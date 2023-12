UNICEF o Gaze: Tisíci dětí byly amputovány končetiny. Dva tisíce dětí leží pod troskami

15. 12. 2023

čas čtení 7 minut

Zajímavá věc, kterou jsem zjistil, byla, že se tolik těch dětí během pauzy, těch s těžkými zraněními, začalo vracet. Bylo vidět, že se jim do tváře vrací dětskost. Znovu začaly mluvit. Dokonce i rodiče říkají, že teď už vědí, jak zní bombardování. Mají ty amputace, které to dokazují. Jenže zase zmlkli.

Je tu jeden malý chlapec. Ten mě zaujal, Kathy, protože mu zabili matku i otce. Jeho bratr dvojče byl zabit a on dlouho zavíral oči, když mluvil, a já se ptám jeho tety proč? A ona jen řekla, že se bojí, že zapomene, jak vypadají jeho máma a táta. Tak zavírá oči, protože si je chce představovat. On taky v posledních dnech,prostě sedí už jen se zavřenýma očima a nemluví. To je národ dětí milionu dětí, které byly traumatizovány. Gaza není místo, kde by se děti mohly zotavit. Ale je to domov milionu dětí a někteří světoví lídři si to zjevně neuvědomují.



Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 14. prosince 2023, 19 hodin: Nyní se ke mně připojí mluvčí Dětského fondu OSN James Elder, který se právě vrátil z Gazy. Byl tam během přestávky a obnovení bojů v této cestě, UNICEF, který dodává do Gazy zásoby, jako jsou léky a čistá voda, vyzval k úplnému a okamžitému příměří. Jamesi Eldere, před několika dny jste se vrátil. Co jste se od svého návratu dozvěděl o podmínkách na jihu Gazy?







James Elder, UNICEF: Zhoršily se. Je tak těžké zaznamenat, že se věci mohou zhoršovat a stále se zhoršují, ale to, před čím jsme se stále snažili lidi varovat, není jen to bombardování, nejen ta nevybíravá vojenská kampaň, která zabíjí velké množství, nebývalé množství dětí, Kathy, ale podmínky na místě jsou prostě zralé na nemoci.





Lidé byli zatlačeni do oblastí bez čisté vody, bez zdravého střídání. Říká se jim bezpečné zóny. Je to cynické používání jazyka. S bezpečností nemají nic společného. Právní bezpečnost není jen to, že nejste bombardováni. Legální bezpečí je přístup k záchodu nebo k čisté vodě. Nic z toho neexistuje. Jedinou vodou je nyní déšť. Takže teď tu máme případ 100 000 dětí s průjmem, 150 000 s respiračními chorobami. Začneme, jak mi řekl jeden lékař, pozorovat stejný počet úmrtí dětí na nemoci na zemi jako tuto hrůzu, kterou vidíme z nebe, a to je teď kritická situace, ale v příštích dnech se bude zhoršovat, to by byl náš nejvyšší stupeň humanitární nouze.





Moderátorka: Izrael bombarduje tzv. hloupými bombami. Jaký to má dopad?

Říkáme to, protože tady je zabit dvojnásobný počet dětí v procentech než v předchozích konfliktech. Je to kvůli hustotě obyvatelstva a je to kvůli přehlížení, ať už jde o bezpečné zóny a nebezpečné nebo nevybíravý charakter bombardování nebo prostě nepřiměřenost. A to je důvod, proč jsme svědky 6- 7000 zabitých dětí, jejichž počet stále denně stoupá.





Moderátorka: No, když jste tam byl, přivezl jste z Gazy velmi silná a emocionální videa. Apeloval jste na světové vůdce, aby projevili soucit. Myslíte si, že tyto výzvy byly vyslyšeny?





James Elder, UNICEF: Myslím, že včera, nebo když jsme právě viděli hlasování Valného shromáždění, jsme viděli, že 32 zemí změnilo postoj. Podpořily příměří. To je dobré znamení. To je znamení. Je to také velké znamení pro lidi v.Palestině a v regionu a pocit, že svět naslouchá, protože často nenaslouchá. Takže to bylo rozhodující. Ale teď to nic nezměnilo.





Moderátorka: No, protože Spojené státy to nezměnily navzdory protestům a víte, rostoucí kritice. Vedení svůj názor nezměnilo.





Moderátorka: Izrael dnes říká, že potřebuje několik měsíců, aby porazil Hamás. Co na to říkáte?





James Elder, UNICEF: Ohh, to je. Neznám žádná slova, která by byla diplomatická, kromě toho, že je nemám. Cathy, to by byl masakr dětí. Začneme být svědky takového počtu dětských obětí, jaký svět už dlouho neviděl. Pokud už tam nejsme. Tato hrozba nemocí je velmi, velmi reálná. Jak mi řekl jeden lékař, Jamesi, nejsme v tom, že by tohle byla dokonalá bouře. Jsme už v bouři. A jestli teď budeme pokračovat ještě dva měsíce, nevím, kde jinde ještě chcete bombardovat. Opravdu nevím. Pokud máte 200 bomb denně, ať už jsou jakéhokoli druhu, tak už opravdu není kam udeřit. Takže nemocnice na i nebo válečné zóny pro děti, 1000 dětí s amputacemi, 2000 pod sutinami, svět na to zapomněl.

Moderátorka: Ty děti ve vašich videích, jste od té doby v kontaktu s některými jejich rodinami? Jak se jim daří?









Je tu jeden malý chlapec. Ten mě zaujal, Kathy, protože mu zabili matku i otce. Jeho bratr dvojče byl zabit a on dlouho zavíral oči, když mluvil, a já se ptám jeho tety proč? A ona jen řekla, že se bojí, že zapomene, jak vypadají jeho máma a táta. Tak zavírá oči, protože si je chce představovat. On taky v posledních dnech,prostě sedí už jen se zavřenýma očima a nemluví. To je národ dětí milionu dětí, které byly traumatizovány. Gaza není místo, kde by se děti mohly zotavit. Ale je to domov milionu dětí a někteří světoví lídři si to zjevně neuvědomují.







Zdroj v angličtině zde:











0

164

Nemám vojenské znalosti, ale to, co říkáme už dlouho, je, že to bombardování je nevybíravé, když to UNICEF nazývá válkou proti dětem, neděláme to lehce.Ne, slyšeli jsme spoustu hlasů a ty jsou důležité. Slyšeli jsme, že jihu nebude pravděpodobně dovoleno to, co se stalo na severu, ale já jsem svědkem toho, že tomu tak absolutně není. Na jihu je to stejně divoké a na severu je to ještě horší. Až na to, že teď je na jihu o milion civilistů víc.Je to peklo a a vy to víte.Zajímavá věc, kterou jsem zjistil, byla, že se tolik těch dětí během pauzy, těch s těžkými zraněními, začalo vracet. Bylo vidět, že se jim do tváře vrací dětskost. Znovu začaly mluvit. Dokonce i rodiče říkají, že teď už vědí, jak zní bombardování. Mají ty amputace, které to dokazují. Jenže zase zmlkli.