Izrael zaútočil na "250 cílů v Gaze za jediný den", šéf OSN varuje, že může dojít k rozkladu pořádku

8. 12. 2023

Dvacet lidí zahynulo při náletech, které zasáhly dva domy v Rafáhu, v městě, kam izraelská armáda Palestincům nařídila uprchnout



Izraelská armáda pokračuje v těžkém bombardování uprostřed intenzivních bojů v Gaze. Humanitární krize hrozí zhroucením veřejného pořádku.



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že během 24 hodin, které skončily ve čtvrtek ráno, zasáhly v Gaze přibližně 250 cílů.

V obytné části Rafáhu, města na jižní hranici s Egyptem, kam se mají lidé podle pokynů IDF přesunout, aby se vyhnuli oblastem, které budou s největší pravděpodobností bombardovány, bylo při náletech, které zasáhly dva domy, zabito asi 20 lidí. Podle svědků byly mezi mrtvými i ženy a děti.



"Každou chvíli žijeme ve strachu o naše děti, o sebe, o naše rodiny," řekla Dalia Abu Samhadanehová, která po útěku z Chán Júnisu žije se svou rodinou v Rafáhu. "Žijeme v obavách z vyhnání ze země."



Patří mezi 1,87 milionu lidí - více než 80 % z 2,3 milionu obyvatel - kteří podle OSN za poslední dva měsíce opustili své domovy. Mnoho rodin bylo vysídleno vícekrát a žijí ve stanech a přeplněných provizorních přístřešcích.



Podle ministerstva zdravotnictví na území ovládaném Hamásem bylo v Gaze zabito více než 16 200 lidí - většinou žen a dětí - a více než 42 000 lidí bylo zraněno. Mnoho dalších lidí je uvězněno pod sutinami.



Na severním konci pásma Gazy probíhaly těžké boje v uprchlickém táboře Džabalíja. IDF uvedly, že jejich jednotky provedly zátah na tábor militantů, zabily "několik" bojovníků a odhalily síť tunelů.



Al-Džazíra uvedla, že jeden z jejích novinářů přišel při zásahu v Džabalíji o 22 členů své rodiny.



Podle IDF bylo ve středu z pásma al-Mawasi na pobřeží Gazy odpáleno 12 raket. Izrael vyzval Palestince v Chán Júnisu, aby se vydali do oblasti mimo dosah silného bombardování a pozemních bojů. Izrael obvinil Hamás, že "používá civilisty jako živý štít".



Zatímco generální tajemník OSN António Guterres varoval, že veřejný pořádek se pravděpodobně "kvůli zoufalým podmínkámv Gaze brzy zcela zhroutí", humanitární organizace uvedly, že dodávky základních zásob od ukončení dočasného příměří minulý pátek téměř zcela vyschly.



Oxfam uvedl, že lidé se omezili na boj o základní potřeby, jako jsou potraviny, voda a palivo.



Marta Valdés García, ředitelka humanitární organizace Oxfam, uvedla: "Systémový, militarizovaný chaos zahltil mezinárodní humanitární systém. Naše vlády se nyní nemají za co schovat ani za kouřovou clonu humanity, zatímco Izrael provádí svou kampaň kolektivního trestu.



"Izraelské takzvané bezpečné zóny v Gaze jsou přelud: nejsou chráněné, nejsou dohodnuté ani důvěryhodné, nejsou zásobované a nejsou přístupné. Obáváme se, že masy vyděšených lidí budou pod záminkou 'bezpečnosti' vytlačeny mimo samotnou Gazu. To by humanitární systém donutilo k nemožné volbě mezi pomocí civilistům a spoluúčastí na jejich nucené deportaci.



"Strašnou ironií je, že toto militarizované ničení Gazy doslova rozmetá jakoukoli šanci na skutečné bezpečí jak pro Palestince, tak pro Izraelce. Gaza nyní potřebuje příměří a humanitární organizace potřebují záruku bezpečného přístupu, aby mohly pomáhat jejím obyvatelům a zachraňovat životy."



Mezitím byly ve Velké Británii uzavřeny čtyři zbrojní továrny vyrábějící izraelské stíhačky, a to v důsledku protestů, které uspořádaly stovky odborářů pod heslem Pracovníci za svobodnou Palestinu.



Eaton Mission Systems v Bournemouthu, BAE Systems na letišti Samlesbury v Lancashiru, továrna L3Harris v Brightonu a Hove a BAE Govan v Glasgowě vyrábějí díly pro bojové letouny F-35 stealth, které v současnosti Izrael používá k bombardování Gazy.



Mezi protestujícími byli zdravotníci, učitelé, pracovníci pohostinství, akademici a umělci. Vyzývali k ukončení prodeje zbraní Izraeli a k podpoře trvalého příměří ze strany vlády Spojeného království.





Protesty byly organizovány v koordinaci s pracovníky ve Francii, Dánsku a Nizozemsku, kteří ve čtvrtek rovněž blokovali zbrojní továrny.





Vyšetřování agentury Reuters zjistilo, že izraelská posádka tanku zabila Abdalláha vypálením dvou střel z Izraele v rychlém sledu, zatímco skupina zpovzdálí natáčela přeshraniční ostřelování. Mluvčí izraelské vlády uvedl, že o těchto zjištěních neví, ale popřel, že by izraelské síly cílily na nebojující osoby.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Libanonská vláda ve čtvrtek oznámila, že Radě bezpečnosti OSN předloží zprávy agentur Reuters a Agence France-Presse, podle nichž izraelská vojenská palba 13. října v jižním Libanonu zabila novináře agentury Reuters Issama Abdalláha a šest dalších osob zranila.