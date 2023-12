Mezitím v Absurdistánu 237. V Polsku bude ještě mnoho legrace

20. 12. 2023 / Tomasz Oryński

čas čtení 13 minut

Období dvoutýdenní vlády Mateusze Morawieckého bylo na politické frontě poměrně neradostné. Jak bylo všem jasné, jeho jmenování sloužilo jedinému účelu: oddálit jmenování Donalda Tuska.

Ale samozřejmě se žilo i bez vládních aktivit. Blokáda silnic vedoucích na Ukrajinu kamiony se dostala na titulní stránky novin po celém světě. Nečinnost vlády umožnila nejen proruským aktivistům, aby se zmocnili narativu ohledně protestu na polské straně, ale také Ukrajině, aby obvinila Polsko ze zrady a vražení kudly do zad. Ale samozřejmě se žilo i bez vládních aktivit. Blokáda silnic vedoucích na Ukrajinu kamiony se dostala na titulní stránky novin po celém světě. Nečinnost vlády umožnila nejen proruským aktivistům, aby se zmocnili narativu ohledně protestu na polské straně, ale také Ukrajině, aby obvinila Polsko ze zrady a vražení kudly do zad.

Není divu, že se dopravci, kteří vznášejí skutečné problémy týkající se diskriminace evropských dopravních společností na Ukrajině, korupce a chaosu na hranicích, jakož i ukrajinské konkurence ohýbající pravidla dohody mezi EU a UA za účelem získání nekalé výhody oproti své konkurenci z EU, cítili všemi opuštěni (věc je opravdu složitá, nebudu ji zde rozebírat, ale napsal jsem podrobný výklad, který lze nalézt v angličtině ZDE ).





Jen zopakuji, že ukrajinská obvinění z toho, že protestující blokují přístup humanitárním a vojenským transportům, se zdají být z velké části nepravdivá: blokace vynucuje polská policie a oficiální statistiky polské vlády potvrzují, že pokud něco, tak počet transportů deklarovaných jako humanitární, které překročily hranici, vzrostl . I když se zdá, že slovo "deklarované" by zde mohlo být klíčové, protože obvinění polských kamionářů z korupce na Ukrajině zřejmě nejsou tak neopodstatněná, jak nám chce Ukrajina namluvit: nedávno tam byl zatčen celník za braní úplatků , za něž deklaroval komerční zásilky jako humanitární přepravu.

Dość! Sytuacja na granicy z terenówkami dla wojska jest HORRENDALNA! Mam kierowców, którzy drugą dobę stoją 🤬 99% winy leży po stronie ukraińskich celników. Takiego burdelu nie ma nigdzie indziej na świecie. Państwo w państwie. ZSU będzie jeździło rowerami, jeśli tego nie ogarną — Exen 🇵🇱 (@Exen) December 17, 2023

Ale zatímco Andrzej Duda nás chce vrátit do Německa třicátých let, jiné věci dokazují, že už žijeme v budoucnosti. Nedávný velký skandál se týkal hackerů, kteří se nabourali do vlaku. Poté, co se nezávislá společnost provozující vlakovou dopravu setkala s nevysvětlitelnými závadami, přestože dělala vše podle předpisů, a ocitla se na pokraji ztráty zakázky, najala v zoufalství skupinu hackerů, aby reverzním inženýrstvím prolomili software vlaku.









To by bylo jasné porušení práva na opravu, jenže výrobce vlaků, společnost Newag, obvinění popírá a v podstatě říká, že "o ničem neví a není divu, že vlaky přicházejí s imaginárními závadami, pokud byly hacknuty", přičemž zcela ignoruje časový sled událostí. To může být pro tuto firmu problém, protože rychle roste a získává obrovské trhy po celé Evropě - zrovna nedávno vyhrála tendr na dodávku až 80 vlaků pro francouzského provozovatele železnice.

Snad naposledy si tedy připomeňme, jak vypadají "svobodná a nestranná" média podle PiS, a podívejme se na tento klip o prezidentu Andrzeji Dudovi v severokorejském stylu, který byl odvysílán v rámci jejich stěžejní noční zpravodajské relace těsně před prezidentskými volbami:



Jak Tusk przejmie TVP to weźcie mi powiedzcie, gdzie będę mógł znaleźć takie obiektywne i bezstronne dziennikarstwo? pic.twitter.com/FeGx8yZM3a — rzep (@rzep8) December 19, 2023

Bohužel se zdá, že navzdory očekávání mnoha voličů levice (Razem, to je mladá sociálnědemokratická strana, která byla součástí levicové koalice, a ta se rozhodla do koaliční vlády nevstoupit, protože se domnívala, že se nemůže vzdát svých postulátů), vláda Donalda Tuska poněkud ustupuje, pokud jde o některá očekávání, která si stanovila.





