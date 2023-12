Rada bezpečnosti má hlasovat o příměří v Gaze

20. 12. 2023

Co v českých televizích neuvidíte:



Moderátor, Channel 4 News, úterý 19. prosince 2023, 19 hodin: Tahle katastrofa se před Vánocemi možná zastaví, protože izraelský prezident uvedl, že jeho země je připravena nabídnout příměří a pomoc výměnou za další rukojmí.







Izraelský prezident Herzog při svém dnešním projevu. Dobrý večer. Obyvatelé Gazy touží po další pauze poté, co se v důsledku prudkých bojů v posledních dvou týdnech počet obětí v Gaze přiblížil 20 000.



To požadují i rodiny rukojmích, zejména poté, co izraelská armáda o víkendu omylem zabila tři z nich. Mohlo by to odvést pozornost od rostoucího mezinárodního tlaku na izraelskou vládu, vzhledem k tomu, že dokonce ani USA by nemusely vetovat rezoluci v OSN vyzývající k přerušení konfliktu. Všechny tyto kalkulace však budou odloženy, pokud Hamás bude nadále vylučovat propuštění jakýchkoli rukojmích.





Nyní Izrael naznačil, že je připraven znovu pozastavit boje v Gaze výměnou za rukojmí a umožnit přísun většího množství humanitární pomoci. Avšak jak pokračuje v Gaze izraelské bombardování ze vzduchu i na zemi, mohlo by dojít k dalšímu odkladu hlasování v Radě bezpečnosti OSN, a to uprostřed sporů o znění rezoluce vyzývající k propuštění rukojmích. A varování: Reportáž Emily Withersové obsahuje znepokojivé záběry.







Reportérka: Čtyřiasedmdesátý den války a v Tel Avivu stále zní sirény. Rakety Hamásu dokáží stále ohrožovat nedotčené věže města, které chrání systém Iron Dome, izraelský vůdce Benjamin Netanjahu jasně řekl, že válka neskončí, dokud Hamás nebude vyhlazen, takže pohled na Izraelce, kteří stále utíkají do úkrytu, ukazuje, že tato mise není zdaleka dokončena.



















Zároveň však mezinárodnímu společenství dochází trpělivost s podobnými scénami. Palestinci opět vyhrabávají své blízké holýma rukama, zatímco děti se na ně dívají ze svých zničených domovů. Růžové stěny a lístky s poznámkami nesplněných úkolů, které nyní postrádají smysl, když je vaším jediným úkolem přežít z hodiny na hodinu. V těchto domech v Rafáhu zahynulo přes 20 lidí. Mnozí z nich utekli do tohoto jižního města do bezpečí.

Izrael tvrdí, že provedl cílenou operaci, při níž zlikvidovali finančníka Hamásu.





Mohammed byl vytažen z trosek. Přežil. Jeho děti, dvouletý Ahmed a jeho malá sestra nepřežily.











Jejich babička měla pro Netanjahua tento vzkaz.





"Myslí si, že zabitím těchto dětí něčeho dosáhne? Podařilo se mu to teď? Dosáhl toho, čeho chtěl? Ne, nedosáhl toho, co chtěl," dodala.





"V těchto budovách se ubytovali lidé z města Gazy a ze všech oblastí na severu, protože je to bezpečné místo, ale žádné bezpečí tu není. Izraelci zasáhnou každé místo. Zaměřují se na všechno."Mezitím uvnitř Izraele stojí Netanjahuova vláda obviněná z toho, že nedosáhla propuštění rukojmích, protestující nadále táboří před vojenským velitelstvím a požadují, aby se udělalo více. Tato žena svého osmdesátiletého tchána. Na videu Hamásu."Poslouchejte, nebyla to ani na chvíli radost vidět je živé, vidět je. Dobře, sedí a mluví. Ale zhubli a zdají se být slabí."Předpokládá se, že v zajetí je stále asi 120 rukojmích. Dnes večer má Rada bezpečnosti OSN hlasovat o nové rezoluci o příměří. Její přijetí už bylo odloženo. Bojuje se o každé slovo. Zastavení nepřátelských akcí by nyní mohlo být nahrazeno pozastavením, aby se USA připojily k přerušení bojů.Umožnilo by to přísun tolik potřebné pomoci do Gazy a spánek beze strachu ze smrti.