Na Štědrý večer Izraelci vyvraždili 106 lidí

25. 12. 2023

čas čtení 10 minut

Aktualizace: Izraelské nálety zabily během štědrovečerní noci 106 lidí v jedné z nejsmrtonosnějších nocí války, sdělují představitelé Gazy



Papež František: Gaza: Izraelské údery sklízejí "strašlivou úrodu" nevinných civilistů. Česká televize toto ve svém zpravodajství zamlčela:

Papež František v tradičním poselství Městu a světu vyzval, aby lidé odmítali válku, zbrojení a usilovali o mír. Přimluvil se za konec vojenské operace v Gaze a za dodávky humanitární pomoci. Současně ale vyjádřil bolest nad oběťmi teroristických útoků Hamásu a nabádal k… pic.twitter.com/1D3TxUvC9J — ČT24 (@CT24zive) December 25, 2023 Papež František ve svém vánočním poselství uvedl, že izraelské údery v Gaze sklízejí "děsivou úrodu" nevinných civilistů, uvedla agentura Reuters.



Ve svém štědrovečerním projevu "Urbi et Orbi" (městu a světu) 87letý pontifik rovněž označil útok Hamásu na Izrael ze 7. října za "ohavný" a znovu vyzval k propuštění asi 100 rukojmích, kteří jsou v Gaze stále zadržováni.



Vyzval k ukončení konfliktů, ať už politických, sociálních či vojenských, v zemích jako Ukrajina, Sýrie, Jemen, Libanon, Arménie a Ázerbájdžán.



František rovněž kritizoval zbrojní průmysl a jeho "nástroje smrti", které podněcují války.



V projevu k tisícům lidí shromážděných v bazilice svatého Petra ve Vatikánu řekl:



Jak mnoho nevinných je v našem světě zabíjeno! V lůně matek, na cestách podnikaných v zoufalství a při hledání naděje, v životech všech těch malých dětí, jejichž dětství bylo zničeno válkou. Jsou to malí Ježíšové dneška...



Kéž [mír] nastane v Izraeli a Palestině, kde válka ničí životy těchto lidí. Objímám je všechny, zejména křesťanské komunity v Gaze a v celé Svaté zemi ...



Prosím o ukončení vojenských operací s jejich děsivou sklizní nevinných civilních obětí a vyzývám k řešení zoufalé humanitární situace otevřením možnosti poskytování humanitární pomoci."





Palestinští zdravotníci nyní uvádějí, že počet obětí izraelského leteckého útoku v centrální části Gazy vzrostl na 106.



Tento počet mrtvých uvádějí nemocniční záznamy, které viděla agentura Associated Press.



Zdravotníci nyní uvedli, že izraelský nálet v Chán Júnisu na jihu Gazy zabil 23 lidí, čímž se celkový počet palestinských obětí za noc zvýšil na více než 100, informuje agentura Reuters.



Nejméně 70 lidí zahynulo při izraelském náletu zaměřeném na Maghází v centrální části Gazy, uvedl již dříve mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf Al-Kidra.



Osm lidí bylo zabito, když izraelská letadla a tanky provedly desítky náletů na domy a silnice v nedalekém al-Bureij a al-Nusseirat, uvedli zdravotníci.





- Světová zdravotnická organizace uvedla, že o víkendu vedla mise do sotva fungujících nemocnic v severní Gaze, a popsala rostoucí zoufalství a hladovějící lidi, kteří připravili vozidlo s humanitární pomocí o zásoby, píše agentura AFP.



Zdravotnická agentura OSN a její partneři dodali pomoc, včetně pohonných hmot, do nemocnice al-Šifa, kdysi největšího a nejmodernějšího zdravotnického zařízení v Gaze, uvedl v neděli pozdě večer generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na Twitteru.



Účastníci mise 23. prosince byli svědky "rostoucího zoufalství v důsledku akutního hladu", uvedl Tedros.



Dodal: "Partneři požadují okamžité rozšíření dodávek potravin a vody, aby bylo zajištěno zdraví a stabilita obyvatelstva."



Běhe štědrovečerní noci byly zabity desítky Palestinců, izraelské údery na Gazu pokračovaly i na Boží hod vánoční



* * *

Při jednom z nejsmrtelnějších jednotlivých úderů války bylo podle zdravotníků v Gaze při útoku na uprchlický tábor Maghazi východně od Deir al-Balah v neděli pozdě večer zabito nejméně 70 lidí včetně nejméně 12 žen a sedmi dětí.



