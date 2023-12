Pár poznámek k inflaci

21. 12. 2023 / Jiří Hlavenka

čas čtení 5 minut

2) Přesto by zřejmě přijetí eura inflační tlaky tlumilo, ale ne moc. Je to dobře vidět na případu Slovenska, které je v energetické závislosti ještě zranitelnější než my-nemít euro, byla by inflace možná o procento-dvě vyšší.

6) Co dělá ÚOHS? Nic. ZEJMÉNA v naši situaci (pár silných subjektů ovládajících trh) musí být antimonopolní úřad, ale i obecně vláda silná a musí konat. Otázka nezní: "je lepší zasahovat do ekonomiky více nebo je lepší zasahovat méně?", ale KDY, proč a jak zasahovat (a kdy ne). A tady zásah přijít měl - jednoznačně.

8) Počítejme celkovou inflaci. Je potřeba počítat nikoli meziroční inflaci, ale celou za kritické období dvou let (viz druhá infografika). Inflace 11/21 - 11/22 činila 16,2 %, inflace 11/22 - 11/23 pak dalších 7,3 %, dohromady tedy dvouletá inflace, tedy zvýšení cen během dvou let je 23,5 %. Zvýšení průměrné mzdy v dvouletém období pak činilo 13,8 %. Zchudnutí (vím že to je nepřesný pojem, tedy: "o kolik si za svou výplatu mohu koupit méně") za dva roky činilo 10 %. U lidí s nižší než průměrnou mzdou pak bylo zchudnutí ještě větší a hlavně bolestivější.