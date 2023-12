Mají Američané skutečně tak malý vliv na Izraelce, jak se nyní zdá?

20. 12. 2023

čas čtení 4 minuty

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 19. prosince 2023, 19 hodin: Nyní se ke mně připojuje Aaron David Miller, bývalý americký blízkovýchodní vyjednavač na ministerstvu zahraničí, který je teď vedoucím pracovníkem Carnegie Endowment for International Peace. Aarone, rád s vámi opět mluvím. Právě jsme se dozvěděli z Tel Avivu, že izraelská vláda opravdu, ale opravdu stojí o dohodu, víte, o propuštění dalších rukojmích výměnou za vězně, chci říct. Je to také to, co určuje načasování konce? Chtějí tuto dohodu dříve, než jim bude vnuceno nějaké řešení, a to i ze strany jejich přátel, Američanů? Nyní se ke mně připojuje Aaron David Miller, bývalý americký blízkovýchodní vyjednavač na ministerstvu zahraničí, který je teď vedoucím pracovníkem Carnegie Endowment for International Peace. Aarone, rád s vámi opět mluvím. Právě jsme se dozvěděli z Tel Avivu, že izraelská vláda opravdu, ale opravdu stojí o dohodu, víte, o propuštění dalších rukojmích výměnou za vězně, chci říct. Je to také to, co určuje načasování konce? Chtějí tuto dohodu dříve, než jim bude vnuceno nějaké řešení, a to i ze strany jejich přátel, Američanů?







Aaron David Miller: Myslím, že je to spíše otázka tlaku ze strany rukojmích, rodin, i kdyby se Spojené státy zdržely hlasování nebo hlasovaly pro rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Upřímně řečeno, pochybuji, že by to změnilo dynamiku na bojišti, a to je to, co to pohání.





Izraelci jsou odhodláni pokračovat v boji, jehož cílem je zničit vojenskou infrastrukturu Hamásu nad zemí i pod zemí. Hamás však drží rukojmí a hraje o čas ve snaze dosáhnout trvalého zastavení bojů a moci vyhlásit vítězství. Tato dynamika se nezměnila. Snad existuje možnost dalších humanitárních pauz, které by byly mimořádně důležité pro utrpení, jemuž jsou obyvatelé Gazy vystaveni. Nevidím však žádné trvalé zastavení a nevěřím, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN tuto dynamiku na bojišti zásadně změní.

Moderátor: Ale ten hlavní spojenec poskytuje Izraeli velkou vojenskou a finanční a samozřejmě i morální a politickou podporu. Mají Američané skutečně tak malý vliv na Izraelce, jak se nyní zdá?

Aaron David Miller: No, nevyužívají ho z velké části proto, že si myslím, že z kalkulace prezidenta Bidena vyplývá, že usiluje o výsledek, který upřímně řečeno ukončí suverenitu Hamásu v Gaze. A myslím, že prezident sdílí cíl Izraele. Došlo k odklonu, samozřejmě pokud jde o taktiku, a myslím, že v lednu můžete být svědky zásadní změny operačního tempa Izraele v Gaze, kampaně na nižší úrovni, více cílené, více založené na zpravodajských informacích, což by umožnilo vytvoření stálých a předvídatelných humanitárních oblastí ochrany. Abyste agentury a další mohli spolehlivě a bez obav o vlastní životy přivážet do Gazy nárazovou humanitární pomoc. To je cíl. Ale teď si to ujasněme. Bez protislužby za trvalé zastavení nepřátelských akcí, buď návrat všech rukojmích nebo demilitarizaci USA nebudou vyvíjet na Izrael výrazný tlak.





Moderátor: Je to velmi nebezpečné, protože tady nemluvíte o nějaké bezvýznamné bojůvce. Mluvíte o tom, že Írán, jižní Hizballáh a Hútíové ovládají Sanu a třetina nejlidnatější části Jemenu se může dostat i k ovládání zdrojů. Je to íránský a hútijský vliv páka na dopravu v Rudém moři. Mluvíte o narušení 10 až 15 % celosvětové dopravy přes Rudé moře Suezským průplavem, což by si vynutilo zdržení v řádu týdnů, kdy by se muselo objíždět kolem mysu Dobré naděje. Takže si myslím, že to je problém už nyní, ale později se z něj stane problém mnohem větší.





Zdroj v angličtině:







0

247

Říkáte ale, že rodiny rukojmích v Izraeli mají na svou vládu větší páky než Spojené státy? Přes veškerou jejich podporu?Myslím, že by to vlastně nemělo být žádným překvapením, myslím tím zejména pro rodiny rukojmích, rukojmí nebyli propuštěni. Každý den, kdy pokračuje izraelská vojenská kampaň, konfrontace Hamásu s Izraelem, je dnem, kdy jsou ti rukojmí ve větším ohrožení. To jste viděli v průběhu několika posledních týdnů. Takže ano, myslím, že je zcela přirozené, že vlastní občané budou mít větší vliv na kroky své vlády.Chci ještě obrátit vaši pozornost k úžinám vedoucím do Rudého moře. Jak nebezpečné jsou útoky Hútíů na mezinárodní lodní dopravu a skutečnost, že ty lodě byly nyní odkloněny, Jak nebezpečné je to pro světovou ekonomiku a také z hlediska šíření tohoto konfliktu?