rámci dočasné dohody o příměří mezi Hamásem a Izraelem. Ve čtvrtek byly propuštěny z dětského zdravotnického centra Schneider, informoval deník Times of Israel.Šaronova 44letá sestra Danielle Aloniová a její pětiletá dcera Emilia byly rovněž drženy jako rukojmí a 24. listopadu byly propuštěny.Otec dvojčat, 34letý David, je stále v zajetí Hamásu v Gaze.Těmito čtyřmi továrnami jsou Eaton Mission Systems v Bournemouthu, BAE Systems na letišti Samlesbury v Lancashiru, továrna L3Harris v Brightonu a Hove a BAE Govan v Glasgow. Všechny vyrábějí díly pro bojové letouny F-35 stealth, které Izrael v současné době používá k bombardování Gazy.Protestující, mezi nimiž jsou zdravotníci, učitelé, pracovníci pohostinství, akademici a umělci, požadují ukončení prodeje zbraní Izraeli a podporu trvalého příměří ze strany britské vlády.V rozhovoru s novináři v sídle MSF v Ženevě řekl:V nemocnici je cítit zoufalství, protože víte, že se k lidem nemůžete dostat. Pro lékaře není nic horšího, než když se nemůže dostat k pacientům.V rámci pásma Gazy přicházejí do nemocnic pacienti s těžkými zraněními způsobenými izraelským bombardováním a dehydratací, řekl."Něco, co se dost podceňuje, je míra psychického traumatu, kterou vidíme," dodal, zejména mezi dětmi, které přicházejí do nemocnic v Gaze bez žijících příbuzných.I když se jim nic nestalo a jsou v pořádku, je tam obrovské psychické trauma, které se bude léčit, nemyslím si, že jen roky, ale celé generace.Podle mezinárodního prezidenta organizace Christose Christoua pracovníci Lékařů bez hranic v nemocnicích na Západním břehu Jordánu zaznamenali, že oběti jsou nyní častěji stříleny do hlavy a trupu než do končetin."Typ traumatu, s nímž se potýkají, se zcela změnil," řekl Christou ve čtvrtek novinářům v sídle MSF v Ženevě, uvedla agentura AFP.V minulosti byl mechanismus střelby jiný. Jejich cílem byly končetiny. Místo zranění končetin mají střelná poranění břicha, trupu a hlavy.To je jasný posun. Když uvidíte tento posun v úrazovosti, vidíte stále více mrtvých lidí.Podle údajů Palestinské samosprávy bylo během současného konfliktu na Západním břehu Jordánu izraelskou palbou a útoky osadníků zabito více než 250 Palestinců.Skupiny na ochranu lidských práv vyzvaly k vyšetření těchto útoků jako válečných zločinů poté, co provedly vlastní nezávislé vyšetřování a dospěly ke stejnému závěru.Issam Abdallah, 37letý video novinář, byl okamžitě zabit prvním granátem, zjistily zprávy zveřejněné ve čtvrtek. Vážně byla zraněna také osmadvacetiletá fotografka agentury AFP Christina Assi, které byla amputována noha a která je stále v nemocnici.Druhá střelba ze zbraně o necelou minutu později zranila další členy skupiny, kteří cestovali a pracovali společně, a zničila vozidlo používané novináři Al-Džazíry.Důkazy předložené ve zprávách zahrnovaly odbornou analýzu úlomků munice, satelitní snímky, výpovědi přeživších a videozáznamy natočené skupinou a dalšími novináři před útokem a během něj."Důkazy, které nyní máme a které jsme dnes zveřejnili, ukazují, že izraelská posádka tanku zabila našeho kolegu Issama Abdalláha," uvedla šéfredaktorka agentury Reuters Alessandra Galloniová. "Issamovo zabití odsuzujeme. Vyzýváme Izrael, aby vysvětlil, jak k tomu mohlo dojít, a aby pohnal k odpovědnosti ty, kteří jsou zodpovědní za jeho smrt a zranění Christiny Assiové z agentury AFP, našich kolegů Thaiera Al-Sudaniho a Mahera Nazeha a dalších tří novinářů."uvedla místopředsedkyně vlády Petra De Sutterová a dodala, že se zasadí o zákaz cestování v celé EU.Vládní orgán dodal, že Egypt se domnívá, že cílem izraelských operací na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu je přinutit Palestince, aby se vydali směrem k Jordánsku.