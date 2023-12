Izraelci "mučí" palestinské vězně. Nechtějí k nim pustit Červený kříž

20. 12. 2023

Moderátorka: BBC Radio 4, World at One, středa 20. prosince 2023, 13 hodin: Když izraelské obranné síly zatýkají Palestince v Gaze, co se s nimi pak děje? Před dvěma týdny jsme viděli, jak IDF zatýkají téměř nahé muže a odvážejí je z Gazy, Mustafa Barghútí, palestinský politik a vůdce Palestinské národní iniciativy, říká, že mluvil s Palestinci, kteří byli propuštěni z detenčního centra v jižním Izraeli, prý je tam stále zadržováno více než tisíc Palestinců, včetně ředitele nemocnice Al Šifa, kteří jsou mučeni elektrickými šoky a jsou topeni.



Mé informace vycházejí z rozhovoru s propuštěnými vězni, kteří mi řekli, že je více než tisíc lidí drženo v kasárnách ve vazbě nebo v koncentračním táboře poblíž Behery a že jsou zle biti. Byli mučeni různými metodami, mj. myslím, že některé lidi bili elektrickými šoky a také používali topení hlav ve vodě, zatímco je těžce a intenzivně vyslýchali po celé hodiny. Jsou drženi na místě, které není vhodné. Je tam velmi chladno. Nemají dostatek oblečení a jídla, které dostávají, je velmi málo. Ale nejdůležitější je, že řada vězňů, čehož tam byli svědky, zemřela kvůli bití a mučení a někteří z nich byli staří, staří lidé nebo lidé, kteří mají nemoci, jako jsou srdeční choroby.

Moderátorka: To jsou velmi, velmi závažná obvinění. Pokud použijete slova koncentrační tábor. Domněnku, že byli mučeni. Máte nějaké důkazy?





Mustafa Barghútí: No, důkazy jsou ty, které nám řekli vězni, ukázali nám své ruce, které měli spoutané po velmi dlouhou dobu. Ukázali nám jizvy a modřiny. Jedna z osob, se kterou jsem mluvil, je poskytovatel první pomoci. A ukázal, že má zlomená dvě žebra, což potvrdil i rentgen. A jeden z mučených vězňů je ředitelem nemocnice Al Šífa.





Moderátorka: Viděl jste to, o čem mluvíte, na vlastní oči? Viděl jste ty lidi přímo před sebou?





Mustafa Barghútí: Viděl jsem je na videu, protože nejsem v Gaze. Jsem na Západním břehu Jordánu, ale to video -







Moderátorka: Vrátili se do Gazy a vy, vy jste viděl to video - ?







Mustafa Barghútí: Ne, mluvil jsem s nimi osobně po telefonu, ale poslali mi video, které bylo natočeno během rozhovoru pro jeden z televizních kanálů.





Moderátorka: Jednou z potíží je samozřejmě to, že se jedná o velmi, velmi závažná obvinění, lze pochopit, že ve válce lidé končí s modřinami, jak mohou skončit s modřinami.





Mustafa Barghútí: No, myslím si, že nejlepším řešením by bylo vyslat mezinárodní nezávislou komisi nebo Červený kříž, aby se tam vypravili a navštívili to místo. Takže to místo, o kterém mluvím, je v Izraeli, a tak není důvod, proč by tam Červený kříž nemohl jít. Kdyby jim to Izraelci dovolili.





Moderátorka: Takže koho tady obviňujete? Obviňujete Červený kříž, že nedělá svou práci, nebo Izraelce, že je tam nepustili?









Moderátorka: Chápu, že jste mluvil s vězni, kteří byli propuštěni, ale máte nějaké přímé důkazy o waterboardingu a o mučení elektrickými šoky?





Mustafa Barghútí: Jak je mohu mít? Samozřejmě, že tam nikoho nepustili. Ale nejlepší by bylo okamžitě poslat mezinárodní nezávislou komisi a nechat je tam mluvit s lidmi a získají tolik svědectví. V tuto chvíli se tam lidé cítí izolovaní. Ohrožení, mají pocit, že by mohli zemřít. Viděli, jak jim někteří jiní vězni umírají před očima kvůli mučení a bití. A tito lidé jsou k smrti vyděšení. A to je to, oč žádají. Chtějí, aby se tam někdo dostal a podíval se, co se děje.





