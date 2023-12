Válka Izrael-Gaza: "Lidé v Gaze jsou lidé"

23. 12. 2023

Ředitel Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Thomas White zopakoval, že v celém pásmu Gazy není bezpečno, v důsledku izraelských útoků zůstává více než 1,9 milionu Palestinců vysídleno.



V sobotu na Twitteru White napsal:

"Lidé v Gaze jsou lidé. Nejsou to figurky na šachovnici - mnozí z nich byli vysídleni již několikrát. Izraelská armáda pouze nařizuje lidem, aby se přestěhovali do oblastí, kde probíhají letecké útoky. Žádné místo není bezpečné, není kam jít."

Izraelský útok zabil 76 členů jedné rodiny v Gaze, sděluje oddělení civilní obrany Gazy



Izraelský nálet zabil 76 členů jedné rozvětvené rodiny v Gaze, uvedli v sobotu podle agentury Associated Press záchranáři.



Páteční úder na budovu ve městě Gaza patřil k nejsmrtelnějším za celou válku mezi Izraelem a Gazou, uvedl mluvčí odboru civilní obrany Gazy Mahmúd Bassal.



Bassal podle agentury AP poskytl částečný seznam jmen zabitých - 16 hlav domácností z rodiny Mughrabi - a uvedl, že mezi mrtvými jsou i ženy a děti.



Byl mezi nimi Issam al-Mughrabi, zkušený zaměstnanec Rozvojového programu OSN, jeho manželka a jejich pět dětí.



"Ztráta Issama a jeho rodiny nás všechny hluboce zasáhla. OSN a civilisté v Gaze nejsou cílem," uvedl šéf agentury Achim Steiner. "Tato válka musí skončit."

- V reakci na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN o poskytování pomoci v Gaze Lékaři bez hranic uvedli, že "bolestně zaostává za tím, co je nutné k řešení krize v Gaze".



V sérii sobotních tweetů Lékaři bez hranic uvedli:



"Rozmělněná rezoluce o #Gaze nezajistí masivní rozšíření a rychlý přísun potřebné humanitární pomoci, protože bomby nadále dopadají na palestinské civilisty, nutí je k masovému vysídlování a znemožňují přístup k životně důležité lékařské péči a humanitární pomoci."



"Způsob, jakým Izrael s podporou USA vede tuto válku, způsobuje masovou smrt a utrpení palestinských civilistů a je v rozporu s mezinárodními normami a zákony. I válka má svá pravidla," dodal.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce nadále působí na svém zdravotnickém stanovišti v Džabalíji na severu Gazy uprostřed izraelského bombardování.



Na videozáznamu zveřejněném v sobotu je vidět, jak pracovníci Červeného půlměsíce ošetřují Palestince zraněné izraelskými údery v provizorním stanu uprostřed nedostatku zdravotnického materiálu v celém pásmu.



- Potravinová pomoc se nedostává k palestinským obyvatelům vysídleným v důsledku izraelských úderů v Gaze, přestože v zemi panuje "katastrofální" hladová krize



Pár sušenek a plechovka fazolí je vše, co podle mnoha Palestinců v Gaze dostávají rodiny k obživě, pokud se jim vůbec dostane pomoci, a darované věci nacházejí na trzích na prodej.



Riziko hladomoru se každým dnem zvyšuje, jak uvádí Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), která tento týden uvedla, že celá populace Gazy trpí "katastrofální úrovní akutního nedostatku potravin", což je nejvyšší podíl populace s akutním nedostatkem potravin, jaký kdy monitor zaznamenal.



Rada bezpečnosti OSN v pátek podpořila rezoluci vyzývající k výraznému posílení humanitární pomoci pro Gazu. Generální tajemník OSN António Guterres však novinářům řekl: "Skutečným problémem je, že způsob, jakým Izrael vede tuto ofenzívu, vytváří obrovské překážky pro distribuci humanitární pomoci uvnitř Gazy."



Světový potravinový program také uvedl, že kvůli zesíleným bojům je stále obtížnější dostat se k lidem, protože potraviny jsou stále vzácnější a dražší a palivo na vaření se shání obtížně. Podle nejnovější aktualizované zprávy WFP o potravinové bezpečnosti je situace nejhorší na severu Gazy, kde 90 % lidí zůstalo celý den a noc bez jídla.



- Počet mrtvých v Gaze dosáhl 20 258 osob



Palestinské ministerstvo zdravotnictví kontrolované Hamásem ve svém prohlášení uvedlo, že za posledních 24 hodin bylo v Gaze zabito nejméně 201 Palestinců a dalších 368 bylo zraněno.



Od 7. října dosáhl celkový počet mrtvých Palestinců zabitých při izraelských útocích v pásmu 20 258 osob a dalších 53 688 bylo zraněno, dodalo prohlášení.



V sobotním prohlášení se uvádí, že za posledních 24 hodin bylo zabito 201 Palestinců.



Více než 90 Palestinců bylo zabito při izraelských náletech na dva domy, uvedli záchranáři a představitelé nemocnic. Podle mluvčího odboru civilní obrany Gazy bylo v pátek při náletech zabito 76 lidí z jedné rodiny.



- Hamás sděluje, že ztratil kontakt se skupinou držící v pásmu Gazy pět izraelských rukojmích. V neověřeném prohlášení islamistické skupiny se uvádí, že rukojmí byli podle ní zabiti při izraelském náletu.





