24. 11. 2023

Ruská ústava potřebuje novou reformu, aby byla státní ideologie zakotvena v základním zákoně, řekl Alexandr Bastrykin, předseda vyšetřovacího výboru. Tento názor vyjádřil na konferenci "Děržavinova čtení" na Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace. "Nebude možné jednoduše odbýt skutečnost, že nemůže existovat žádná státní ideologie," řekl šéf ICR, kterého citovala agentura RIA Novosti. Ruská ústava potřebuje novou reformu, aby byla státní ideologie zakotvena v základním zákoně, řekl Alexandr Bastrykin, předseda vyšetřovacího výboru. Tento názor vyjádřil na konferenci "Děržavinova čtení" na Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace. "Nebude možné jednoduše odbýt skutečnost, že nemůže existovat žádná státní ideologie," řekl šéf ICR, kterého citovala agentura RIA Novosti.

"Myslím si, že práce na naší ústavě by měla pokračovat. Samozřejmě by to měla být neuspěchaná práce. Zdá se mi však, že je nutné jít cestou určování perspektiv našeho vývoje, aniž bychom tyto vyhlídky zakotvili v ústavě," řekl Bastrykin, který na plenárním zasedání vystoupil na téma "Počátky ruského konstitucionalismu jako základ stability demokratické společnosti".

Myšlenku vyložit státní ideologii v ústavě vyjádřil již v květnu na Petrohradském mezinárodním právním fóru.

"Trváme na tom, že jako výsledek našich diskusí je co nejdříve nutné zavést do Ústavy Ruské federace konkrétní věcné myšlenky státní ideologie," řekl tehdy šéf ICR. Podpořil ho šéf Ministerstva spravedlnosti Ruské federace Konstantin Čujčenko. Připomněl, že ústava SSSR odkazovala na "jádro politického systému země" v podobě Komunistické strany SSSR, ale v ruské ústavě žádné takové jádro není. Podle článku 13 ústavy je v Ruské federaci uznávána ideologická a politická rozmanitost a "žádná ideologie nemůže být stanovena jako státní nebo povinná". "Budeme muset vyřešit problém článkem Ústavy Ruské federace, který říká, že nemáme ani stát, ani závaznou ideologii," dodal ministr.

Poznamenal, že žádná jiná země na světě nemá taková ustanovení ve svých ústavách a pouze Rusko svého času "na radu takzvaných partnerů převzalo tyto 'zvýšené závazky'".

Reforma ústavy, kterou navrhuje Bastrykin, pokud se uskuteční, bude druhou v posledních letech. V roce 2020 Rusko přijalo změny základního zákona, které umožnily zvolení současného prezidenta Vladimira Putina na páté a šesté funkční období. To by Putinovi, který vládne od počátku roku 2000, umožnilo zůstat u moci až do roku 2036 – déle než kterýkoli jiný ruský vládce od dob Ivana Hrozného.

Kromě toho se ústava odvolávala na "víru v Boha" a definovala manželství jako svazek mezi mužem a ženou. Rusko oficiálně zakazuje adopce dětí homosexuály uprostřed spousty dalších zákonů proti LGBT. Současně byla zakotvena priorita ruské ústavy před mezinárodními smlouvami a dalšími akty a byl vydán zákaz převodu ruského území na jiné země.

