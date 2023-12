Vraždění v Gaze. Kdy to skončí?

9. 12. 2023

Foto: Tříletý Ahmed se ptá, jakého zločinu se dopustil, že musel přijít o nohu

Moderátor, Channel 4 News, sobota 9. prosince 2023, 19 hodin: Kdy to skončí? Neustálé bombardování Gazy pokračuje i poté, co USA v Radě bezpečnosti OSN vetovaly výzvu k okamžitému příměří. Dobrý večer, Spojené státy se zdají být stále více izolované ve svém odmítnutí příměří v Gaze, mezinárodní tlak roste, od všech ostatních členů OSN se objevila zatracující kritika, v neposlední řadě od arabských států. Rada bezpečnosti hlasovala pro ukončení bombardování v Gaze, s výjimkou Velké Británie, která se zdržela hlasování, ale kam se svět vydá dál? Jak dlouho ještě budou USA podporovat akce Izraele?

Dnes v sobotu večer se dozvídáme, že izraelští odstřelovači střílejí na školu v severní Gaze, kde se ukrývají lidé.

Izraelské nálety pokračují v bombardování částí pásma Gazy, zatímco šéf OSN varoval, že humanitární podpora je nyní na pokraji zhroucení, což vyvolává obavy z ničivých následků pro celý region. Potvrzena byla také smrt 25letého izraelského rukojmího poté, co se objevily zprávy, že záchranná operace vojáků selhala, a měli bychom vás upozornit, že v následující reportáži jsou znepokojivé záběry.









Reportér: Kdysi rušné tržiště v Džabalíji je nyní hřbitovem. Smutek, který se nedá popsat slovy ani modlitbou.





Prezident Palestinské samosprávy dnes obvinil USA ze spoluúčasti na tom, co označil za izraelskou genocidu, etnické čistky a válečné zločiny. Izrael, který se sám zrodil z hrůz genocidy, se však stále cítí Hamásem ohrožen. Jak budou dějiny soudit smrt, která vládne z oblohy Gazy?











V Chán Unisu, kde bylo v troskách rozdrceno 15 členů rodiny rabínů, staří a mladí vynášeni bezvládně, tělo po těle.



















Tam, kde se tříletý Ahmed ptá, jakého zločinu se dopustil, že přišel o nohu, v Rafáhu, kde neúspěch Rady bezpečnosti OSN, která včera večer nepožadovala příměří, nezůstal bez povšimnutí.





Izraelské bomby tedy padají dál. Hamás si drží svá rukojmí a z téměř 20 000 mrtvých od 7. října je podle palestinského zdravotnického úřadu více než 6 000 dětí v Gaze.





Palestinský velvyslanec v OSN: "V našem úsilí budeme pokračovat. Budeme nadále klepat na dveře Rady bezpečnosti. Dokud se neprobudí. Zajistí, aby její odpovědnost tím, že zastaví tuto zločinnou válku proti palestinskému lidu. Zvláště pak dětem, které jsou mezi námi nejlepší."









Z obytného bloku vedle školy se valí kouř. Hřiště a uprchlický tábor, ubohá logika této války proměnila útočiště v potenciální cíle. V této škole sídlí řada studentů medicíny. Ukrývají se tam a posílají nám zvukové záznamy. Říkají, že tam nemají jídlo, vodu ani elektřinu, a bojí se, že když se pokusí odejít, budou zabiti, řekl nám jeden lékař.









Moderátor: Těsně před tímto vysíláním nám bylo nám řečeno, že izraelská armáda nyní vstoupila do školy, muže zatkla a ženám a dětem řekla, aby zůstaly ve třídách. Požádali jsme IDF o odpověď. Tvrzení o použití odstřelovačů nepopřeli. Předtím zveřejnili tento záznam, na kterém provedli razii v jiné, zřejmě prázdné škole, která podle nich ukazuje skryté tunely Hamásu, IDF nám řekly, že se řídí mezinárodním právem a přijímají proveditelná opatření, aby zmírnily škody na civilním obyvatelstvu. Šíří další video, které podle nich dokazuje, že bojovníci Hamásu střílejí z vnitřku školy OSN a využívají obyvatele Gazy jako lidské štíty.













Moderátor: Náš zahraniční zpravodaj Sekunder Kermani je dnes večer v Jeruzalémě, Sekundere.





No, Kierane, slyšel jste v té reportáži, že prezident Palestinské samosprávy činí Spojené státy v konečném důsledku odpovědné za to krveprolití po tom vetu, po včerejším vetování té rezoluce, vlastně, chci říct, Spojené státy na své poměry stále hlasitěji vyjadřují znepokojení nad vysokým počtem civilních obětí v Gaze, ale viděli jsme, že to neznamená, že budou ochotny vyzvat k příměří a samozřejmě Spojené státy stále pokračují v dodávkách vojenské pomoci Izraeli v hodnotě miliard a miliard dolarů.





Amerika usiluje o rozšíření humanitárního přístupu. Myslím si, že izraelští představitelé považují souhlas s tímto přístupem za prostředek, jak se pokusit prodloužit legitimitu této operace.





Američané podle řady zpráv nyní Izraelcům řekli, že musí tuto obrovskou, rozsáhlou ofenzívu ukončit během příštího měsíce. To by se mohlo vejít do časového rámce, který mají sami Izraelci vzhledem k tomu, jak rozšiřují kontrolu nad severem a nyní i nad jihem pásma Gazy.