- Šéf OSN konstatuje, že izraelská vojenská ofenzíva vytváří "obrovské překážky" při distribuci pomoci v Gaze. Výroky Antónia Guterrese přišly poté, co Rada bezpečnosti OSN v pátek přijala rezoluci, v níž naléhá na kroky, které umožní "bezpečný, neomezený a rozšířený přístup humanitární pomoci" do Gazy.





- Íránský prezident kritizoval "neúčinnost" mezinárodních orgánů při zastavení války.









Raisiho komentáře během konference v Teheránu na podporu Palestinců zazněly den poté, co Rada bezpečnosti OSN schválila opožděnou rezoluci požadující, aby byla do Gazy "ve velkém rozsahu" vpuštěna pomoc.



Rezoluce rovněž vyzvala k vytvoření "podmínek pro trvalé zastavení nepřátelských akcí", aniž by vyzývala k okamžitému ukončení bojů.



Írán označil hlasování za "pozitivní, ale nedostatečné".



"Neschopnost a neúčinnost mezinárodních organizací se stala jasnou všem na světě," řekl Raisi na konferenci v Teheránu, informuje agentura AFP.



"Rada bezpečnosti ... oficiálně oznámila své zoufalství a řekla, že nemůže nic dělat," dodal.



"Mezinárodní organizace také oznámily, že nemohou nic dělat."



- Propalestinští demonstranti pochodovali po londýnské Oxford Street a vyzývali nakupující, aby bojkotovali značky "spojené s Izraelem".



V rámci demonstrace, kterou v sobotu odpoledne zorganizovala skupina přímé akce Sisters Uncut, zastavilo několik stovek protestujících dopravu, informovala agentura PA.



Shromáždili se na náměstí v Soho a skandovali "Svobodnou Palestinu", než se vydali na pochod rušnou nákupní ulicí.



Ochranka zablokovala vchod do prodejny s módou Zara, zatímco pochod sledovaly desítky policistů.



Na letácích, které Sisters Uncut rozdávaly, stálo: "Žádné Vánoce jako obvykle v genocidě. Spojené království je spoluviníkem. Nefinancujte genocidu v Palestině. Bojkotujte Izrael."



- Prezidenti Egypta a Íránu jednali o nedávném vývoji v Gaze a o perspektivě obnovení diplomatických styků mezi svými zeměmi v sobotním telefonátu, který podle íránské státní televize proběhl poprvé.



Televize uvedla, že íránský prezident Ebrahim Raisi volal svému egyptskému protějšku Abdelu Fatahu al-Sisimu. Oba muži se poprvé setkali v listopadu na okraj společného mimořádného summitu arabských islámských zemí v Rijádu.



"Raisi řekl, že Írán je připraven poskytnout všechny své kapacity k zastavení genocidy ze strany sionistického režimu a poslat pomoc Palestincům," uvedla íránská státní televize s tím, že to bylo poprvé, co spolu oba prezidenti telefonicky hovořili.



Vztahy mezi Egyptem a Íránem byly v posledních desetiletích obecně napjaté, ačkoli obě země udržovaly určité diplomatické kontakty. Jejich telefonát navazuje na další kroky zemí v regionu, které se v posledních měsících snaží zmírnit napětí.



Egyptský sunnitský muslimský arabský spojenec Saúdská Arábie a šíitský muslimský Írán začátkem tohoto roku obnovily diplomatické vztahy, zatímco Káhira urovnala roztržku s Katarem a obnovila vztahy s Tureckem.





- Celosvětová kampaň atentátů na vůdce Hamásu, kterou oznámili vysocí představitelé Izraele, bude pravděpodobně kontraproduktivní, nepraktická a neúčinná, naznačují výsledky předchozích podobných snah.



Benjamin Netanjahu poprvé oznámil novou strategii dva týdny po útocích, které 7. října podnikl Hamás na jižní Izrael a při nichž zahynulo 1 200 lidí.



Izraelští představitelé informovali novináře, že nová operace nazvaná Nili bude zaměřena na vysoké představitele militantní islamistické organizace.



Podle námořních agentur poškodil sobotní útok bezpilotního letounu u indického pobřeží obchodní loď "napojenou na Izrael", ale nezpůsobil žádné oběti.



Podle britské vojenské námořní obchodní operace (UKMTO) útok způsobil požár na palubě.



Společnost Ambrey, která se zabývá námořní bezpečností, uvedla, že "chemický tanker plující pod liberijskou vlajkou ... byl spojen s Izraelem" a byl na cestě ze Saúdské Arábie do Indie.



Obě agentury uvedly, že k útoku došlo 200 námořních mil jihozápadně od Veravalu v Indii.



UKMTO uvedla, že "úřady provádějí vyšetřování", a poznamenala, že požár byl uhašen. Ambrey uvedl, že indické námořnictvo reaguje.



K odpovědnosti za útok, který přišel uprostřed série útoků dronů a raket jemenských povstalců Hútíů podporovaných Íránem na důležitou námořní trasu v Rudém moři, se nikdo bezprostředně nepřihlásil.



Írán byl rovněž obviněn z provádění útoků v blízkosti svých vod.



Minulý měsíc byla podle amerického představitele zasažena nákladní loď patřící Izraeli při podezření na útok íránských Revolučních gard bezpilotním letounem v Indickém oceánu.