Moderátorka: Požádali jsme Červený kříž o rozhovor. A zeptali jsme se, jestli požádali o přístup k vězňům. Poslali nám prohlášení, že úlohou MVČK je monitorovat podmínky a zacházení s vězni. Dělají to v zemích postižených konflikty a násilím po celém světě. Dne 7. října přijaly izraelské orgány rozhodnutí pozastavit návštěvy MVČK v izraelských věznicích až do odvolání a od té doby jsme nemohli žádné návštěvy uskutečnit, píší. O této kritické záležitosti jednáme s úřady v rámci našeho dvoustranného důvěrného dialogu.





A uvedli, že MVČK je připraven co nejdříve obnovit své pravidelné návštěvy věznic, aby mohl mimo jiné pokračovat v monitorování zacházení se zadrženými osobami a podmínek ve věznicích. Tato oblast zůstává pro MVČK v Izraeli a na okupovaných územích prioritou.





Nyní se obraťme na Marka Regeva, který je vysokým poradcem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Dobré odpoledne.





Mark Regev: Dobré odpoledne.





Moderátorka: Jak reagujete na obvinění z mučení v této věznici na jihu Izraele?

Mark Regev: Odmítám je. Izraelské úřady pracují v souladu s mezinárodním právem. Náš Nejvyšší soud rozhodl, že mučení je v Izraeli nezákonné. Každý, kdo by se podílel na mučení vězňů, by byl vystaven soudnímu zásahu. Mohli by být zatčeni. Mohli by být postaveni před soud. V Izraeli je to prostě nezákonné.





Moderátorka: Pustíte do této věznice Červený kříž, aby se podíval, co se tam děje?





Mark Regev: Vznesla jste velmi dobrou otázku. A já vám musím říct následující. Bylo běžné, že lidé z Červeného kříže navštěvovali palestinské vězně, teroristy, kteří byli zajati a po soudu vězněni. A my jsme to pozastavili, protože Hamás odmítl povolit Červenému kříži navštívit izraelská rukojmí. Jak víte, v Gaze je stále zadržováno více než 100 izraelských rukojmích. A otázka zní, když Hamás odmítá povolit návštěvy Červeného kříže u našich lidí, měli bychom jim povolit návštěvy u nich? A myslím, že je to důležitá otázka -







Moderátorka: Ale nemáte na sebe vyšší nároky?





Mark Regev: Samozřejmě, že ano. Samozřejmě, že ano. Ale musíme využít páky, které máme. Hamás drží lidi už více než -









Mark Regev: Budeme se jím řídit, ale nemusíme - Ne, ne. To vůbec nepřijímám. Existují otázky načasování, pokud mluvíme o lidech, kteří byli právě zatčeni, právě zajati v konfliktu. Izrael bude dodržovat mezinárodní právo. Budeme tak činit i nadále, ale znovu opakuji, že nemusíme být příliš rychlí v načasování těchto návštěv, právě proto, že Hamás je ten, kdo důsledně odmítá v posledních 75 dnech, přestože zadržuje ženy, děti, starší lidi, civilisty, odmítá umožnit návštěvy Červeného kříže.





Moderátorka: Před několika týdny jste v tomto pořadu hovořil s mým kolegou, který se ptal, zda bude mít Červený kříž přístup k těmto vězňům. A vy jste řekl, že zatím všichni vězni Hamásu v izraelských věznicích mají přístup Červeného kříže.





Mark Regev: To je pravda.





Moderátorka: Ale to není pravda. Červený kříž tyto muže neviděl.





Mark Regev: Takže lidé, kteří byli zatčeni a jsou drženi v izraelských věznicích, mají pravidelné návštěvy Červeného kříže. Mluvíte o lidech, kteří jsou nyní zajati v nedávném konfliktu. A znovu opakuji, že všichni, kdo jsou zadržováni v Izraeli, budou přijímat návštěvy Červeného kříže, což je v souladu s mezinárodním právem tak, jak to děláme v Izraeli. Ale pokud jde o načasování, opět máme podle mezinárodního práva určitou míru flexibility. A znovu připomínám, že Hamás odmítl umožnit Červenému kříži navštívit naše vězně, víte, pardon, rukojmí. Rukojmí. To je velmi důležité.





Moderátorka: Promiňte, ale očekávali bychom, že Izrael bude mít vyšší standard, a proto vám kladu tyto otázky. Kolik lidí je drženo v tomto detenčním středisku na jihu Izraele?





Mark Regev: Tyto informace nemám, omlouvám se.









