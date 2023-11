Izraelský ministr pro komunikaci Šlomo Karhi navrhl zastavit státní financování deníku Haaretz

23. 11. 2023

Foto: Titulní strana deníku Haaretz



Izraelský ministr pro komunikaci Šlomo Karhi navrhl zastavit státní financování deníku Haaretz a obvinil ho z vydávání "poraženecké a lživé propagandy" proti státu Izrael, píše list Times of Israel.

V dopise tajemníkovi vlády Jossimu Fuchsovi Karhi kritizoval Haaretz za jeho redakční postoj k válce a navrhl, aby stát s novinami neuzavíral žádné nové obchodní dohody, zastavil v nich veškerou inzerci a zablokoval veškeré nevyplacené platby. Napsal:



Od začátku války obdržel můj úřad řadu stížností, že noviny Haaretz zaujímají škodlivý postoj, který podkopává cíle války a oslabuje vojenské úsilí a odolnost společnosti.



Dopis přišel po zprávě, kterou deník Haaretz zveřejnil v sobotu a v níž se uvádí, že vrtulník Izraelských obranných sil (IDF), který 7. října zasáhl proti bojovníkům Hamásu na hudebním festivalu Nova, střílel také na účastníky festivalu.



- Izrael bude po "krátkém" příměří pokračovat v "intenzivních" bojích nejméně dva měsíce, říká ministr obrany



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant prohlásil, že armáda bude pokračovat v bojích proti Hamásu "intenzivně" ještě nejméně dva měsíce poté, co skončí "krátká" dočasná přestávka.



Gallant ve čtvrtek promluvil k vojákům speciální jednotky izraelského námořnictva a jeho slova citoval deník Times of Israel:



"V nadcházejících dnech uvidíte nejprve propuštění rukojmích. Tato přestávka bude krátká."



Vojákům řekl, aby se během příměří "zorganizovali, připravili, vyšetřovali, doplnili zbraně a připravili se pokračovat", a dodal:





"Pokračování bude, protože musíme dokončit vítězství a vytvořit podnět pro další skupiny rukojmích, kteří se vrátí jen v důsledku nátlaku.





"Očekávají se nejméně další dva měsíce bojů," dodal.





- Získání kontroly nad severní polovinou pásma Gazy bude znamenat pouze první fázi izraelské kampaně za zničení Hamásu, uvedl ve čtvrtek hlavní vojenský mluvčí, den před zahájením čtyřdenní přestávky v bojích, píše agentura Reuters.



"Kontrola nad severní částí Gazy je prvním krokem dlouhé války," uvedl na pravidelném brífinku mluvčí izraelské armády kontradmirál Daniel Hagari.



"Připravujeme se na další fáze, v příštích dnech se zaměříme na plánování a plnění dalších fází války," dodal.



Mluvčí katarského ministerstva zahraničí uvedl, že zítra by mělo být propuštěno 13 izraelských rukojmích a poté bude následovat propuštění palestinských vězňů z izraelského vězení.







Majed al-Ansari uvedl, že nemůže prozradit, kolik Palestinců bude propuštěno, ale že Hamás propustí z Gazy 13 osob. "Všechny ženy a děti a rukojmí ze stejných rodin budou umístěni společně na stejném místě," řekl Ansari.Vyzval také ke změně stárnoucího vedení Palestinské samosprávy.Ve své hlavní kritice tvrdil, že je správné říci: "Stojíme s Izraelci a říkáme 'už nikdy' tváří v tvář teroristické hrůze posledního měsíce - to není totéž jako říci, že schvalujeme a umožňujeme to, co říká a dělá premiér Benjamin Netanjahu a jeho partneři, protože tyto dvě věci jsou v rozporu.Současný přístup nezajišťuje Izraelcům dlouhodobou bezpečnost, ale vytváří traumatizovanou generaci Palestinců a učí je, že Izrael je jejich nepřítel, a podkopává vyhlídky na dvoustátní řešení a záměrně je likviduje.Awni Khattab byl zatčen ve středu, když konvoj převážející raněné z nemocnice al-Šifa v severní Gaze projížděl kontrolním stanovištěm, které odděluje severní a jižní Gazu, uvedl PRCS v prohlášení. Dodalo:PRCS považuje izraelské úřady za odpovědné za Khattábovu bezpečnost a žádáme jeho okamžité propuštění spolu s dalšími zatčenými zdravotnickými týmy.Nesli transparent s nápisy "Osvoboďte Palestinu" a "Genocida tedy. Genocida nyní" a byli zadrženi, informovala agentura AP.Tvrzení, že al-Šifa se nachází nad velitelským centrem Hamásu, označil za nepravdivá.Al-Shifa, největší zdravotnické zařízení v Gaze, bylo před více než týdnem obklíčeno a napadeno izraelskými silami. Izrael opakovaně tvrdil, že Hamás řídil velitelské a kontrolní středisko z tunelů vedoucích v blízkosti nemocnice a pod ní, ačkoli dosud předložené důkazy tomu neodpovídaly.Sánchezovy ostré prosby zazněly během jeho návštěvy Blízkého východu s belgickým premiérem Alexanderem De Croem, během níž vyzval k uspořádání mírové konference a zopakoval, že vytvoření palestinského státu je i nadále nejlepší cestou k nastolení míru a bezpečnosti v regionu.Reakce na teroristické útoky Hamásu z minulého měsíce nemůže zahrnovat "smrt nevinných civilistů, včetně tisíců dětí", řekl Sánchez.Při svém čtvrtečním odpoledním setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem Sánchez uvedl, že Španělsko opakovaně odsoudilo "šokující teroristické činy" Hamásu a uznalo právo Izraele na obranu. Dodal však:"Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně: Izrael musí při své reakci dodržovat mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva... Celý svět je šokován obrazy, které denně vidíme z Gazy. Počet zabitých Palestinců je skutečně neúnosný. Jsem přesvědčen, že všichni civilisté musí být chráněni za každou cenu."Zatímco v Dauhá probíhala tato tisková konference, úřad izraelského premiéra potvrdil, že obdržel "předběžný" seznam rukojmích, kteří by měli být propuštěni v pátek v 16 hodin místního času.Uvedl: "Příslušní úředníci prověřují podrobnosti seznamu a v současné době jsou v kontaktu se všemi rodinami."Deník The Times of Israel uvádí, že bylo rovněž potvrzeno ze strany Hamásu, že příměří bude trvat čtyři dny a že bude propuštěno celkem 50 rukojmích.