Mluvčí palestinského ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Kidra uvedl, že počet obětí pravděpodobně vzroste. "To, co se děje v táboře Maghází, je masakr, který je páchán na přeplněném obytném náměstí," řekl agentuře Reuters.



Izraelská armáda uvedla, že incident prověřuje. Mluvčí Izraelských obranných sil uvedl: "Navzdory problémům, které představují teroristé z Hamásu operující v civilních oblastech v Gaze, jsou IDF odhodlány dodržovat mezinárodní právo, včetně přijetí proveditelných opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu."



- Izraelské údery od 7. října zabily 20 424 Palestinců, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví v Gaze po jedné z nejsmrtelnějších 24 hodin v konfliktu, přičemž do tohoto počtu nejsou započítány osoby zabité při posledních úderech. Předpokládá se, že další tisíce lidí jsou pohřbeny pod sutinami a desítky tisíc dalších byly zraněny.



- Ráno na Boží hod vánoční novináři agentury AFP uvedli, že slyšeli střelbu a sirény ve městě Dženin na Západním břehu Jordánu, které je téměř denně svědkem nájezdů izraelských sil.



"Jak můžeme slavit?" řekla Nazeria Yousef Deabisová, 76 let, která žije v Zababdehu celý svůj život.

"Lidé se necítí slavnostně - v Gaze ztratili přátele a příbuzné," řekla.



"Okupace (Izraele) ničí Dženin a děti jsou brutálně zabíjeny." Papež František ve svém vánočním poselství uvedl, že izraelské údery v Gaze sklízejí "děsivou úrodu" nevinných civilistů, uvedla agentura Reuters.Ve svém štědrovečerním projevu "Urbi et Orbi" (městu a světu) 87letý pontifik rovněž označil útok Hamásu na Izrael ze 7. října za "ohavný" a znovu vyzval k propuštění asi 100 rukojmích, kteří jsou v Gaze stále zadržováni.Vyzval k ukončení konfliktů, ať už politických, sociálních či vojenských, v zemích jako Ukrajina, Sýrie, Jemen, Libanon, Arménie a Ázerbájdžán.František rovněž kritizoval zbrojní průmysl a jeho "nástroje smrti", které podněcují války.V projevu k tisícům lidí shromážděných v bazilice svatého Petra ve Vatikánu řekl:Jak mnoho nevinných je v našem světě zabíjeno! V lůně matek, na cestách podnikaných v zoufalství a při hledání naděje, v životech všech těch malých dětí, jejichž dětství bylo zničeno válkou. Jsou to malí Ježíšové dneška...Kéž [mír] nastane v Izraeli a Palestině, kde válka ničí životy těchto lidí. Objímám je všechny, zejména křesťanské komunity v Gaze a v celé Svaté zemi ...Prosím o ukončení vojenských operací s jejich děsivou sklizní nevinných civilních obětí a vyzývám k řešení zoufalé humanitární situace otevřením možnosti poskytování humanitární pomoci."Tento počet mrtvých uvádějí nemocniční záznamy, které viděla agentura Associated Press.Zdravotníci nyní uvedli, že izraelský nálet v Chán Júnisu na jihu Gazy zabil 23 lidí, čímž se celkový počet palestinských obětí za noc zvýšil na více než 100, informuje agentura Reuters.Nejméně 70 lidí zahynulo při izraelském náletu zaměřeném na Maghází v centrální části Gazy, uvedl již dříve mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf Al-Kidra.Osm lidí bylo zabito, když izraelská letadla a tanky provedly desítky náletů na domy a silnice v nedalekém al-Bureij a al-Nusseirat, uvedli zdravotníci.Zdravotnická agentura OSN a její partneři dodali pomoc, včetně pohonných hmot, do nemocnice al-Šifa, kdysi největšího a nejmodernějšího zdravotnického zařízení v Gaze, uvedl v neděli pozdě večer generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na Twitteru.Účastníci mise 23. prosince byli svědky "rostoucího zoufalství v důsledku akutního hladu", uvedl Tedros.Dodal: "Partneři požadují okamžité rozšíření dodávek potravin a vody, aby bylo zajištěno zdraví a stabilita obyvatelstva."Běhe štědrovečerní noci byly zabity desítky Palestinců, izraelské údery na Gazu pokračovaly i na Boží hod vánočníMluvčí palestinského ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Kidra uvedl, že počet obětí pravděpodobně vzroste. "To, co se děje v táboře Maghází, je masakr, který je páchán na přeplněném obytném náměstí," řekl agentuře Reuters.Izraelská armáda uvedla, že incident prověřuje. Mluvčí Izraelských obranných sil uvedl: "Navzdory problémům, které představují teroristé z Hamásu operující v civilních oblastech v Gaze, jsou IDF odhodlány dodržovat mezinárodní právo, včetně přijetí proveditelných opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu."

