Herman škrtl, Klement Švrkl, Klaus frkl, Gupta mrkl

25. 11. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 7 minut



Kdy a proč?

V roce 1942 Vítkovické železárny, v té době ukradeny nacistou Hermanem Göringem, dílo stavby započaly. Udatný sovětský voják a zloděj nejen hodinek v roce 1945 naprostou většinu vybudovaného podniku ukradl, jako daň za rozpoutání války a okupaci Československa a poslal ruskému generálovi železo na daču. Komunista Klement způsobně v roce 1947, 48 zasalutoval a soudruh Antonín 1952 budovatelským pohledem Plamen míru zapálil. Nadšení budovatelé nadšeně budovali, až vymazali z map obec Švrkl. V roce 1942 Vítkovické železárny, v té době ukradeny nacistou Hermanem Göringem, dílo stavby započaly. Udatný sovětský voják a zloděj nejen hodinek v roce 1945 naprostou většinu vybudovaného podniku ukradl, jako daň za rozpoutání války a okupaci Československa a poslal ruskému generálovi železo na daču. Komunista Klement způsobně v roce 1947, 48 zasalutoval a soudruh Antonín 1952 budovatelským pohledem Plamen míru zapálil. Nadšení budovatelé nadšeně budovali, až vymazali z map obec Švrkl.



Za lepší Sovětský svaz se lid komunistického Československa rozhodl příkladnou neplacenou prací pomoci mírové velmoci zničit imperialistický svět válečných štváčů. Proto jsme se stali z velmi úspěšné průmyslové země velmi zaostalou zemí těžkého a energeticky náročného průmyslu sovětských tanců. Pardon, tanků. Pak místo pochvaly a peněz od Rusa přišel výsměch, proč jsme to pro ně dělali, když si to neobjednali. Ale, když už nabízíte, tak to sem dejte a placením se přeci mezi námi uranovými soudruhy nebudeme navzájem urážet, milé poddané bratrské „sabaky“. Urá.





Jak?





Jak plynuly roky celé od Klementa do pr…le, nezměrnou pílí a tvrdou prací jsme na místě obce Švrkle postavili těžký a smradlavý kolos hutníkova veselého snu. Komunističtí budovatelé plánovali NHKG jako záruku nové a čisté Ostravy dělníků a rolníků s minimem inteligence. A povedlo se dokonale, z bílé černá zbyla.





Jinak ani nelze, když se postavily vily pecí, voňavá prašná aglomerace, vlastní uhelná elektrárna, vodní hospodářství z přilehlých vzdálených přehrad, a hlavně různobarevnými čmoudy oplývající koksárenské baterie s přidruženou chemií.





Vyprodukovaným smradem dokázaly položit na lopatky nejednu komunistickou delegaci spřátelených soudruhů zblízka i z dalekého soudružského vesmíru. Kdo jednou přivoněl k čpavkové vodě či se jen mihl kolem fenolové jednotky si nemohl být zcela jistý, že přišel jen o pouhý nos.





Aby byla Ostrava vyhlášena čistým, příkladným bílým městem neváhali soudruzi notně rozšířit koksovny ještě přímo v „městě“. A ano, dodnes jedna obludná příšernost přímo v Ostravě „Svobodně“ stojí, čmoudí, smrdí a práší, otravuje život i lidi uprostřed Ostravy, aby se nepohodlí a zdraví většiny obyvatel zpeněžilo v cinkající prospěch majitele a jeho šaškovské družiny. S ekologií se u nás na severu republiky nikdy moc neotravovalo. Napsalo se, napovídalo, slíbilo a popilo v minulosti i dnes se stejným výsledkem. Vsjo v parjadke, měření nic nepotvrdilo!

Soudruzi krví a potem cca 42 let budovali. Po Sametu se děly věci podobné, jaké se děly po Sametu. Není nutné popisovat průběh přesunu majetku, stačí napsat: profesor idiot Klaus, Dlouhý, Zeman, Petrcíle, Šlouf, Masný, Mynář, Sokol a další dobrodinci. Rozesmátého žolíka nakonec brali Klausovi hoši miliardových spoust Tykač a Kellner. Teprve pak se objevují indičtí „bakalové“ jeden Lačný a druhý taky.





