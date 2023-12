Válka mezi Izraelem a Gazou: vyhlídky na dohodu o výměně rukojmích jsou nejisté, jednání s Hamásem v Egyptě skončila "bez výsledku"

21. 12. 2023

čas čtení 10 minut

Farouq Khateeb z Ramalláhu na Západním břehu Jordánu byl propuštěn z izraelského vězení. Na fotografiích je zachycen před únosem izraelskými silami a po propuštění z izraelského vězení. Farouq byl unesen před třemi měsíci a zadržován v rámci administrativní vazby bez obvinění a bez soudu. BREAKING| Farouq Khateeb from Ramallah, West Bank, has been released from an Israeli jail. The photos show him before and after being kidnapped by Israeli forces.



Farouq was kidnapped 3 months ago and detained under administrative detention, without charge or trial. pic.twitter.com/6C7geoOfFa — Quds News Network (@QudsNen) December 20, 2023









Hamás nebude jednat o propuštění dalších rukojmích, dokud Izrael neukončí svou kampaň v Gaze, říká poradce vůdce Ismaila Haníji, zatímco izraelský premiér chce pokračovat ve válce "až do konce"





Vyhlídky na dohodu o výměně rukojmích zahrnující propuštění dalších rukojmích zůstávají nejisté, Hamás trvá na tom, že nebude jednat o ničem jiném než o úplném ukončení izraelské ofenzívy v Gaze.





Vůdce Hamásu Ismail Haníja ve středu poprvé po více než měsíci navštívil Egypt, aby jednal s egyptskými představiteli, kteří se snaží zprostředkovat další příměří.



Podle zdroje agentury Reuters vyslanci intenzivně diskutovali o tom, kteří z rukojmích, jež palestinští ozbrojenci v Gaze stále zadržují, by mohli být v rámci nového příměří propuštěni a které palestinské vězně by mohl Izrael na oplátku propustit.



Schůzka s Haníjou však skončila "bez výsledku", řekl BBC palestinský představitel.



- Taher Al-Nono, Haníjův mediální poradce, řekl agentuře Reuters, že Hamás není ochoten jednat o propuštění dalších izraelských rukojmích, dokud Izrael trvale neukončí vojenskou kampaň v Gaze a nezvýší se humanitární pomoc palestinským civilistům.



Nemůžeme mluvit o vyjednávání, dokud Izrael pokračuje ve své agresi. K projednávání jakéhokoli návrhu týkajícího se vězňů musí dojít až po ukončení agrese.



Izrael trvá na tom, aby byly propuštěny všechny zbývající ženy a nemohoucí muži mezi rukojmími, uvedl zdroj informovaný o jednáních.



Deník Wall Street Journal citoval egyptské představitele, podle nichž Hamás odmítl izraelskou nabídku zastavit na týden boje výměnou za desítky rukojmích.



Islámský džihád, menší palestinská militantní skupina, která rovněž drží rukojmí v Gaze, uvedla, že její vůdce v nadcházejících dnech rovněž navštíví Egypt, aby jednal o možném ukončení konfliktu.



Mluvčí Bílého domu John Kirby ve středu řekl:



Jde o velmi vážné rozhovory a jednání a my doufáme, že někam povedou.



- Čtyři Palestinci zahynuli při izraelském náletu poblíž Rafáhu



Při izraelském leteckém útoku byl v Rafáhu na jihu pásma Gazy u hranic s Egyptem zabit vysoký pohraniční úředník jmenovaný Hamásem a tři další osoby, uvedl ve čtvrtek Hamás a zdravotníci.



Uvedli, že plukovník Bassam Ghaben, Hamásem jmenovaný ředitel Izraelem kontrolovaného obchodního přechodu Kerem Šalom, a tři další Palestinci byli zabiti při izraelském úderu poblíž brány přechodu Rafáh.



Na žádost agentury Reuters o komentář Izrael bezprostředně nereagoval.



- Podle libanonské státní tiskové agentury a bezpečnostního zdroje izraelský úder ve čtvrtek časně ráno zabil starší ženu a zranil jejího manžela v jejich domě v jižním Libanonu.



Podle agentury Reuters se počet civilních obětí izraelského ostřelování jižního Libanonu v posledních týdnech zvýšil na přibližně 20, včetně novinářů a dětí.



Podle ozbrojené skupiny, která v nedávných bojích s Izraelem ztratila více než 100 bojovníků, zabil další izraelský úder v noci na dnešek jednoho člena Hizballáhu.



Hizballáh si s Izraelem vyměňuje palbu na hranicích od chvíle, kdy palestinský spojenec Hamás zaútočil na jižní Izrael a rozpoutal konflikt, do kterého se zapojila těžce vyzbrojená skupina a další frakce napojené na Írán na celém Blízkém východě.



- Severní Gaza již nemá funkční nemocnici, tvrdí WHO



Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek uvedla, že severní Gaza zůstala kvůli nedostatku paliva, personálu a zásob bez funkční nemocnice.



