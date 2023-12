"Udělala jste ze sebe užitečného idiota antisemitů": Otevřený dopis Judith Butlerové

22. 12. 2023

Vážená akademička, která o sobě tvrdí, že je feministka, přehlíží násilí Hamásu na ženách a zároveň obviňuje Izrael z "genocidy", což ukazuje na nekonzistenci jejího pseudofeminismu, píše Hadar Galron.

Vážená Judith Butlerová - židovko, liberálko, pokrokářko, akademická profesorko filozofie a autorko mnoha knih. Vaše podpora Hamásu není ničím novým. Od roku 2006, ne-li dříve, říkáte, že Hamás a Hizballáh nejsou teroristické organizace, ale sociální hnutí, "bojovníci za svobodu", ODPOR, který je ve skutečnosti "extrémní globální levicí".

Vaše slova coby spisovatelky a akademičky ovlivnila mnoho západních učenců a intelektuálů, kteří vám důvěřují a spoléhají na vaši integritu. Měli byste se cítit dostatečně zodpovědní, zvláště když je Izrael ve svém nejzranitelnějším okamžiku od holocaustu... abyste si ověřili a znovu ověřili svá fakta – ale jdete do ještě většího extrému a kážete, že 75 let existence Izraele je příliš mnoho!

Odkud čerpáte svou historii? Nebyl to Izrael, kdo v roce 1948 zaútočil na Araby! Hned po pokusu o genocidu od nacistů byla tato země mezi řekou a mořem, která byla do té doby po generace obydlena jak Židy, tak Araby, rozdělena na dva státy pro dva národy...! Byli to Arabové, kteří si mysleli, že bude jednoduché "dokončit, co Hitler začal" a vyhlásit válku Izraeli. Ne méně než šest arabských států proti jednomu malému Izraeli - bohužel pro ně, Izrael tuto válku vyhrál.

"Bohužel" i pro Židy žijící v muslimských zemích. Výtržníci zahájili krvavé pogromy v Adenu a Jemenu, Libyi... Občanství byla Židům odebráno v mnoha zemích... více než 900 000 Židů bylo nuceno uprchnout nebo bylo vyhnáno ze zemí s muslimskou většinou v Africe a Asii. Opustili své domovy s prázdnýma rukama, stejně jako ti, kteří přežili holokaust – byli okradeni o svou půdu, peníze, majetek a příliš mnoho svých milovaných.

Od té doby některé islámské země uznaly Izrael jako stát – radikální islám nikoliv. Radikální islám jasně a bezostyšně prohlašuje, že jeho posláním je zničit Izrael a vyhladit celý židovský národ. Odmítá vyjednané mírové urovnání:

"... Neexistují žádná takzvaná mírová řešení palestinského problému - jsou v rozporu se zásadami islámského hnutí. Neexistuje jiné řešení než džihád... Iniciativy, návrhy a mezinárodní konference jsou jen ztrátou času." (Článek 13 charty Hamásu)

Obtěžovali jste se přečíst si tuto mírumilovnou levicovou chartu? Bezostyšně vyhlašuje genocidu, jednají podle ní, a přesto se VY rozhodnete obvinit Izrael z genocidy... Jaký je váš závěr?

Jak může člověk jako vy, který učí svobodě myšlení a složité morálce, obviňovat Izrael z genocidy? Izrael! Židovskou zemi, kde se všechna náboženství, včetně muslimů, mohou modlit, studovat a pracovat v jakékoli profesi. Mohou to být lékaři, politici, členové Knessetu v izraelské vládě... Takhle vypadá genocida a apartheid?!

Je ironií, že i když se vám podařilo přesvědčit mnoho lidí na Západě, z nichž většina nedokáže ani ukázat na Izrael nebo Gazu na mapě, nemůžete přesvědčit ty, kteří znají Hamás a chápou složitost Blízkého východu. Arabské země, vysoké arabské představitele, veřejné arabské osobnosti a prominentní arabské novináře z mnoha arabských zemí: Vědí už léta, kdo jsou skuteční utlačovatelé Palestinců:

● "Hamás byl po desetiletí vražedným teroristickým hnutím, které svůj terorismus nasměrovalo proti Palestincům... dlouho předtím, než prováděl teroristické operace pod záminkou 'osvobození Palestiny'..." řekl saúdskoarabský televizní novinář Abdalláh bin Bidžad v roce 2021

"Hamás je extremistický a teroristický," řekl v roce 2018 saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil al-Džubajr.

● V Jordánsku bývalý ministr informací Sálih al-Kalab v roce 2021 napsal: "... Hamás velmi poškodil palestinskou věc. V žádném případě není správné nazývat Hamás národně osvobozeneckým hnutím. Pokud je Hamás skutečně osvobozeneckým hnutím, proč se řídí příkazy Muslimského bratrstva?"