Izraelským cílem tam samozřejmě stále zůstává zničení vojenských kapacit Hamásu a bezpečné propuštění jeho rukojmích. Obyvatelé kibucu Bari dnes potvrdili, že jeden z unesených mladíků odtud zemřel, podle Hamásu byl zabit při nezdařeném pokusu o záchrannou akci speciálních jednotek. Samozřejmě není možné zjistit, zda se tak dnes večer skutečně stalo, nebo ne. Jako každou sobotu večer, jak jsme toho svědky od začátku tohoto konfliktu v Izraeli, se budou konat velká shromáždění vyzývající k bezpečnému návratu dalších rukojmích.





Moderátor: Nyní se k nám připojila Jennifer Cassidyová, která přednáší diplomacii na Oxfordské univerzitě. A působila jako diplomatická atašé při irské misi OSN. Jennifer. Den po americkém vetu v Radě bezpečnosti. Jak velký mezinárodní tlak je dnes podle vás na USA vyvíjen?









Jennifer Cassidy: Obrovský mezinárodní tlak, i když jsme to všichni předvídali, myslím, že diplomatičtí vědci, mezinárodní právníci a všichni občané sledující tento strašlivý konflikt předvídali, že USA budou vetovat, z jejich dřívějších prohlášení. Přesto to byla taková rána pro lidstvo, že zástupce velvyslance Robin Wood z amerického velvyslanectví zvedl tu ruku.





Moderátor: A o co tedy ve skutečnosti jde, co myslíte, Jennifer? Myslím tím, že jde o to, jak někteří komentátoři říkají, že Spojené státy poskytují Izraelcům trochu diplomatického krytí, aby dosáhli omezenějšího vojenského výsledku, a sice zbavení se, myslím, tří velitelů Hamásu.









Jennifer Cassidy: Nemyslím si, že někdo ví, co se děje v hlavách izraelské vlády nebo vlády USA, ale co můžeme říct jako političtí poradci a diplomaté je. zaráží mě, že to jsou nejlepší strategičtí analytici na světě v Izraeli a v USA, a ani neuvažují o tom, že Hamás je v první řadě ideologie a až potom organizace.













Jennifer Cassidy: Mě osobně to překvapilo. Víte, já jsem v Radě bezpečnosti seděla několikrát a viděla jsem řadu problémů. Velká Británie mě v tomto zdržení se hlasování překvapila. Teď víme, že zdržení se hlasování nemá vliv na přímé hlasování, ale přesto to dává diplomatický signál. Britská velvyslankyně uvedla, že klíčovým zdůvodněním, proč se musela Británie zdržet hlasování, je to, že rezoluce výslovně neodsoudila činy Hamasu ze 7. října. Od 7. října mezinárodní společenství a vůbec všechny multilaterální instituce rychle, průběžně a důsledně vystupovaly s odsouzením útoků ze 7. října.







Moderátor: Takže si myslíte, že to nakonec dostane rezoluci v Radě bezpečnosti OSN, nebo si myslíte, že to skončí, jak mnozí říkají, teprve až to nakonec řeknou USA a řeknou to Izraeli?





"V pásmu Gazy nás řídí Američané americkým zákonem džungle."Když USA uplatnily své právo veta v Radě bezpečnosti, fakticky je podpořila Velká Británie, která se zdržela hlasování s odkazem na stejný důvod:"Vyzýváme k dalším a delším pauzám, aby se pomoc dostala k Palestincům. A poskytnout prostor pro další propouštění rukojmích. Nemůžeme však hlasovat pro rezoluci, která neodsuzuje zvěrstva, jichž se Hamás dopustil 7. října na nevinných izraelských civilistech.""Odstřelovači se zaměřují na všechno, co se hýbe. Nemůžeme se ani přesunout z jedné třídy do druhé, abychom pomohli zraněným. Více než pět jich bylo zastřeleno u vchodu do školy. Ale my se k nim nemůžeme dostat. Zemřeli, když jsme se na to dívali."Kdy to skončí? Jak to skončí? A kdo to může ukončit?Takže neexistuje způsob, jak porazit a nakonec vykořenit celý Hamás. Nesmírně důležitá věc, kterou jsem včera slyšela v rozhovoru s kolegou z UNRWA, víte, a ať už s tím souhlasíme nebo ne, je to pravda. Viděli jsme to v konfliktu v Severním Irsku. Viděli jsme to v Afghánistánu. Viděli jsme to v Iráku, že s každým zabitým bojovníkem Hamásu a každým zabitým civilistou to, co izraelská vláda financovaná USA ve skutečnosti dělá, je vytváření nového Hamásu. Jak mohou tito lidé odpustit bombardování všech svých rodin? Všeho, co znají?Jennifer, to, co USA řekly, je, že Hamás nemá zájem o trvalý mír. A také jsou tam stále rukojmí. Samozřejmě, ale konkrétně jedna z námitek, kterou měla i Velká Británie, která se spolu s USA zdržela hlasování, byla, že tam nebyla žádná odsuzující formulace. V této rezoluci to nakonec neprošlo. Tak proč by tam nemohla být taková formulace? Co je překážkou?Pesimisticky si nemyslím, že to skončí tím, že Rada bezpečnosti OSN přijme rezoluci. To, co musíme udělat, je zaměřit se na regionální bloky. EU, Asie, získat mezinárodní sankce a spolupracovat prostřednictvím regionálních bloků a skutečně pracovat mimo OSN.