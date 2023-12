Praha, hlavní město levného piva a AirBnB

14. 12. 2023 / Matěj Metelec

čas čtení 4 minuty

Podle britské OnLine Betting Guide, komunitní platformy pro online sázení, která mimo jiné zpracovává i různé žebříčky nej-měst, je Praha městem s nejlepším nočním životem v Evropě. Jak uvádí OLBG, za své prvenství vděčí hlavně tomu, že se „může pochlubit jedním z nejlevnějších domácích piv v Evropě a spoustou barů a kasin.“ (Stát se hlavním městem kasin uniklo Praze jen kvůli přepočtu na obyvatele. Skončila druhá za Bratislavou, která má těžko uvěřitelných 96,76 kasin na milion obyvatel, Praha jich má „pouze“ 51,48, což je ovšem pořád o hodně víc, než třetí Valencie s 38,07. V absolutních číslech ale přesto Praha s šedesáti kasiny jednoznačně vede i nad sedmimilionovým Londýnem, který jich má jenom čtyřiapadesát.)

Krom levného piva jsou dalšími devizami pražského nočního života levné ubytování, především přes platformu AirBnB, a levné taxíky (o levné prostituci a drogách se text na olbg.com nezmiňuje, ale tak nějak se rozumí, že to patří k věci). To je trochu smutná vizitka – pro samotný žebříček, i pro Prahu. A vlastně i pro další města, které se dostala do Top 10. Pět z nich jsou východoevropské metropole (vedle Prahy ještě Bratislava, Krakov, Varšava a Budapešť), tři jihoevropská města (Valencie, Lisabon a Madrid) a Helsinky. Společné mají všechna tato sídla hlavně to, že jsou pro člověka se západoevropskými příjmy místem, kde je možné se velmi lacině vykalit. Modelovým turistou tohoto typu je účastník stag party. Název pánské rozlučky se svobodou je zejména v centru Prahy už dlouho neblaze proslulý. Skupinky mladých mužů, často právě z Velké Británie, kteří začínají pít už po ránu, v noci se vyprazdňují v historickém centru vcelku kde je napadne, a nakonec zapadnou na apartmány, pronajaté v bytových domech přes platformu AirBnB, kde pokračují ve večírku až do úplného kómatu.

A skutečně, i v žebříčku nejlepšího místa na rozlučku se svobodou Praha drží na zmiňovaném serveru prvenství. Na samotné rozlučce jako takové není v zásadě nic špatného, může patřit k přechodovému rituálu svatby, problém je, když se z ní stane jedna z hlavních organizovaných forem turismu, který rok za rokem zaplavuje jedno nepříliš velké středoevropské město v míře, která je stěží únosná. Pro její účastníky to může být „jednou za život“, pro místní je to nekonečný děsivý cirkus. Zvlášť proto, že typ zábavy, jakou organizátoři stag parties přinášejí svým zákazníkům, je dost pokleslý a přitahuje vcelku logicky i jistý typ zájemců. Příklady lze najít třeba na webu https://www.praguestagweekend.com: v rámci své party můžete prožít mimo jiné tyto tradiční pražské aktivity: falešné zatčení „Prague Police Stag Arrest“ (za 499 eur), plavbu na „Prague Lesbo Boat“ (za 52 eur) nebo si zastřílet s „Prague M-16 & Magnum Shooting“ (za 64 eur).

Už velmi dlouho se mluví o tom, že Praha by měla začít lákat jiný typ turistů než ty, kteří se tu chtějí primárně lacině zbořit do bezvědomí. Přitom ale pro to však hlavní město nic moc praktického nedělá. Ze zmíněných hlavních pražských deviz by regulace AirBnB umožnila ovlivnit množství i typ turistů a je v silách města, na ni dosáhnout. Nakonec, jiné metropole zápolící s overturismem už tak učinily. Přikročit k regulaci AirBnB by mohlo Praze pomoci od pochybného prvenství být hlavním městem laciného nočního života. O tenhle primát by totiž žádné město se sebeúctou nemělo stát.

0