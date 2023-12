Izrael systematicky ničí nemocnice v Gaze. Tvrdí, že je zneužívá Hamás, ale má pro to důkazy?

24. 12. 2023

Moderátor, BBC Radio 4, World This Weekend, neděle 24. prosince 2023, 13 hodin: Izrael trvá na tom, že při provádění vojenských operací v okolí nemocnic v Gaze a uvnitř nich postupuje v souladu s mezinárodním právem. Tvrdí, že Hamás využívá nemocnice jako vojenské objekty, jako místa, kde jsou uskladněny zbraně a kde jeho bojovníci odpočívají, jako tzv. velitelská a kontrolní centra operací. V případě nemocnice al-Šafi Izrael dostal podporu od Bílého domu, který v noci před vstupem Izraele do nemocnice zveřejnil potvrzení americké zpravodajské služby, že nemocnice používá Hamás. Jakmile izraelská armáda nemocnici obsadila, kontradmirál Daniel Hangari zveřejnil ukázku tunelů, které se podle něj pod nemocnicí nacházely.

Ukázal vysoce rozvinutý komplex tunelů, i když v době natáčení byl bez jakýchkoli zbraní nebo vojenského logistického vybavení. Některé nemocnice, které rovněž obsadila izraelská armáda, podle všeho přinesly důkazy o úkrytech zbraní. Na jednom videu zveřejněném izraelskými obrannými silami kamera snímá dvě automatické zbraně, asi dva tucty zahnutých zásobníků pro zbraně, tucet granátů, co vypadají jako 3 nebo 4 pásy, které by mohly obsahovat výbušniny. Další video zřejmě odhaluje ruční zbraně ukryté ve vybavení na ochranu předčasně narozených dětí, Hamás již dříve popřel, že by používal nemocnice jako vojenské velitelství...





Tento týden Izrael zveřejnil další video z výslechu muže, o kterém tvrdí, že je ředitelem velké nemocnice v Gaze. Muž v něm uvedl, že je členem vojenského křídla Hamásu od roku 2010, že má hodnost brigádního generála, že nemocnice, jejímž je ředitelem, byla přeměněna na vojenské zařízení a že jeden z vojáků unesených 7. října byl přivezen do jeho nemocnice. Protože BBC nemůže tomuto muži, nyní válečnému zajatci, klást vlastní otázky a protože výslech probíhal pod nátlakem, neodvysíláme toto video a nebudeme identifikovat ani tohoto muže ani nemocnici, ve které pracuje,. Zveřejnění jeho výslechu je součástí informační války, která se vede vedle fyzického konfliktu v reálném světě. Ověřovacímu oddělení BBC se podařilo potvrdit, že tento muž skutečně je ředitelem nemocnice, za kterého se vydává, ale BBC není schopna najít žádné sekundární potvrzení ústředního tvrzení, že pracuje pro Hamás. Takové informace by se samozřejmě získávaly mnohem obtížněji než potvrzení o jeho každodenním zaměstnání.





Dr. Mads Gilbert je norský lékař, profesor urgentní medicíny. S palestinskými zdravotníky spolupracuje již více než čtyřicet let. Je také otevřeným kritikem izraelské okupace.





Dr. Mads Gilbert: Zaměřují se na zdravotnictví, nejen na nemocnice, které jsou podle nich základem pro nějakou pomocnou vojenskou akci, ale zaměřují se i na sanitky. Zaměřují se na základní zdravotnická zařízení, zaměřují se na zdravotnictví. Jak většina lidí ví, zabili už více než 300 lékařů, zdravotních sester a techniků všeho druhu. Takže to je jejich vzorec a modus operandi a oni potřebují záminku pro tyto útoky a tvrdí, pokud vím, nepodloženě, že nemocnice jsou používány jako základna pro odpor, k čemuž mohu říci jediné. Nikdy jsem to neviděl. Pracoval jsem v Gaze během útoků v letech 2006, 2009, 2012 a 2014, kdyby tomu tak bylo, viděli bychom to, a za druhé, kdyby tomu tak bylo, nikdy bych nepracoval v palestinské nemocnici, protože dodržuji Ženevskou konvenci.





Moderátor: Izrael zveřejnil záběry muže, jehož jméno neuvádíme, ale BBC ho identifikovala jako ředitele nemocnice v Gaze. Svým vyšetřovatelům říká, že je brigádním generálem Hamásu. Že Hamás proměnil jeho nemocnici ve vojenské zařízení pod svou kontrolou, že do nemocnice byl přivezen unesený izraelský voják. Toto přiznání bylo ovšem učiněno pod nátlakem. Je válečným zajatcem. Podle Izraele je to však důkaz, že Hamás skutečně pronikl do zdravotnické infrastruktury. Tomu nerozumíte a nemáte s tím zkušenosti?