Mark Regev: Prosím, rozumím, ale dovolte mi to vysvětlit. Když říkáte, že je zadržován ředitel nemocnice Al Šifa, vaši posluchači by se mohli domnívat, že je to něco jako jejich ředitel místní nemocnice. Šéf nemocnice al-Šifa je vysokým představitelem Hamásu. Tento muž byl Hamásem jmenován, aby pro Hamás vedl nemocnici. A samozřejmě věděl všechno o podzemních tunelech. Věděl všechno o Hamásu, který nemocnice používá jako štít pro válečnou mašinérii Hamásu. Věděl o izraelských rukojmích, kteří tam byli převezeni do nemocnice.







Moderátorka: Jaká je tedy odpověď? Takže odpověď na přístup Červeného kříže je - ?











Moderátorka: Mark Regev. Děkuji vám mnohokrát.

Dobře, pojďme se vrátit k té otázce, jaká práva mají vězni podle mezinárodního práva a na čem může Červený kříž trvat. Tuto otázku jsem položila baronce Heleně Kennedyové, která je advokátkou v oblasti lidských práv a labouristickou členkou Sněmovny lordů.





Helena Kennedy: Jednou z věcí, které se týkají Červeného kříže, je to, že je neutrální, je přísně neutrální a v žádném případě se nepostaví na žádnou stranu a opravdu pracuje velmi nestranně s velmi přísnými pravidly. A myslím si, že je opravdu velká škoda, že je Izrael nechce vpustit na místo, kde jsou obvinění a náznaky, že s lidmi nemusí být zacházeno správně.





Moderátorka: Mohli by být důraznější?





Helena Kennedy: Problém Červeného kříže je v tom, že mají potíže s tím být důraznější, protože si chtějí zachovat neutralitu a nebýt vnímání jako zaujatí, tak opravdu nezaujímají agresivní postoj. Snaží se pracovat na základě toho, že lidé souhlasí a umožňují jim vstup. Aby mohli dělat tu dobrou práci, kterou dělají. A tak si myslím, že je velká škoda, že je Izrael nepouští do té věznice, protože to, víte, to jsou válečná pravidla, kde je důležité, aby byli chráněni civilisté, aby byli chráněni reportéři a novináři, 60 novinářů už bylo v Gaze zabito, takže pravidla války jsou zanedbávána, a to není jenom v této válce, ale bohužel v mnoha současných válkách. Dnes dochází k opomíjení těchto základních pravidel, která by měly státy dodržovat.





Moderátorka: Pokud Izrael odmítá povolit Červenému kříži vstup do toho detenčního centra. Do toho, o kterém mluvíme a o kterém víme, že existuje, kam byli převezeni vězni z Gazy, je to porušení mezinárodního práva?





Helena Kennedy: Je to porušení mezinárodního práva. Váleční zajatci by měli být zadržováni, za okolností, kdy k nim Červený kříž má přístup, a to je jedna z věcí, která se očekává při vedení války. To je jedna z věcí, která se očekává. Úcta k válečným zajatcům sahá do minulosti. Víte, že je to historická věc. Myšlenka, že se skutečně staráte o ty, kteří jsou zadržováni jako váleční zajatci. A pokud se jedná o válečné zajatce, pak by měli umožnit Červenému kříži přístup.





Moderátorka: Zmínila jste Ukrajinu. Obáváte se, že je to součást širšího odklonu od mezinárodních pravidel ve válce?





Helena Kennedy: Rozhodně. V současné době působím v pracovní skupině, která se zabývá odebíráním dětí do Ruska, jsou to v podstatě ukrajinské děti. Chci říct, že to je naprosto v rozporu s válečným právem a v rozporu s lidskými právy, ale válečné zákony se v současných válkách nedodržují. A myslím, že ten vývoj můžete vidět v poslední době. Čím více se vzdalujeme od druhé světové války, kdy tyto zákony byly vytvořeny dodatečně kvůli plným hrůzám, obávám se, že jsme na tyto lekce zapomněli. Na poučení z minulosti.



Zdroj v angličtině, audio, registrace, od minuty 15

Obviňuji oba. Ale hlavně Izraelce, kteří nedovolují Červenému kříži ani navštívit palestinské vězně, kteří jsou nyní v izraelských věznicích.To je mezinárodní právo. Takže souhlasíte s tím, že Izrael porušuje mezinárodní právo, když nevpustí Červený kříž?Palestinci naznačují, že je tam více než 1000 lidí, včetně ředitele nemocnice Al Šifa, a tvrdí, že jsou mučeni.Stane se tak v řádném termínu v souladu s mezinárodním právem.