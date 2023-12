Amnesty International varuje, že nová dohoda EU o migraci a azylu povede k nárůstu utrpení

20. 12. 2023

Rada EU však tvrdí, že nová pravidla "ulehčí těm členským státům, kam přichází nejvíce migrantů"

Platforma pro neregistrované migranty (PICUM) zveřejnila na Twitteru vlákno s analýzou, co by reformy mohly znamenat v praxi.



Podle této organizace mezi dopady reformy patří např.:



"V pohraničních zařízeních budou pravděpodobně zadržovány všechny osoby přicházející do Evropy, a to bez výjimky: od kojenců přes děti, dospívající až po dospělé."



"Uvnitř EU může být každý, kdo vypadá jako "cizinec", zastaven a poslán do záchytného centra k další kontrole totožnosti."



"Členské státy se budou moci odchýlit od klíčových ochranných opatření, pokud budou tvrdit, že třetí země tlačí lidi k jejich hranicím."





'Temný den pro Evropu', tvrdí aliance nevládních organizací





Evropská rada pro uprchlíky a vyhnance, aliance 117 nevládních organizací, které se zabývají ochranou a prosazováním práv uprchlíků a žadatelů o azyl, označila dnešní den za "temný den pro Evropu".



Na sociálních sítích aliance uvedla, že reformy jsou založeny na dvou "falešných předpokladech":



"Příchozí nemají potřebu ochrany."



"Nelidské zacházení s lidmi je odstrašující."



Poukázala na několik důsledků, včetně zvýšení počtu zadržených osob, které budou podrobeny nestandardním postupům, většího počtu odkladů a legalizace různých způsobů odepření azylu.



Dohoda "povede k nárůstu utrpení", varuje Amnesty

A jak zdůraznila Geddieová, "tato dohoda posiluje závislost EU na státech za jejími hranicemi při řízení migrace".



Středeční politická dohoda, které bylo dosaženo mezi Evropským parlamentem a Radou, se týká pěti zákonů souvisejících s migrací a azylem.Přední politické strany a vysocí evropští úředníci dohodu oslavují jako velký úspěch. Někteří poslanci Evropského parlamentu a nevládní organizace však vyjádřili obavy.Součástí kompromisní dohody je "povinná solidarita pro země EU, které budou uznány za země pod migračním tlakem", ale ostatní členské státy si budou moci "vybrat mezi přemístěním žadatelů o azyl na své území a finančními příspěvky", uvedl Evropský parlament ve svém shrnutí dohody.Dalším klíčovým prvkem dohody je, že "osoby, které nesplňují podmínky pro vstup do EU, budou až sedm dní podrobeny předběžnému screeningu, včetně identifikace, sběru biometrických údajů, zdravotních a bezpečnostních kontrol".V celé EU bude rovněž existovat společný postup pro udělení ochrany. "Vyřizování žádostí o azyl by mělo být rychlejší - až šest měsíců pro první rozhodnutí - s kratšími lhůtami pro zjevně neopodstatněné nebo nepřípustné žádosti a na hranicích EU," uvedl parlament.Dohoda zahrnuje nová opatření k účinnější identifikaci příchozích na území EU, včetně "doplnění otisků prstů o zobrazení obličeje, a to i u dětí od šesti let".Dohoda zavádí nový mechanismus pro zajištění solidarity v případě, že by došlo k "mimořádnému přílivu státních příslušníků třetích zemí, který by vedl ke kolapsu vnitrostátního azylového systému".Evropská komise dohodu uvítala, stejně jako středopravicová Evropská lidová strana, socialisté a demokraté a centristická skupina Obnova Evropy.Iratxe García Pérez, který vede skupinu socialistů a demokratů, uvedl, že "se nám podařilo dosáhnout dohody, která se nezaměřuje pouze na ochranu hranic, ale obsahuje také solidaritu s uprchlíky i mezi členskými státy a podporuje právo na azyl".Skupina Zelených a skupina Levice v Evropském parlamentu vyjádřily vůči dohodě obavy. Proti se postavila řada organizací hájících lidská práva.Kritici dohody tvrdí, že podkopává právo na azyl a neřeší problémy."Navrhovaný systém nakonec nebude funkční, hraniční řízení a zadržování budou znamenat velmi vysoké lidské náklady a další administrativní zátěž pro vnitrostátní orgány," uvedla německá europoslankyně Terry Reintke, spolupředsedkyně skupiny Zelených.Eve Geddieová, ředitelka kanceláře Amnesty International pro evropské instituce, uvedla, že "pakt téměř jistě způsobí, že na hranicích EU bude de facto zadržováno více lidí" a "dojde ke snížení záruk pro lidi žádající o azyl v EU, přičemž více lidí bude vedeno přes nestandardní azylové řízení na hranicích".Dodala, že "místo toho, aby státy upřednostňovaly solidaritu prostřednictvím relokací a posilování systémů ochrany, budou moci jednoduše platit za posílení vnějších hranic nebo financovat země mimo EU, aby zabránily lidem dostat se do Evropy".Další obava, kterou Amnesty vyjádřila, spočívá v tom, že "dnes dosažená dohoda rovněž umožňuje zemím, aby se v době zvýšeného počtu příchozích vzdaly široké škály azylových pravidel EU".