22. 12. 2023

Mnoho lidí vidí, kolik aspektů sovětského systému Vladimir Putin obnovuje - a myslí si, že jeho systém skončí v podstatě stejným způsobem, jako skončil ten sovětský. Uniká jim však, kolik se toho změnilo a jak mnoho se uvažovalo o takovém výsledku, tvrdí Ilja Veňavkin. Mnoho lidí vidí, kolik aspektů sovětského systému Vladimir Putin obnovuje - a myslí si, že jeho systém skončí v podstatě stejným způsobem, jako skončil ten sovětský. Uniká jim však, kolik se toho změnilo a jak mnoho se uvažovalo o takovém výsledku,

Ve skutečnosti ti, kdo jsou nyní u moci, studovali, co vedlo ke konci SSSR, a zajistili, že budou podniknuty kroky, které zabrání opakování.

Výsledkem je, že neexistuje nic, co by naznačovalo, že Putinovo Rusko skončí stejně. Putin a jeho tým se ptali, jak to, že se SSSR rozpadl "za hodinu" - a pak podnikli kroky, aby zajistili, že se stejné věci nebudou dít znovu.

Usilovali o to, aby spotřebního zboží byl stále relativní dostatek a státní plánování nestálo v cestě hospodářskému růstu. Vytvořili bezpečnostní skupiny, které jsou připraveny zastřelit velký počet lidí, pokud by byl režim zpochybněn. A rozdrtili všechna otevřená protestní hnutí, aby nepřerostla v něco víc.

To neznamená, že Putinův systém je věčný. I on má své problémy. Ale to znamená, že to, co se stalo Sovětskému svazu v roce 1991, se nebude opakovat stejným způsobem - a předpokládat opak je téměř jistě nebezpečný sebeklam.