Dr. Mads Gilbert: Ne, rozhodně ne. Chci říct, že v Gaze je 36 nemocnic, většinu z nich provozuje de facto autorita, civilní pobočka de facto autority v Gaze, což je palestinský zdravotnický úřad, a ten je samozřejmě také součástí autority ACT, a spolupracoval v mnoha mezinárodních nevládních organizacích a vládách. Je trochu zvláštní, že by se z nich stalo něco tak riskantního, jako jsou vojenská velitelská a řídící centra. Co se týče toho rozhovoru, neviděl jsem ho, ale myslím, že se stalo dost zoufalou potřebou izraelské vlády ukázat nějaké důkazy nebo zkonstruovat nějaké důkazy pro to, co je nejneúprosnějším útokem na civilní nemocnice v moderní historii.





Moderátor: Vy vznášíte velmi závažné obvinění, že Izrael je. Úmyslně útočí na civilní cíle, zejména na nemocnice a zdravotnickou infrastrukturu. Proč by to dělal? Za jakým účelem?





Dr. Mads Gilbert: No, je to vážné a stačí si přečíst dokumentaci OSN. Je to loňská zpráva WHO, zpráva o zdraví, zpráva z roku 2022. Dokumentují stovky izraelských útoků na Palestinu v oblasti zdravotnictví. Myslím, že je to proto, že je to součást plánu. Jde o to vyhladit palestinský lid.





Moderátor: A co si myslíte o hodnocení USA? Její zpravodajské hodnocení, že v nemocnici al Šífa ve městě Gaza bylo pod ní velitelské centrum Hamásu, a to USA zveřejnily.





Dr. Mads Gilbert: Důkaz jsem neviděl, takže nevím. Nejsem odborník na zpravodajské služby. V Gaze pracuji už více než 20 let. Byl jsem opravdu nahoře a dole po celé nemocnici s kamerou, s notebookem. Nikdy jsem neviděl žádné vysoce postavené lidi z Hamásu ve vedení, kromě ministra zdravotnictví, a ten by tam měl být občas vidět. Nezapomínejte, že Izrael měl nemocnici al Šifa na starosti, dokud se z Gazy nestáhl. A viděl jsem izraelské lékaře, kteří v té době, tuším v roce 1989, měli zbraně.





Hovoříte o zpravodajských informacích z USA. Copak si všichni nevzpomínáte na Colina Powella v Radě bezpečnosti OSN se všemi těmi důkazy o zbraních hromadného ničení? Kdo ví?





A možná nejdůležitější je, že znám palestinské zdravotníky, lékaře, sestry, zdravotníky jako nesmírně pracovité lidi. Nikdy nebylo pochyb o tom, že se jedná o civilní nemocnici. Nebudeme tu mít žádné zbraně. Mohu mluvit pouze z vlastní zkušenosti a z vlastních zážitků. Upřímně říkám, že jsem neviděl žádnou rozmazanou zónu mezi vojenskými a civilními zdravotnickými funkcemi nemocnic. Tím, že Izraelci ničí zdravotní péči tak, jak to dělají, chtějí prosadit další aspekt tohoto strašného teroristického bombardování a teroristického režimu, který uplatňují proti civilnímu obyvatelstvu Gazy. Je to strašné.





Dr. Mads Gilbert: To byl lékař dr. Mads Gilbert. Požádal jsem podplukovníka Petera Lernera, mluvčího IDF, aby reagoval na některé body, které doktor Gilbert uvedl. Začal jsem však otázkou, co se podle Izraele stalo se zdravotnickou infrastrukturou v Gaze.





Peter Lerner: Situace, kterou jsme zjistili a kterou známe, je taková, že Hamás vyzbrojil zdravotnická zařízení, nemocnice, kliniky jako součást své teroristické infrastruktury v pásmu Gazy. V každé nemocnici, do které jsme přišli, jsme našli tunely. Našli jsme zbraně. Našli jsme rukojmí. Zůstaly tam jejich pozůstatky. A tak chápeme, že se jedná o klíčovou součást institucionalizované teroristické infrastruktury Hamásu.





Moderátor: Zveřejnili jste video, které ukazuje část výslechu ředitele nemocnice v Gaze, jehož jméno nebudeme uvádět kvůli povaze výslechu, který se zřejmě přiznal k tomu, že je vysokým vojenským představitelem Hamásu. Máte kromě úryvku z výslechu, který jste zveřejnili, ještě něco, co by podpořilo údajné přiznání tohoto muže a podpořilo jinak tuto jedinou a velmi obtížně ověřitelnou informaci?