Sociální výpalné





Nejprve v roce 2020 státní EGAP ručil Guptovi za covidovou půjčku, která skončila neznámo kde a neznámo jak, ale klid, vše je prý zajištěno, jak je zvykem. Jak je zvykem, peníze fuč a za solventní dobře vydělávající podnik platí znovu český občan. Hloupý, kdo dává a chytří podnikatelé berou.





Nenasyta bandita pokračuje. Slíbil v roce 2021 vládě, že nevyvede české emisní povolenky do Rumunska a co slíbil, také ihned porušil. Peníze vyvedl, modernizaci neprovedl a dodavatelské dluhy zajistil. Zavírá jeden provoz za druhým a slibuje, že hned příští pondělí koksovna zadýmí a vysoká pec bude hořet jasným plamenem. Nebo další pondělí už jistě. Leč koksovna příkladně umře a pec smutkem spadne.





Interní zvěsti od zaměstnanců hovoří jasně. Nikde nic, nejsou suroviny, jsou dluhy, nevyrábí se a předraženou elektřinu dodává starý Lačný.





Nepoučeni





Kdyby?





Možná by byl lepší krach v době, kdy světový ekonom Klaus ničil českou ekonomiku jako správný pravicový záškodník. Novou huť plně ovládala jím posvěcená podivná skupina Petrcíle a mafiánské bratrstvo miliardových ztrát na státní úkor. Dnes už by bylo uklizeno, mastní mafiáni snad zavřeni (asi ne) a na místě fungující podnik, který by netunelovali stále noví podivní majitelé.





Takto jsme jen dostali pár let navíc, avšak výsledek bude stejný. Zbudou nám miliardové podnikatelské dluhy, zbude téměř stoletá špína, kterou měli z výnosů uklízet vlastníci, ale neuklidili, protože měli velkou práci někam daleko uklidit větší desítky miliard.





Propuštění zaměstnanci z rakovinotvorného prostředí s podlomeným zdravím se budou moci ucházet o práci v nesmyslných projektech spravedlivé transformace zaostalých regionů. Práce v knihovnách, sklenících, jako „exponáti“ v muzeu, v inkubátorech mladých podnikatelů a jako figuríny v Pohoparcích.





Transformační finanční smetánku opět smlsnou staří dobří známí z podnikavé mafie. Vláda se zdejšími problémy příliš (vůbec) nezabývá, opoziční dvojitý Karel jektá tradiční Babišovy blekoty. Zhruba 30 tisíc rodin (6 tisíc zaměstnanců a zbytek nepřímo navázaných) zřejmě vyrazí před fialovou Strakovku držet hladovku a stanovat hned vedle chartistů. S tím zásadním rozdílem, že po nich ani fialový pes neštěkne a Jurečka křesťanskou slzu neukápne.

Oba tak vehementně investovali do skomírajících hutí, že nestačili počítat vyvedené desítky miliard do soukromých indických zahrádek. Místo slibovaného moderního výdělečného a ekologického podniku zbyla dnes karikatura české formy hybridního podnikání, kdy podnikatel může vše vytunelovat a stát musí vše zaplatit. Toto byla a je pravá cesta české privatizace a la ODS.Jako po bravurním podnikateli Bakalovi tady na severním východě zůstanou obrovské miliardové dluhy, které bude zase platit občan. Hloupý stát bude rekultivovat, stát bude řešit nápravu ekologických škod a bude si na to brát peníze na dluh. Guptové Bakalové plni nabytého majetku se budou stále usmívat, jak s českým státem a občanem zas a znova dokonale vyjebali.V padesátkách jsme se klaněli Sovětskému svazu a submisivně plnili příkazy z Kremlu. V devadesátkách se klaníme domácí ekonomické mafii, která si nijak nezadá s tou ruskou. Místo spásné síly demokracie, po skonu slabého minulého režimu, nastoupila agresivita podnikatelské oligarchie. Stát tedy každý občan hradil podnikatelům prostředky na nákup podniků, platil podnikatelské ztráty a platil podnikatelům zisky. No, kterým dnešním obludným podnikatelským filantropům se to nelíbilo?