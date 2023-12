BBC: Vánoce v Gaze. Pozůstalí o mrtvých neuvažují v řádech tisíců. Jejich bilance je důvěrná

21. 12. 2023

čas čtení 2 minuty

Co v českých televizích nenajdete:

Moderátorka, BBC 1, zpravodajství v 18 hodin, středa 20. prosince 2023: Hamás sděluje, že od zahájení vojenské kampaně Izraele po útocích ze 7. října bylo v Gaze zabito již více než 20 000 lidí. Hamás, který je vládou Spojeného království označen za teroristickou organizaci, uvádí, že více než 14 000 mrtvých jsou ženy a děti. Zpráva přichází v době, kdy se Rada bezpečnosti OSN v New Yorku chystá znovu hlasovat o rezoluci o přerušení bojů. Upozornění: Tato reportáž našeho zvláštního zpravodaje Fergala Keana je znepokojivá od samého začátku.

Reportér: Chlapec leží na těle svého otce. Jeho otec je mezi těmi 20 000 mrtvými. Pozůstalí však o mrtvých v řádech tisíců neuvažují. Jejich bilance je důvěrná. Sčítaná ve zmizelých tvářích těch, které milují. Od začátku vědí, že z Gazy není úniku. Ani před zármutkem.

















V nemocnici al Aksa v centru Gazy se zraněné dítě drží symbolů zaniklé normality.













Na vedlejším lůžku leží třináctiletá Rama Zaku, která přišla o deset členů své rodiny a obává se, že přijde o ruku a nohu.

"Apeluji na arabské země, aby mi pomohly dostat se urychleně na léčení do zahraničí, než přijdu o končetiny. Sním o životě jako ostatní děti na celém světě, kde budu moci opět běhat a kreslit."





Strach ze smrti je stále přítomný.





S Talou Abu Nahalovou jsme dělali rozhovor před více než měsícem, když se snažila se svým postiženým bratrem uprchnout z Gazy. Dnes naši kolegové v Gaze Talu a Jazída zastihli. Chybí mu životně důležitý lék, takže trpí záchvaty. A je vyděšený z izraelských dronů na obloze nad ním.













Tala: Pokaždé. Slyším to jako raketu, která má spadnout. Dá se to přežít. Přinese mi to vždycky jakousi úlevu, že to ještě nejsme my, ale to neznamená, že jako jsme, vlastně v bezpečí.

Je to jako, že jsme další na řadě.





Tohle jsou nejnovější pohřby v Gaze. Mrtví jsou součástí toho oznámení počtu obětí, které je bez příměří v dohledu téměř jistě už překonáno. Fergal Keane, BBC News.







Zdroj v angličtině od minuty 15 ZDE