- Arcibiskup z Canterbury využije své kázání na Boží hod vánoční k tomu, aby upozornil na utrpení dětí, které se ocitly ve válce Izrael-Gaza, informovala agentura PA Media.



S odkazem na místo narození Ježíše Krista, které se nyní nachází na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, Nejjasnější otec Justin Welby řekne, že "betlémské nebe je plné spíše strachu než andělů a slávy".



Ve svém kázání v canterburské katedrále řekne:



"Dnes někde na světě leží v jeslích plačící dítě a nikdo není ochoten ani schopen pomoci jeho rodičům, kteří zoufale potřebují přístřeší.







Nebo v inkubátoru, v nemocnici s nedostatkem elektřiny, jako je Al-Ahli (nemocnice) v Gaze, obklopená konfliktem.

S odkazem na Ukrajinu a Súdán arcibiskup řekne: "Tolik částí světa je sužováno násilím."

0

702

Možná leží v domě, který stále nese stopy hrůz 7. října, s rodinnými příslušníky, kteří byli zabiti, a s matkou, která se bojí o svůj život."informuje agentura AFP.Sobotní útok na chemický tanker vlastněný Japonskem se odehrál uprostřed série útoků dronů a raket, které v Rudém moři provedli Íránem podporovaní jemenští povstalci Hútíové v rámci solidarity s Palestinci v Gaze.Pentagon později z útoku obvinil Teherán."Prohlašujeme tato tvrzení za zcela odmítnutá a bezcenná," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Násir Kanání na dotaz ohledně amerických obvinění."Cílem takových tvrzení je projekce, odvedení pozornosti veřejnosti a zakrytí plné podpory americké vlády zločinům sionistického režimu (Izraele) v Gaze," dodal.Na začátku Štědrého dne novináři agentury AFP uvedli, že slyšeli střelbu a sirény ve městě Dženin na Západním břehu Jordánu, které je téměř denně svědkem nájezdů izraelských sil."Jak můžeme slavit?" Nazeria Yousef Deabisová, 76 let, která žije v Zababdehu celý svůj život, řekla.protože Izrael pokračuje v útocích v celém pásmu. V nedělním tweetu šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky dodal: "Nyní je rozšířený & WFP varuje před hrozícím hladomorem. To by nebylo nic menšího než lidmi způsobený hladomor & skvrna na naší společné lidskosti. Nemůžeme to dopustit.". Jeho příjezd následoval po jednáních, kterých se v minulých dnech zúčastnil šéf Hamásu Ismail Haníja. Militantní skupiny dosud tvrdily, že nebudou jednat o žádném propuštění rukojmích, pokud Izrael neukončí válku v Gaze, zatímco Izraelci tvrdí, že jsou ochotni jednat pouze o dočasném přerušení bojů."Na první pohled se zdá, že plán je vzorcem, který by obě strany rády odmítly," napsal list Haaretz.du. Díky těmto úmrtím se celkový počet vojáků IDF zabitých v Gaze od zahájení pozemního útoku 27. října zvýšil na 154."Je to těžké ráno po velmi těžkém dni bojů v Gaze," řekl Netanjahu. "Válka si od nás vybírá velmi vysokou cenu, nemáme však jinou možnost [než] pokračovat v boji."informovala agentura France-Presse., oznámila katarská státní tisková agentura QNA. Nedělní dodávka pomoci zvyšuje celkový počet katarských letadel vyslaných do Gazy na 50 s celkovým objemem 1 548 tun pomoci.Zdroj v angličtině ZDE