"Na severu nezbyla žádná funkční nemocnice," řekl Richard Peeperkorn, zástupce WHO v Gaze, novinářům prostřednictvím videospojení z Jeruzaléma.



"Al-Ahli [nemocnice] byla poslední."



- Australská lékařka který koordinovala lékařskou pomoc Gaze, vyjádřila zděšení nad "obrovským podílem dětí, které jsou zabity nebo doživotně zmrzačeny", protože Rada bezpečnosti OSN opět odložila hlasování o rezoluci o příměří.



Doktorka Natalie Thurtleová, která až do minulého týdne pomáhala dohlížet na reakci Lékařů bez hranic, uvedla, že pro kolegy, kteří se snaží poskytovat zdravotní péči, je "velmi konfrontační, když je možné, že budou zastřeleni oknem nemocnice".





V době, kdy údajný počet obětí v Gaze přesáhl 20 000 a Francie vyzvala Izrael k "zastavení" rozsáhlých vojenských operací, Thurtleová uvedal, že je "nemožné nastavit smysluplnou reakci na tuto katastrofu kvůli pokračující vojenské aktivitě".





Žena říká a bojuje se slzami:





"Nemáme už ani okamžik, který bychom mohli ztratit."

- Amnesty International po zprávách o úmrtích ve vojenských vazebních střediscích vyzvala k naléhavému vyšetření toho, co nazvala "násilným mizením" palestinských vězňů z Gazy ze strany Izraele. Izraelská armáda uvedla, že tato úmrtí vyšetřuje.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

429

Australská lékařka konstatovala, že děti v Gaze jsou zabíjeny nebo mrzačeny ve "velmi extrémním" počtu.Addameer, lidskoprávní skupina podporující palestinské politické vězně, uvedla, že mezi zadrženými jsou stovky lidí z Gazy, včetně 123 žen, i když skutečný počet zadržených z tohoto území může být mnohem vyšší.Začátkem tohoto měsíce Klub palestinských vězňů, skupina na ochranu práv, která vede evidenci zadržených osob z okupovaného Západního břehu Jordánu a východního Jeruzaléma, uvedl, že v izraelských věznicích je přibližně 7 800 palestinských vězňů, což je nejvyšší počet za posledních nejméně 14 let.Počet osob držených v administrativní vazbě - na dobu neurčitou a bez obvinění - je podle organizátorů kampaně historicky nejvyšší. Osmdesát procent zadržených od 7. října spadá do této kategorie, uvedla Tala Nasir, právnička spolupracující s organizací Addameer.USA se snaží změnit text, který se odvolává na zastavení nepřátelských akcí ve válce mezi Izraelem a Hamásem. Dalším sporným bodem je kontrola kamionů s pomocí do Gazy, aby se zajistilo, že vezou pouze humanitární zboží. Současný návrh navrhuje, aby tuto roli hrála OSN, což je myšlenka, proti níž se Izrael pravděpodobně postaví.Americký prezident Joe Biden ve středu pozdě odpoledne při návratu z Milwaukee ve Wisconsinu novinářům řekl, že "právě teď v OSN jednáme o obrysech rezoluce, na které bychom se mohli dohodnout".Velvyslankyně Lana Nusseibehová ze Spojených arabských emirátů, které rezoluci podporovanou arabskými zeměmi sponzorovaly, již dříve uvedla, že probíhají jednání na vysoké úrovni, která se snaží dosáhnout dohody o textu, který by mohl být přijat."Všichni chtějí vidět rezoluci, která bude mít dopad a bude proveditelná na místě," řekla novinářům poté, co patnáct členů rady ve středu brzy odpoledne vedlo uzavřené konzultace a dohodlo se na odkladu. "Věříme, že dnešní den, který poskytne trochu prostoru pro další diplomacii, by mohl přinést pozitivní výsledky."Na videu, které uvedli, vypráví žena o dvouletém chlapci, který se každý den stále ptá: "Kde je tatínek?""A jediná odpověď, kterou máme, je, že ho tatínek miluje. A to je vše, nevíme, co na to říct."Jiná žena popisuje "tříleté dítě, které ví, jaké to je být rukojmím v Gaze".Muž říká v prosbě o pomoc, aby se jeho blízcí dostali domů:V Gaze údajně zůstává asi 128 rukojmích držených Hamásem, ačkoli izraelští představitelé se domnívají, že několik z tohoto počtu zemřelo.Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval, že na tomto území již "prudce stoupá počet případů výskytu infekčních nemocí". Uvedl také, že nemocnice al-Ahli ve městě Gaza - až do začátku tohoto týdne poslední fungující nemocnice v severní Gaze - je kvůli nedostatku paliva, personálu a zásob "skořápkou" svého dřívějšího já a těla jsou na jejím nádvoří pokládána v řadách, "protože nemohla být bezpečně a důstojně pohřbena".