Nový ministr školství například oznámil, že počet hodin náboženství ve školách bude snížen na jednu týdn ě a budou muset být první nebo poslední hodinou v daný den (což je v podstatě tak, jak by to mělo být už podle současného zákona). Potvrdila také, že katecheté budou nadále placeni z veřejných prostředků, ačkoli k tomu není důvod - v konkordátu se stát zavázal, že bude hodiny organizovat, nikoli platit.





Pokud je to nějaký ukazatel do budoucna, mohlo by to ukázat, že Donald Tusk se bude stále snažit zůstat v nečinnosti a nerozhodný, stejně jako minule, když se dostal k moci s příslibem, že nebude plnit příkazy biskupů, aby později od všeho ustoupil.

Stojí za zmínku, že některé požadavky polských kamioňáků (jako umožnění průjezdu prázdných kamionů bez nutnosti stát ve frontě) podporují i jejich ukrajinští kolegové, a dokonce i ti nejvíce proukrajinští lidé jako Exen, polský aktivista, který dosud poskytl téměř 200 vozidel 4x4 připravených pro ukrajinskou armádu, se netají tím, že většinu zdržení na hranicích způsobují ukrajinští celníci.Ale není to tak, že by polské uniformované služby fungovaly, jak mají. V Andrychově zemřela čtrnáctiletá dívka a z její smrti je obviňována policie. Byla na cestě do práce, když zavolala otci, že se necítí dobře, a pak uprostřed hovoru zkolabovala. Podle jejího otce policie jeho hlášení několik hodin ignorovala a dívku ve stavu hlubokého podchlazení (byl opravdu mrazivý den) našel rodinný přítel až po pěti hodinách. Policie toto obvinění odmítá, probíhá vyšetřování.Nebude to první vyšetřování, které by mohlo skončit obviněním policie z něčí smrti. Nové údaje ukazují, že o d roku 2018 zemřelo v policejní vazbě 111 lidí . Ombudsman pro lidská práva vyšetřuje 33 takových případů, k nimž došlo v letech 2018-2021, a 78 za poslední dva roky. I v tomto seriálu jsme několikrát psali o tom, jak kvalita policejní práce klesla v důsledku politizace policie ze strany PiS, při níž byli zkušení policisté odvoláváni nebo odcházeli z vlastní vůle. Domnívám se, že toto by mohl být viditelný důsledek.Ale i když policie dělá svou práci dobře, může to vyjít naprázdno. Prezident Andrzej Duda právě omilostnil dvojici neonacistických aktivistů odsouzených k trestu odnětí svobody za útok na osobu nesoucí tašku v barvách LGBT. Jedno je pravda: polské železnice potřebují hackery na víc věcí než jen na hackování některých geografických zámků na vlacích. Nový vlak Inter-City Chopin, který spojuje Varšavu s Mnichovem přes Ostravu a Vídeň, začal jezdit úplně prázdný, protože kvůli problémům s počítači na něj nebylo vůbec možné koupit jízdenky. Ale vraťme se k politice. Zatímco Mateusz Morawiecki stále předstíral, že věří, že získá většinu, jeho ministři ještě stihli obstruovat jednání nového parlamentu. Jelikož statut Sejmu umožňuje členům vlády kdykoli vystoupit u řečnického pultu, jeho ministři tohoto privilegia zneužívali k filibusteru . Nový předseda Sejmu Szymon Hołownia se rozhodl omezit jejich čas na 3 minuty, což mělo za následek nářek poslanců PiS, že šlape po svobodě slova (jak rychle zapomněli, jak vypínali mikrofon pokaždé, když opozice říkala něco, co se jim nelíbilo). Hołownia se díky svým klidným odpovědím, doplněným o několik uštěpačných poznámek, stal velmi populární osobností a parlamentní kanál na YouTube nasbíral statisíce sledujících . Na několika místech si lidé pronajali kina jen proto, aby společně sledovali parlamentní jednání, během něhož padla Morawieckého vláda a novým premiérem byl jmenován Donald Tusk.Nová vláda složila přísahu 13. prosince. Domnívám se, že to bylo záměrné, aby je PiS mohla nyní nazývat koalicí "13. prosince", neboť v tento den byl v roce 1981 zaveden válečný stav. Ale bez ohledu na to začala nová vláda pracovat okamžitě. A čekalo je velké překvapení.Vyšlo najevo, že z kanceláří ministerských úředníků zmizely počítače a tiskárny . Morawiecki prý podepsal dokument, který umožňoval jeho zaměstnancům, aby si je při odchodu koupili za zlomek ceny - a to i těm, kteří tam byli jen dva týdny. Rychle také vyšlo najevo, že v rozpočtu chybí 3 000 000 zlotých, protože odstupné pro ministry, kteří byli ve funkci dva týdny, sežralo velkou část rozpočtu na platy (Morawiecki také z nějakého důvodu těsně před volbami zaměstnal navíc 100 lidí).Některé personální změny byly provedeny okamžitě nejen na ministerstvech. Nechvalně proslulý krakovský školský inspektor - radikální ultrakatolický aktivista PiS - byl novým ministrem školství okamžitě propuštěn . Ale ne všechno jde hladce - ministr obrany zlikvidoval "subkomisi pro vyšetřování letecké katastrofy ve Smoleńsku" Antoniho Macierewicze, bandu bláznů, kteří za velké peníze daňových poplatníků šířili konspirační teorie, ale Macierewicz jeho rozhodnutí ignoroval s tím, že "subkomise měla pracovat i v roce 2024, a tak to i bude". Přišel do práce a nařídil vojákům, aby novináře nepouštěli dovnitř . Nyní se v médiích chlubí, že je jedinou osobou, která má klíče od trezorů, v nichž jsou "přísně tajné dokumenty". Do boje se pouštějí i další instituce. Poté, co byl vyhozen i Jacek Kurski - muž, který z veřejnoprávní televize udělal propagandu PiS a byl za to odměněn útulným místem polského zástupce ve Světové bance. Polská národní banka (rovněž ovládaná nominantem PiS) okamžitě přispěchala na jeho obranu a podrazila si přitom nohy. Vydala prohlášení, které lze shrnout takto: "Zákon říká, že je na předsedovi NBP, aby rozhodl, kdo bude Polsko zastupovat v mezinárodních finančních institucích, pokud vláda nerozhodne jinak, a proto vláda nemá právo rozhodnout jinak." To byla dost hloupá argumentace i pro ně.Nedávno se dostali na titulní stránky novin za to, že na svou budovu umístili obří transparent s nápisem "Naše kroky jsou v rámci zákona" . (Nebyla to Margaret Thatcherová, která řekla, že pokud jste opravdu dáma, nemusíte to všem říkat?"). Navrhuji, aby vyvěsili další s nápisem "Jacek Kurski nás zastupuje ve Světové bance". Možná je to nějaké kultovní cargo nebo tak něco, ale zřejmě jim to funguje...Ani šéf protikorupčního úřadu se nehodlal vzdát bez boje. Během parlamentní komise pro zvláštní služby prohlásil, že "ztráta důvěry premiéra nestačí k tomu, aby byl šéf Protikorupčního úřadu propuštěn" , a prostě odešel ze sálu, ale protože druhou možností jeho odvolání by bylo obvinit ho z politizace úřadu a dát ho vyšetřovat, tak se zřejmě nakonec vzdal.De-PiS-izace veřejnoprávní televize bude ještě složitější. Dokonce dali dohromady ústavní tribunál, který v sestavě, v níž byli dva bývalí poslanci PiS a člověk Zbigniewa Ziobra, rozhodl, že vláda nemá právo provádět žádné změny v TVP ani v Polském rozhlase - protože podle nich jsou to sice státní podniky, ale zákon o obchodních společnostech se na ně nevztahuje. Mezitím se zaměstnanci TVP ve své labutí písni snaží zintenzivnit podporu svých diváků a pláčou na obrazovce, že nová vláda drtí nejvyšší standardy objektivity a svobody médií. Dokonce se objevují zvěsti, že jsou ochotni se ve svých kancelářích "připoutat k radiátorům". Zdá se tedy, že můj seriál Absurdistán nevyčerpá věci, o kterých by se dalo psát. Zvlášť když má pravicová Konfederace stále silné zastoupení v parlamentu.Senzace proruského antisemitského a protiočkovacího poslance Grzegorze Brauna, který použil hasicí přístroj na chanukové svíčky , je zřejmě jen začátkem. Jeho stranický kolega - který se nedostal do Senátu - na Twitteru napsal, že v parlamentu vybuchne bomba . Jakmile si uvědomil, co udělal, nahlásil policii, že jeho účet byl hacknut. Policisté tomu ale neuvěřili (protože to je na polské pravici velmi častá výmluva, když někdo napíše nějakou hloupost) a obvinili ho z pokusu o falešný bombový poplach. Takže se nebojte. PiS už sice není u moci, ale Absurdistán tu zůstane.