"Trochu divné": Východní Němci udali policii turisty v lese s tím, že to jsou "nelegální migranti"

25. 12. 2023

Posledních sedm let chodí po Německu, stoupají po horách, sledují zurčící potoky a putují lesy



Avšak poslední výlet turistického klubu do východní spolkové země Sasko je zavedl na neprobádané území. Zatímco se členové skupiny, z nichž mnozí jsou Syřané žijící v Německu, prodírali úchvatnou krajinou, místní východní Němci zavolali na policii a nahlásili je jako údajnou skupinu migrantů kvůli podezření, že byli převezeni přes nedalekou českou hranici.



"Bylo to trochu zvláštní," řekl Ayham Tahan, jeden z organizátorů výletu. "Je divné, že na nás lidé volají policii, když děláme tu nejtypičtější německou věc, chodíme na túry do lesa."



Turistický klub vznikl v roce 2016, kdy skupina dobrovolníků, z nichž mnozí pocházejí ze Sýrie, začala organizovat pravidelné aktivity pěší turistiky.



"Je to něco, co jsme dělali v Sýrii, abychom poznali syrskou krajinu," řekl Tahan, který žije v Německu už devět let. "A když jsme pak přišli do Německa, napadlo nás totéž: Proč bychom to nemohli dělat i tady?"



Iniciativa se ukázala jako hit, který účastníkům nabídl možnost poznat Německo a zároveň se seznámit s novými lidmi. Brzy se ze skupiny stal registrovaný klub, který pořádá několikadenní pěší výlety pro nově příchozí i pro Němce.



Začátkem listopadu skupina již podruhé navštívila drsné vrcholky Saského Švýcarska. Na čtyřdenní výlet za poznáním skalních útvarů, které jsou ve východním Německu již dlouho turistickým lákadlem, se přihlásilo asi 55 lidí.



První den strávili v horách. Po průjezdu malou vesnicí se vraceli do hostelu, kde byli ubytováni, ale cestu jim zablokovalo policejní auto.



"Někdo zavolal policii a říkal: 'Viděli jsme jít spoustu lidí, vypadají jako uprchlíci nebo migranti,'"vysvětlil Tahan. "Většina z nás byli Syřané, mluvili jsme arabsky, takže slyšeli jazyk, který neznali, a zavolali policii."



Policisté jim řekli, že mají několik otázek, a dohodli se, že se se skupinou setkají v jejich hostelu, místo aby je vyslýchali na turistické stezce. "Dělali jen svou práci," řekl Tahan. "Byli velmi milí."



Vysvětlil policistům, kam se vydali na túru, a objasnil, že všichni členové jsou v zemi legálně a že většina z nich má německé občanství. Vysvětlil také, že skupina měla v úmyslu strávit v oblasti několik následujících dní. "A oni jen řekli: 'Přejeme vám příjemné chvíle' a pak odešli."



Zpráva o tom, že někdo zavolal policii, skupinu rozdělila. "Mnoho našich účastníků bylo opravdu rozzlobených. Někteří byli opravdu uraženi a říkali 'to je rasismus'," řekl. "A někteří říkali, že je to velmi typické německé chování. Jako že viděli spoustu lidí a nebylo jim příjemné, jak se mluví, a tak zavolali policii."



Poté, co se tweet jednoho z členů o incidentu stal virálním, začaly se valit žádosti z médií, což skupinu ještě více polarizovalo mezi těmi, kteří měli pocit, že by měli promluvit, a ostatními, jako například Tahanem, kteří tvrdili, že je třeba být zticha.



"Pro nás bylo prioritou jen dokončit túru," řekl Tahan. "Bál jsem se, že se o tom třeba dozví někteří z místních, kteří vědí, kde jsme ubytovaní."



Zdá se, že zkušenost skupiny nebyla ojedinělým případem; jedna organizace, která poskytuje podporu žadatelům o azyl v Sasku, uvedla, že byla také vyslýchána policií během túry, které se účastnili lidé s uprchlickým pozadím.



Obyvatelé malého města v příhraniční oblasti zavolali policii poté, co skupinu spatřili, uvedla Christina Riebeseckerová z organizace AG Asylum Seekers v e-mailu. "Nevšimli si turistických bot, turistických batohů, košíku na houby, fotoaparátů, dalekohledů, veselé turistické nálady."



Situace byla rychle vyřešena, ale popsala, že je "děsivé" vidět, jak mediální pokrytí a politické debaty kolem migrace působí na lidi. "Vidí lidi určitého vzhledu a bez ohledu na to, jak se tito lidé chovají, jsou vnímáni jako ilegálové."



Incident přichází v době, kdy se zdá, že se postoje k migraci mezi některými obyvateli Německa přitvrzují. Tento měsíc si protiimigrační a protimuslimská Alternative für Deutschland (AfD) připsala vítězství v saském zastupitelstvu - několik dní poté, co zpravodajské služby klasifikovaly AfD v Sasku jako "silně pravicově extremistickou" - a přidala se tak k hrstce svých vítězství v bývalých komunistických východoněmeckých zemích.





Strana se také dostala vysoko v celostátních průzkumech veřejného mínění, kde ji povzbudila nespokojenost s ekonomikou, migrací a rostoucími životními náklady.





"Problém je v osobě, která volala... ale víte, v každé společnosti, v každé komunitě jsou takoví lidé," dodal. "Ale je také dobré na to upozornit, aby se to snad v budoucnu nestávalo."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Německá vládní levicová koalice se v reakci na to snaží potlačit neregulérní migraci a zavádí dočasné kontroly na východních hranicích s Polskem a Českou republikou.Týdny po incidentu Tahan rozhodně trval na tom, že to nikoho ze skupiny od turistiky neodradilo. Místo toho plánuje nové výlety na příští rok, řekl.