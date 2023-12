Ježíšku, kde ty?

20. 12. 2023 / Petr Haraším

Hutník pláče, ekonom se raduje Koleda, koleda Sandžíve Podivná hutní story se blíží do finále. Nebojácný majitel Hutě Gupta nasekal po celém světě odpovědné podnikatelské dluhy. V Anglii a Francii je vyšetřován, v Česku jsme zvyklí. Ten samý Gupta, jak to už u odpovědných miliardářů bývá, rovněž nezapomněl pár miliard vyvedených z české Hutě (stejně jako soudruh Mittal) zaparkovat na soukromých kontech, čemuž dopomáhej Bůh a české zákony. Jak jsem říkal, jsme již zvyklí. Skryt za pískovou oponou nejdražšího hotelu u arabských šejků nyní Sandžív vyčkává, kdo první povolí. Jelikož se tato hra hraje o velké miliardy, tak lze předpokládat, že se rády přidaly i české kapitalistické hyeny lačnící po kusu nabídnutého masa. A jak už to bývá, peška poražených si tradičně odnáší hloupý český stát a domácí zaměstnanci. Ano, jsme zvyklí.

Energosrdce

Když Ind od Inda kupoval Huť, tak z nepochopitelných důvodů nekoupil energosrdce továrního komplexu. Co ho k tomu vedlo, nebo co je k tomu vedlo a jaké to má následky, se ukazuje nyní. Firma Tameh, převlečená do nového hávu staré Energetiky, řádně nastávajícího indického vlastníka cenově prohnala. Ceny byly velmi mastné, loni i letos až husté, což značně prodražilo veškerou výrobu.

Stát v rámci Zajíčkových idiotských stropních parametrů navíc Tamehu posílal státní cenové dorovnání.

Cenové dorovnání ve větších milionech za stropy tedy dle pravicové ekonomie náleží výrobci elektřiny, který veškerou produkci dodává a prodává jediné firmě a burzu neviděl ani omylem.

Aktuálně i výrobce a dodavatel cenově přepálených energií Tameh upadl do úpadku. Lze tedy předpokládat, že o lukrativní Energetiku se státním polštářem na Huti se strhne velká rvačka. Bylo by vhodné podívat se, co zrovna dělají majitelé ODS Křetínský a Tykač a zda zcela náhodou se Zajíčkem nebrousí kolem Ostravy, aby utratili loňské stovky miliard, které jim ODS na úkor prosperity zbytku České republiky naservírovala na fialovém tácu. Možná i nějaký zbrojař se ukáže. Jsme už zvyklí.

Plníme, co jsme slíbili

Stát nemravně vedený profesorem Fialou vedený českou oligarchií hovoří pouze o zanedbatelném regionálním problému, který na funkci nebude mít žádný vliv. Jako výsměch po měsících problémů posílá vláda za nepřítomným Guptou dva podivné emisary.

Do Ostravy zavítal mistr světa v inflaci Stanjura a mistr světa v kombajnovém řízení Jurečka. Ve středu pak do jednání promluví i expert na volatilní úsporné tarify Pepi Síkela, ovšem pokud mistr Gupta nebude čirou náhodou prohánět velblouda po poušti.

Těch zhruba 20 tisíc rodin, které mohou mít najednou velké problémy, lze zřejmě v rámci vyššího dobra obětovat vyššímu dobru.

Zatím firma Liberty platy vyplácí, leč není vůbec jasné z čeho tak činí. Dle včerejších interních zpráv již dosti zaměstnanců zůstává doma se slibem nástupu příští rok. Ops, opravuji, dle aktuální zprávy budou zaměstnanci na Vánoce všichni doma a spolu se soudruhem Dědou Mrázem si budou přát vše dobré.

A pak, že kapitalista chřestící řetězem nemá pro lid pochopení.

Situace bude zřejmě dosti vážná, neboť se probudili i šéfové odborů ze sladkého spánku a že je na jednání nikdo nepozval. Protáhli se, zabručeli něco o zatracené „zkurvené“ práci a nasadili si starostlivé masky.

Liberty neváhá, kontruje a tasí optimalizační plán. Vše zaplatí, vše doplatí, vše se rozjede i strategický partner bude.

Vysoká pec se dočká již jubilejního desátého spuštění během necelého půlroku. Nové hybridní pece jsou na dohled. Jsou na dohled už minimálně pět let. Mnohem víc to vypadá na tradiční cestu, prodáme pozemky, budovy, provozy a uvidíme, co komu zbyde. Jsme přeci zvyklí.

Možná bude tento rok Ježíšek zase dobrý, a možná že ne. V každém případě firma Liberty potřebuje na nový rozjezd nejednu miliardu. Víc nějakých těch miliard dluží a pár desítek nějakých miliard bude zapotřebí, až to celé půjde do zapomnění. Santa Klaus bude muset saně minimálně stokrát obrátit a soby stokrát přepřahat, a ještě to nebude stačit.

V médiích se již delší dobu objevují názory, že je potřeba zatočit s českými dinosaury průmyslu, co žerou elektřinu po TW. Takže uděláme brzy: „Pá, pá, Huti milená“. Pravicovým ekonomům (jiné tady nemáme) se splní konečně sen o velkém růstu nezaměstnanosti. A to se vyplatí, protože už bude líp. Jak říkám, jsme zvyklí.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na hasnoucí zář nad skomírající Hutí

