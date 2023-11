Inflace od roku 2019 je 40 procent – a co se stalo s příjmy a výdaji státu

24. 11. 2023 / Boris Cvek

Podle nové studie institutu IDEA ceny v Česku od roku 2019 vzrostly o více než 40 procent (slovy: čtyřicet). Tomu samozřejmě musejí odpovídat výdaje. Asi 90 procent celkového nárůstu výdajů státního rozpočtu spadá dohromady do těchto kategorií: armáda, důchody, odvody za státní pojištěnce ve zdravotnictví, školství, sociální dávky, fond dopravní infrastruktury a obsluha státního dluhu.





V procentech nejvíce narostla právě obsluha státního dluhu, tedy splátky úroků, konkrétně jde o 138 procent. Pak následuje armáda a platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví: 121 a 110 procent.





Oproti tomu jsou v ostatních oblastech nárůsty jen kolem 40-50 procent (důchody 50, sociální dávky 43), tedy zhruba na úrovni inflace. Co inflaci nereflektuje, to jsou příjmy státního rozpočtu. Příjmy vzrostly na předcovidovou úroveň teprve loni. Přitom jde pouze o přechodný efekt mimořádných daní a inflace. Správně by samozřejmě měly příjmy oproti roku 2019 růst minimálně o 40 procent stejně jako inflace.





A to je celý problém státního rozpočtu a celé této země: nízké příjmy, tedy nízké daně. Proto musíme platit horentní částky za státní dluh a nemáme peníze na rozvoj veřejných služeb a základní chod státu. Když si vezmeme, že inflace od roku 2019 je 40 (slovy čtyřicet!) procent, potom si musíme taky položit otázku, co se stalo se mzdami. A dostaneme odpověď na to, proč je v Česku dlouhodobě extrémně nízká domácí poptávka a HDP neroste. Nerůst HDP zvětšuje problém se státním dluhem (ten se počítá jako procento z HDP) a uvrhá tuto zemi na trajektorii ekonomického kolapsu.







Podle vlády je ale nejdůležitější šetřit. O tom, kde jsou vlastně zisky z inflace nebo dokonce dramaticky nad inflací, se mlčí. Místo toho se opakuje pohádka o tom, jak homogenní národ Čechů zároveň přestává kupovat základní potraviny, ale zároveň vykupuje zájezdy k moři a přejídá se v luxusních restauracích.





Takže ještě jednou: inflace od roku 2019 je přes 40 (slovy čtyřicet) procent. Kromě obsluhy státního dluhu, platby za státní pojištěnce a armády žádné výdaje nerostly výrazně nad úroveň inflace. Příjmy státu naopak dosáhly úrovně roku 2019 teprve loni a zřejmě zase spadnou dolů. To jsou jasná fakta.





Odkaz na studii IDEA:,