● V Egyptě: Televizní moderátor Mazhir Šahin v roce 2014 řekl: "Jsme připraveni dnes zemřít při obraně palestinské věci – ale nejsme připraveni zemřít při obraně Hamásu... Nejsme připraveni obětovat ani chloupek obočí kteréhokoli egyptského vojáka ve prospěch Hamásu a všech lidí, kteří vedou džihád."

● Egyptský bezpečnostní činitel v rozhovoru pro agenturu Reuters v roce 2014 řekl: "Víme, že Hamás je Bratrstvo a Bratrstvo jsou teroristé a žádná země se nemůže rozvíjet s teroristy v ní nebo v jejím okolí."

● V Bahrajnu ministr zahraničních věcí Chalíd bin Ahmad al-Chalífa v roce 2019 řekl: "Bez íránské podpory Hamásu a džihádistů, kteří ovládají Gazu, bychom byli mnohem blíže k dosažení lepšího míru mezi Palestinci a Izraelci."

● V Kuvajtu televizní komentátor Fúad al-Haším v roce 2014 řekl: "[Hamás] používá palestinskou krev jako palivo pro svou válku, aby se dostal k moci."

Existuje mnoho a mnoho dalších...

A všechny tyto arabské země odsoudily masakr Hamásu na izraelských civilistech 7. října. Stejně jako většina z dvou milionů muslimských a křesťanských Arabů žijících v Izraeli.

Ale vy – paní Judith Butlerová, se nedokážete přimět ani k tomu, abyste odsoudila ty nejbrutálnější zločiny proti lidskosti od středověku, kterých jsme byli toho dne svědky... Vy jako žena, takzvaná feministka, jste neodsoudila systematické znásilňování desítek žen a dívek, neodsoudila jste střílení do očí žen, vkládání ostrých předmětů do vagíny mladých matek, žen a dívek, vytrhávání jejich pohlavních orgánů pod záminkou "zabránění reprodukci"! Pokud vím, mrtvé ženy nemohou rodit, ale zabít je nestačilo – tito násilníci a pedofilové potřebovali záminku, aby je mohli umučit k smrti!

Zvrácená agónie zamrzla ve tvářích těchto žen, zkreslení bolesti bylo vidět na tvářích mrtvol, několik dní po jejich tragické smrti.

A vše, co můžete říci, je, že se tak stalo "za určitých okolností"? Znáte vůbec význam slova genocida? Nebo se snažíte vytvořit nový význam tohoto slova?

Protože v Gaze v roce 1967 žilo 350 000 Palestinců – v roce 2023 jich bylo 2,2 milionu – co se stalo se 75 lety genocidy?!

Dalším faktem, který vám zřejmě uniká, je, že Izrael neokupuje Gazu od roku 2005 – Hamás okupuje Gazu. Pod touto "extrémně levicovou organizaci bojující za svobodu" se od roku 2005 překvapivě nekonaly žádné volby... Protože každý, kdo se jim odváží oponovat, je shozen ze střechy – a to doslova!

Všechny peníze a zdroje, které byly poslány do Gazy na vzdělání, školy a parky, "levicový" Hamás použil na tunely, rakety, zbraně a další munici. Na svých letních táborech učí děti od 6 let, že jejich jediným životním posláním je zemřít při zabíjení Židů.

Judith Butlerová, naprosto selháváte v tom, co kážete, pokud jde o práva žen a lidská práva... přesto se zdá, že jste zamilovaná do vaší teorie, že teroristé jsou levicová sociální hnutí... Cítíte se díky tomu "liberálnější" a "svobodomyslnější"? Je to nějaká akademická arogance, která vás zaslepuje? Nebo možná odněkud z vaší akademické slonovinové věže už nedokážete rozlišit mezi temnotou a světlem, demokracií a terorismem nebo pravicí a levicí.

Copak nevidíte, že nahráváte teroristům? Že jste ze sebe udělala užitečného idiota antisemitů, kteří používají vaše jméno k "vyprání" své genocidní nenávisti?

Pokud vám opravdu záleží na Palestincích, pomozte jim zbavit se teroristických organizací, které jim vládnou. Ale nejsem si jistá, jestli vás to zajímá... Zavání to čistým antisemitismem? Staré krvavé pomluvy - s novým příběhem...

A co, že jste Židovka? Být Židem nezaručuje imunitu vůči antisemitismu.

Jste si vědoma toho, že od vaší otevřené a jednorozměrné analýzy války nejsou židovští studenti na vaší univerzitě v Berkeley v bezpečí? Univerzita neví, "jak ochránit židovské studenty před násilnými davy", které nazýváte "levicovými bojovníky za svobodu".

Teorie, Judith, se stávají slovy, slova činy a činy mohou být fatální. Pokud bude nějakému židovskému studentovi ublíženo nebo, nedej bože, bude zabit, pak je jeho krev na vašich rukou.

Zdroj v angličtině: ZDE

