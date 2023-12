Nová polská vláda propouští šéfy státní televize, rozhlasu a zpravodajství

21. 12. 2023

čas čtení 4 minuty

Nová vláda Donalda Tuska slíbila, že zbaví vysílání vazeb na pravicového předchůdce, stranu PiS. Členové PiS protestují



Andrzej Duda, polský prezident, se ve čtvrtek dopoledne vyslovil proti krokům nové polské vlády, která vyhodila šéfy veřejnoprávních médií, fungujících za vlády PiS jako její propaganda.



Tento týden nový ministr kultury Bartłomiej Sienkiewicz oznámil, že byli odvoláni předsedové a správní rady státní televize, zpravodajství a rozhlasu, což přimělo poslance konzervativní strany Právo a spravedlnost k protestu před sídlem státní televize TVP.



Pravidelné 24hodinové zpravodajství TVP bylo ve středu pozastaveno.



V ranním projevu pro soukromou rozhlasovou stanici Radio Zet Duda uvedl, že opatření nové vlády porušují ústavu, neboť přeskočila nezbytné parlamentní procedury, informovala agentura Reuters.



Nová polská vláda propustila nejvyšší vedení veřejnoprávní televize, čímž splnila svůj předvolební slib reformovat televizi, která fungovala jako hlásná trouba její pravicově populistické předchůdkyně, ale zároveň vyvolala kritiku svých metod z některých stran.



Vláda vedená premiérem Donaldem Tuskem složila přísahu minulou středu. Slíbila, že zahájí ambiciózní program, jehož cílem je zvrátit škody, které v zemi během osmi let vláda nacionalistické strany Právo a spravedlnost (PiS) napáchala polskému právnímu státu.



Za vlády PiS byla státní média obviňována z propagace politiky této strany a vedla štvavé osobní útoky na představitele opozice a zejména na Tuska. "Budeme potřebovat přesně 24 hodin, abychom z PiS TV udělali opět veřejnoprávní televizi. Věřte mi na slovo," řekl Tusk během předvolebního mítinku na začátku října.



Nakonec to jeho vládě trvalo týden. V úterý nový parlament přijal usnesení, v němž vyzývá k obnovení "nestrannosti a spolehlivosti veřejnoprávních médií". Po přijetí rezoluce nový ministr kultury Bartłomiej Sienkiewicz oznámil, že byli odvoláni předsedové a rady státní televize, zpravodajství a rozhlasu.



Hlasování přimělo zákonodárce PiS k protestu před sídlem státní televize TVP. "Není demokracie bez plurality médií nebo silných protivládních médií, a těmi jsou v Polsku veřejnoprávní média," řekl v úterý večer novinářům u vchodu do budovy státní televize předseda PiS Jarosław Kaczyński a slíbil, že protest bude pokračovat donekonečna.



Pravidelné vysílání 24hodinového zpravodajství TVP bylo ve středu přerušeno, na televizních obrazovkách bylo vidět pouze logo televize.



V jednu chvíli ve středu poslanec Tuskovy Občanské koalice (KO) zveřejnil video z parlamentu, na němž pravicový poslanec s reportérem čekají na živé spojení se zpravodajským kanálem TVP, zatímco kanál vysílá dokument o ledních medvědech.



"Je to jasný útok na svobodná média, je to porušení zákona," uvedl bývalý ministr kultury za PiS Piotr Gliński.



Náhlá starost o svobodu slova ze strany politiků PiS vyvolala neveselé pobavení a inspirovala četné memy. Někteří však zpochybňovali legálnost těchto kroků a varovali, že Tuskova vláda svým rychlým jednáním riskuje, že jednoduše vytvoří vlastní zpolitizovanou veřejnoprávní televizi, která nahradí tu starou.



Dominika Bychawska-Siniarska, právnička a obhájkyně lidských práv, řekla: "Zdá se, že tento druh politického převzetí se opakuje každé čtyři nebo osm let po volbách. Obávám se, že po tomto převzetí nemusí existovat dostatečná politická motivace k pokračování zásadních reforem zákonů o veřejnoprávním vysílání, které jsou nezbytné pro zajištění nezávislosti národního vysílání na politickém vlivu."



Debata kolem veřejnoprávní televize ukazuje, jak obtížná rozhodnutí bude muset Tusk učinit, až se bude snažit prosadit radikální reformní program. PiS je v parlamentu stále hlasitým a početným opozičním hlasem a stranický spojenec Andrzej Duda zůstává prezidentem až do roku 2025 a má právo veta. Vláda tak stojí před volbou, zda své ambice zmírnit či odložit, nebo najít kreativní legální způsoby, jak je prosadit.



Stanley Bill, profesor polonistiky na Cambridgeské univerzitě, uvedl, že vláda využila "právní kličky", aby změny prosadila. Kritiku ze strany politiků PiS označil za "pokrytectví ohromujícího rozsahu" vzhledem k tomu, jak strana omezovala svobodná média, když byla u moci, ale zároveň tento krok označil za problematický.





"Vypadá to jako pokračování modus operandi PiS v podobě výkonného 'rozhodování' na rozostřených hranicích legality," napsal na Twitteru.







Zdroj v angličtině ZDE