Peter Lerner: Naprosto uznávám vaši profesní kritiku. Samozřejmě ji respektujeme, samozřejmě. Jedná se o probíhající událost a a když učiníme takové oznámení, když vezmeme kousky rozhovoru tohoto muže to, je to právě.protože chápeme náročnost provozu v nemocnici a kolem ní. Když generální ředitel nemocnice řekne, že ví o 16 zaměstnancích nemocnic, kteří všichni zastávají různé pozice v brigádě El Kasam, což je vojenská ozbrojená brigáda Hamásu -



Moderátor: To řekl i tento muž? Naprosto uznávám vaši profesní kritiku. Samozřejmě ji respektujeme, samozřejmě. Jedná se o probíhající událost a a když učiníme takové oznámení, když vezmeme kousky rozhovoru tohoto muže to, je to právě.protože chápeme náročnost provozu v nemocnici a kolem ní. Když generální ředitel nemocnice řekne, že ví o 16 zaměstnancích nemocnic, kteří všichni zastávají různé pozice v brigádě El Kasam, což je vojenská ozbrojená brigáda Hamásu -To řekl i tento muž?





Peter Lerner: Ano, řekl to vlastními slovy. A tak jsou to samozřejmě velmi objevné věci a jsou to věci, obavy, které máme od samého počátku této války právě proto, že víme, jak Hamás tato zařízení institucionalizoval a vyzbrojil.





Moderátor: Existují nějaké další důkazy kromě přiznání tohoto muže, že šestnáct jeho kolegů bylo vedle svých lékařských povinností zapojeno do vojenského křídla Hamásu?





Peter Lerner: Očekávám, že se objeví další informace, jak budou probíhat výslechy, zatýkání a zadržování.





Moderátor: V tuto chvíli nemáte žádné další důkazy?





Peter Lerner: Jsem opatrný, nechci nic prohlašovat dříve, než budu mít co oznámit. Ale je to tak, že se to vyvíjí.





Moderátor: Aby izraelská armáda mohla účinně zbavit zdravotnické zařízení statusu chráněného podle mezinárodního práva, musí být splněny určité právní normy a předpisy. V případě nemocnice Al Šifa jste uvedl, že se jednalo o velitelské a kontrolní centrum Hamásu nebo že v ní fakticky sídlilo. A že pod nemocnicí byly nalezeny rozsáhlé tunely a izraelské obranné síly se v nich tak trochu předváděly. Stačilo to podle vás k tomu, abyste ji zbavil chráněného statusu, který měla podle mezinárodního práva?





Peter Lerner: Takže nešlo jen o tunely, na které jste poukázal, ale také o zbraně, které jsme našli. Bylo to vozidlo, které bylo použito nebo bylo podobného vzoru s výbušninami.







Moderátor: Aniž bych chtěl urazit muže, kteří se s těmito zbraněmi setkali, bez urážky k nim, bylo to opravdu velmi malé množství zbraní na to, co bylo popsáno jako vojenský objekt a velitelské a kontrolní středisko.





Peter Lerner: K tomu, co jsem říkal, ještě dodám, že na snímcích, které máme a které jsme zveřejnili, jsme viděli, jak se vracejí do nemocnic. Viděli jsme je, jak vcházejí do nemocnic, viděli jsme je přicházet, pohybovat se v okolí nemocnic. Důvod, proč se skrývají v nemocnicích, je ten, že se tam cítí bezpečně. Když jsou uvnitř nemocnice, nestanou se terčem útoku.





Moderátor: Někteří vaši kritici vás obviňují, že porušujete, jak jistě víte, mezinárodní právo, čtvrtou část Ženevské úmluvy. Která říká, že při provádění jakéhokoli útoku na zdravotnickou infrastrukturu nebo v její blízkosti musíte dodržovat zásady opatrnosti a přiměřenosti. Otázkou pro mnoho lidí zůstává, jak je možné, že v rámci vaší vojenské ofenzívy byla vyřazena z provozu tak velká část zdravotnické infrastruktury v Gaze, a dosud bylo odhaleno tak málo, co by poskytlo důkazy o propojení nemocnic, zdravotnické infrastruktury s vojenským křídlem Hamásu.





Peter Lerner: Nesouhlasím s s předpokladem nebo podtextem, řekl bych, že jsme veřejnosti předložili nepřesvědčivé důkazy. Tyto důkazy jsou nadále sdíleny se světem. Bohužel jsme zatím neslyšeli, že by mezinárodní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace, byť jen vyjádřily znepokojení, natož aby odsoudily vyzbrojování zdravotnických zařízení Hamásem.





Moderátor: To byl podplukovník Peter Lerner z izraelských obranných sil. Měl bych říci, že mezinárodní úřady odmítají jakákoli obvinění ze spoluúčasti nebo spolupráce s vojenským křídlem Hamásu.



