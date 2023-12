Gaza: Západní spojenci požadují příměří, Netanjahu neposlouchá

18. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

Co v českých televizích neuvidíte:





Reportér, Channel 4 News, neděle 17. prosince 2023: Podle agentury OSN polovina obyvatel Gazy hladoví a takto vypadá jejich zoufalství. Palestinci se hrnou k pomoci, když dorazí. Toto bylo na egyptské hranici, ačkoli Izrael nyní poprvé od začátku války otevřel svůj přechod do Gazy.





Světová zdravotnická organizace popsala scénu v nemocnici Al Šífa jako krvavou lázeň. Hrstka lékařů a sester zůstala na místě. Přestože není krev na transfuze a nefungují operační sály, každou minutu přicházejí noví pacienti.











ČInitel WHO: "Přijeli jsme a před vchodem na pohotovostní oddělení jsou na ulici stovky lidí. A když pak vejdete do vchodu pohotovostního oddělení a pak do dveří, byla to opravdu krvavá lázeň. Kamkoli v Gaze přijdeme, lidé nám říkají, že mají hlad a žízeň. Dokonce i lidé, které jsem včera potkal s vážnými zraněními, nežádali o úlevu od bolesti, ale o vodu. Všichni mi dělali rukou znamení, že chtějí vodu.









Reportér: Přesto v Izraeli zastřelení tří vlastních rukojmích podněcuje dosud největší protiválečné protesty. Jeden z těchto rukojmí byl v sobotu pohřben. Izraelci prostě nemohou uvěřit, že jejich vlastní stát střílel do vlastních lidí, pak je tu i netrpělivost západních vlád, které dávají najevo, že už toho bylo dost.





Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom připravili cestu k trvalému příměří, které povede k trvalému míru, napsal David Cameron se svou německou kolegyní. Čím dříve k němu dojde, tím lépe. Potřeba je naléhavá. Bylo zabito příliš mnoho civilistů.





Francouzská ministryně zahraničí však zašla mnohem dál. Vyzvala k okamžitému příměří, aby bylo propuštěno 130 zbývajících rukojmích a umožněn přísun další pomoci, ačkoli její izraelský hostitel jí řekl, že takové příměří by bylo nezodpovědné, darem pro přežití Hamásu.





A Benjamin Netanjahu také neustupuje. Extremisté uvnitř jeho kabinetu mu pomáhají udržet se u moci a dnes jim ukázal dopis od příbuzných mrtvých vojáků, v němž mu píší, aby teď nepřestával.





"Vůle padlých je to, co nás vede. Budeme bojovat až do konce a dosáhneme všech našich cílů."









Pokud je to pravda, bude to na úkor více než 2 000 000 Palestinců. Jeden z ministrů britské vlády vyjádřil obavu, že více lidí může zemřít na nemoci a choroby než na letecké údery a boje.











Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo dosud ve válce zabito přes 18 000 lidí.

0