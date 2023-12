Víc než komunikovat má vláda problémy řešit

18. 12. 2023 / Boris Cvek

V nedělních Otázkách V. Moravce jsme mohli žasnout nad „koncertem“ ministra zdravotnictví Válka. Ostatní mu jen sekundovali. A nemyslím to zle. Naopak si dlouho myslím, že mnoho problémů v tomto státě vlastně nikdo nechce analyzovat tak, aby byly jasné jejich věcné příčiny, které mohou být ve skutečnosti docela banální. Co třeba takhle směnný provoz?

Ano, podle pana ministra lze vyřešit přesčasy ve zdravotnictví pouze směnným provozem, jak se to prý děje dávno ve vyspělých zemích a u nás třeba v nemocnicích v Plzni a Olomouci. A musí se toho prý účastnit všichni lékaři dané nemocnice. V opačném případě podle pana ministra hrozí další kolaps zdravotnictví zhruba za půl roku. Zajímalo by mě, kdy pan ministr objevil tento lék na přesčasy – a co si s ním počne. Zároveň totiž řekl, že vzhledem k tomu, že nemáme státní zdravotnictví, nemůže stát předvídat a už vůbec ne garantovat jeho vývoj.

Ale nebojte se! Zákony, které mají přinést reformy a zlepšit situaci jsou prý už připravené, během dvou let vládnutí Fialovy vlády na nich ministerstvo pod vedením ministra Válka pořádně makalo. Z toho, co pan ministr říkal v nedělním pořadu, nelze než udělat jasný závěr o tom, že hlavní problém je ve zdravotních pojišťovnách. Válek vzrušeně tvrdil, že dnes je vlastně jedno, u které pojišťovny člověk je, že pojišťovny nemají motivaci se starat o to, aby péče byla dostupná a smysluplně strukturovaná, naopak jejich přístup celou situaci ve zdravotnictví prý jen zhoršuje.

Musím říci, že je mi takový přístup sympatický, zabývá se věcnou stránkou problémů. Proti tomu pan prezident Pavel v rozhovoru pro Seznam radí vládě, aby vylepšila komunikaci. Prý máme v republice kvalitní odborníky na komunikaci, kteří mohou vládě pomoci. Vláda by měla asi, pokud panu prezidentovi správně rozumím, vysvětlit veřejnosti hlavně to, že za mnohé negativní jevy současnosti vlastně nemůže. Trochu jsem si oddechl, protože jsem se bál, že cílem bude vysvětlit lidem, že ty problémy vůbec neexistují. Ale nevím, zda komunikace s veřejností může třeba pomoci lidem, kterým dramaticky poklesly reálné příjmy. Lidé si řeknou: dobře, nemůžete za to, ale my potřebujeme někoho, kdo by to řešil.

Ve druhé hodině pořadu diskutovali s moderátorem tři bývalí ministři financí: Mertlík, Rusnok (dříve také guvernér ČNB a dnes hlavní poradce superholdingu rodiny Kellnerových Amalar) a Pilný. Nechci jim vnucovat nějakou úplnou shodu, nedalo se však přehlédnout, jak se shodují na nutnosti danit vysoké zisky těch, kdo na současné krizi vydělávají. Zmínka byla třeba o zbrojařském průmyslu. Holt doba je taková, že potřebujeme ozdravit rozpočet a peníze musíme vzít tam, kde jsou.

Rusnok pomocí působivé gestikulace rukama ukazoval, že tady a tady je hodně peněz, tady peníze zase chybí, a my nemáme ten kanál, jak ty peníze dostat z místa, kde je jich moc, na místo, kde je jich málo. Ano, tak je to jednoduché. Žádné komunikační dovednosti tuhle prostou realitu nezmění. Naopak všichni, kdo se snaží svou komunikací zastřít věcnou povahu našich problémů, se podobají tomu, kdo by mluvil na zahnívající slepé střevo v těle pacienta v naději, že komunikací dojde k operaci. Pacient zemře.

Podobně jako nedávno prezident Nejvyššího kontrolního úřadu prohlásil, že hlavní problém této země je hospodářský růst, i ve studiu nedělního pořadu České televize byla shoda na tom, když pan Rusnok vysvětloval, že bez nadějných očekávání v růst HDP tohoto státu nelze čekat, že tu někdo bude chtít investovat své peníze, zejména ne banky, které posílají obrovské peníze do zahraničí svým matkám. Prý je možné po nich chtít, aby ty peníze investovaly u nás pouze za předpokladu naděje v hospodářský růst. I v tomto případě bude asi lepší místo nějaké chytré komunikace, která potahá banky za nos ve snaze jim vysvětlit, že naděje je tam, kde je ve skutečnosti beznaděje, něco s tím HDP reálně udělat.

