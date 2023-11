Channel 4 News: Nejnovější situace v Gaze a v Izraeli

28. 11. 2023

čas čtení 4 minuty

Foto: Propuštěný palestinský teenager, sedmnáctiletý Mohammed Ahmad Omar





Reportér z Tel Avivu, Channel 4 News, pondělí 27. listopadu 2023, 19 hodin: Dle našich informací bylo v Gaze propuštěno 11 izraelských rukojmích a šest občanů Thajska. Jsou na cestě na přechod Raffah. Mimochodem, další zpráva ze včerejška: byla propuštěna čtyřletá holčička Abigail Adanová, dvojnásobná občanka USA a Izraele. Během toho útoku 7. října přišla bohužel o oba rodiče a stala se jakýmsi středobodem kampaně ve Státech. Joe Biden mluvil o jejím propuštění a tak dále. Také OSN dnes řekla, že se otevře druhá humanitární cesta do Gazy, takže to je významné s každým dnem, který uplyne, a teď, když jsme po čtyřech dnech ve fázi prodloužení příměří, je v tom zabudován jakýsi paradox, chcete-li, protože zatím jsme viděli vyměněné ženy a děti a starší lidi, ale bohužel existuje hierarchie rukojmích, pokud jde o jejich hodnotu pro Hamás, takže každým dnem, který uplyne a tyto ženy, děti a staří lidé budou propuštěni, se blížíme k vyjednávání o mužích a pak, což je rozhodující, o vojácích, a to se stane okamžikem pravdy, myslím, pro obě strany. Včera večer bylo propuštěno 13 izraelských rukojmích. 39 palestinských vězňů. Dnes jsme zastihli jednu z těchto palestinských rodin. Sedmnáctiletý Mohammed Ahmad Omar, který byl včera večer propuštěn z izraelského vězení, je zpátky doma ve východním Jeruzalémě. Nejdříve se k němu dostane jeho teta, pak jeho matka. nepustí ji z obětí:







Teenager, který je nyní zpět u své rodiny, je jedním z 39 Palestinců propuštěných včera výměnou za 13 izraelských rukojmích. Byl obviněn, že loni při nepokojích hodil benzinovou bombu, což popírá. Ve vězení strávil 16 měsíců a očekávalo se, že v něm stráví téměř tři roky, když přišla zpráva, že je na seznamu pro propuštění.





"Je to nepopsatelný pocit. Nikdy bych si to nedokázal představit. Být na svobodě a se svou rodinou. Chci obejmout svou matku, která mi 16 měsíců chyběla. Chtěl jsem se dotknout její ruky, dotknout se její tváře, cítit její vůni, jíst její jídlo."





V průběhu války se tato rodina, stejně jako ostatní, stává měnou vyměňovanou za příměří.





Mohammadovo propuštění je hořkosladké, protože útoky ze 7. října otevřely zcela nový svět bolesti jak pro Izraelce, tak pro Palestince. Zisk jedné rodiny na pozadí katastrofální ztráty.









Rodina Omarů žije ve čtvrti Silwan ve východním Jeruzalémě. Izraelská policie je i ostatní varovala, aby se včera večer drželi tiše a neoslavovali, což se také stalo. V Ramalláhu na Západním břehu Jordánu to bylo jiné. Izraelci za poslední tři dny propustili 117 zadržených, ale za stejnou dobu zadrželi 116 nových palestinských vězňů na celém okupovaném Západním břehu.





Zátahy a zatýkání zde od 7. října zesílily.





Izraelské jednotky zůstávají v pásmu Gazy a příměří se prodlužuje. Včerejší den byl zatím nejhladším dnem pro jeho plnění. Největší zásilka osmi kamionů, žádné podstatné zdržení a propuštění 14 Izraelců, včetně devíti dětí. Osmiletá Ella Elkayamová a její patnáctiletá sestra Daphna se včera večer na základně izraelské armády znovu setkaly se svou matkou Mayan. Jejich únos ze 7. října vysílal Hamás v přímém přenosu. V domě, odkud byly uneseny, byla nalezena těla dalších členů rodiny.







Do Chán Júnisu na jihu Gazy přichází zima, do čtvrti Al Moesi, kam Izraelci vzkazují lidem, aby šli do bezpečí. Nyní se tábor praskající ve švech chystá zaplavit.





"Dnes začalo pršet, jak vidíte, po patnácti minutách se na lidi vyvalily splašky. Situace je velmi složitá. Ať máme čističů, kolik chceme, nestačí to. V takovém případě nouze máte mít jeden záchod na 13 lidí, a teď tu máme 300 lidí, kteří čekají ve frontě na jeden záchod."





0

112

"Je ostudné, co se děje v Gaze a tady v Jeruzalémě. V Gaze je to válka s bombami a tanky. V Jeruzalémě probíhá další válka. Tam, kde k nám Izraelci nemají žádný respekt, týrají studenty a ženy."Když zbraně na čas utichly, volání o pomoc ze strany vysídlených lidí sílí.