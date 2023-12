Gaza: Loučení s mrtvými

12. 12. 2023

čas čtení 5 minut

To, co v českých televizích neuvidíte





Reportér, Channel 4 News, pondělí 11. prosince 2023, 19 hodin: Poslední polibky, poslední objetí. Jak opustit někoho, koho tolik milujete. Ničivý dopad izraelského útoku na obytnou budovu v centru Gazy. Bydlelo v ní 70 až 80 lidí, přežila z nich jen hrstka. Izrael tvrdí, že se zaměřuje pouze na Hamás. Stačí se podívat na míru destrukce v tomto jednom z nejhustěji obydlených míst na světě.





"Izrael na tuto oblast udeřil před několika dny. A zabil více než 30 lidí. A pod troskami jsou stále lidé."





Reportér: S třináctiletým Abdulláhem jsme se poprvé setkali minulý měsíc v Chán Júnisu. Nyní je město, do kterého se svou rodinou uprchl ze severní Gazy, nejnovějším ohniskem izraelské ofenzivy.





"Je naprosto překvapivé, že se nám tu podařilo přežít."





Reportér: Palestinci sdělují, že čtvrt milionu domů bylo zničeno nebo poškozeno. Místní novináři natočili Abdulláha, jak nám ukazuje, jak nyní vypadá každodenní život pod zesíleným izraelským obléháním.









"Každý den se probouzíme a hledáme jídlo a vodu. Můžeme je najít, ale také nemusíme. Já mám právo si hrát. Být vzdělávaný, chodit do školy, dostávat pořádné jídlo. A hlavně mám právo prožívat své dětství. V současné době své dětství neprožívám. Prožívám peklo na zemi."





Reportér: "Myslíte si, že to, co vidíme v Gaze, přiměje více lidí k tomu, aby věřili v ozbrojený boj na rozdíl od nenásilného boje?"





Žena: "Určitě v to doufám. Protože se bohužel zdá, že svět nerozumí ničemu jinému než síle. To je velmi nešťastné a já nejsem pro žádné ztráty na životech jakéhokoli druhu. Pokud však tato nespravedlnost bude pokračovat, a to z důvodů, které jsou zřejmé, i z důvodů, které zřejmé nejsou. Ano, k tomu dojde."





Reportér: "Izrael samozřejmě říká, že to, co se stalo 7. října, bylo tak strašné, že bylo zabito tolik žen a dětí, že Hamás musí být zlikvidován."





Žena: Izrael si může říkat, co chce, Historie nezačala 7. října. Sedmý říjen byl přirozenou reakcí, která je odporem, o němž jsme právě mluvili jako o reakci na 75 let bezpráví."









Reportér: Izrael vnímá tuto válku jako boj proti existenčnímu nepříteli a obviňuje Hamás z toho, že se skrývá mezi obyvatelstvem. Armáda tvrdí, že zabila několik vysokých velitelů Hamásu. Válka však vytlačuje obyvatele Gazy na stále menší kousky území. Mnozí z nich jsou zde v Rafáhu hned za hranicí s Egyptem. Abdulláh a jeho rozvětvená rodina v Chán Júnisu vědí, že se k nim možná brzy budou muset připojit.









Chlapec: "Kam půjdeme? To je otázka. Budeme moci chodit do školy, nebo vytvoříme tábor s přístřeškem? Kam půjdeme?"





Reportér: Tato válka je mnohem víc než statistiky, ale podle všech měřítek si vybírá strašlivou daň.





No a já sdílím, že to, co lidi tady v Izraeli samozřejmě zajímá především, je osud více než 130 izraelských rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze. Za mnou se koná akce na počest některých z nich koná a rodiny rukojmích prohlásily, že v příštích dnech budou zvyšovat tlak na izraelské politiky, aby dosáhli nějaké dohody, aby zajistili jejich bezpečný návrat. Mnoho z nich je samozřejmě nesmírně znepokojeno intenzivním zintenzivněním bojů v Gaze, kterého jsme svědky.







Dosud bylo údajně zabito už více než 18 000 Palestinců. Naprostá většina z nich jsou ženy a děti, ale izraelští představitelé zde tvrdí, že zabili 7000 bojovníků Hamásu.





I kdyby však tato čísla byla pravdivá, celková bojová síla Hamásu se odhaduje na 25 až 30 000 bojovníků a nejnovější časové údaje, o kterých jsme informovali by naznačovaly, že Izrael chce pokračovat ve válce v tomto velkém stylu ještě asi dva měsíce, i když po něm chce Amerika, aby začal uzavírat věci do konce tohoto roku. Ano, mezinárodní tlak na Izrael se zvyšuje. Valné shromáždění OSN bude zítra pravděpodobně hlasovat pro nezávazný návrh rezoluce vyzývající k okamžitému humanitárnímu příměří. Řada evropských představitelů naléhá na Evropskou unii, aby také podpořila výzvu k příměří, ale to, na čem Izraeli jedině záleží, je podle mého názoru postoj, který zaujmou Spojené státy.









0

205

Na okupovaném Západním břehu Jordánu a v rámci generální stávky na protest proti válce jsou zavřené téměř všechny obchody. V Ramalláhu je hněv namířen nejen proti bombardování Gazy, ale i proti západní podpoře Izraele. No a i zde, kde mají palestinské úřady vše pevně pod kontrolou, se mezi zdejším bohatým davem objevují vlajky Hamásu. Od začátku války zde bylo zabito více než 200 Palestinců.