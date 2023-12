Vládnoucí britští konzervativci likvidují BBC

1. 12. 2023

čas čtení 2 minuty



BBC pod palbou kritiky po "vyloženě špatném rozhodnutí" provést velké škrty v každodenním publicistickém pořadu Newsnight



Bývalí zaměstnanci a mediální odborníci vyjadřují zděšení a hněv. Bývalá moderátorka pořadu Newsnight Emily Maitlisová říká, že šéfové korporace ukázali, že "je jim to úplně jedno".



Škrty v hlavním večerním zpravodajském pořadu televize BBC Newsnight byly charakterizovány jako "špatné rozhodnutí", které ukazuje na "ztrátu důvěry" v korporaci.



Bývalí i současní zaměstnanci Newsnightu reagovali se zděšením a hněvem na vyhození poloviny zaměstnanců BBC, což povede ke zkrácení pořadu na 30 minut a snížení počtu zaměstnanců z 57 na 23 osob. Škrty v hlavním večerním zpravodajském pořadu televize BBC Newsnight byly charakterizovány jako "špatné rozhodnutí", které ukazuje na "ztrátu důvěry" v korporaci.Bývalí i současní zaměstnanci Newsnightu reagovali se zděšením a hněvem na vyhození poloviny zaměstnanců BBC, což povede ke zkrácení pořadu na 30 minut a snížení počtu zaměstnanců z 57 na 23 osob.







Emily Maitlisová, která pořad uváděla do loňského roku, uvedla, že se obává, že "mimořádná a výjimečná žurnalistika" bude nyní ztracena, a řekla, že zásadní rozhovor s princem Andrewem (který ho zdiskreditoval), který vedla, by se v novém formátu nedal uskutečnit.





"Samozřejmě, že stále se budou vysílat rozhovory a debaty a hudební téma pořadu bude stejné," napsala na Twitteru. "Ale jakmile šéfové vyšlou signál, že jim na stěžejním investigativním zpravodajském pořadu ve skutečnosti nezáleží - hosté a diváci se začnou zajímat, proč by měli...".



Emily Bellová, ředitelka Tow Center for Digital Journalism, řekla: "Rozhodnutí zcela zrušit JEDINÝ seriózní denní diskusní pořad, který BBC vysílá, je prostě špatné rozhodnutí." Jane Martinsonová, profesorka finanční žurnalistiky na City University of London, uvedla, že škrty jsou "známkou toho, že BBC ztratila své sebevědomí".



Bývalá reportérka zpravodajské relace Newsnight Hannah Barnesová se ptala: "Jak bude zachována rozmanitost myšlenek, když bude existovat pouze jeden centrální tým?" a bývalý politický redaktor Lewis Goodall řekl: "Potřebujeme více toho, o čem pořad Newsnight vždycky byl, ne méně."



Moderátor Newsnight Mark Urban napsal na Twitteru: "Pracuju v tomto pořadu 32 let, po celém světě, mnohokrát jsem riskoval život pro jeho žurnalistiku. Dokážete si dobře představit mé pocity při snižování počtu zaměstnanců a rozpočtu o více než 50 %."



Generální ředitelka zpravodajství BBC Deborah Turnessová ve čtvrtečním pořadu BBC Radio 4 Today obhajovala toto rozhodnutí tím, že vlivem inflace a vládou nezvyšovaného oncesionářského poplatku se BBC potýká s finanční dírou ve výši 500 milionů liber a zpravodajství musí "nést svůj díl".



Ve středu BBC oznámila, že Newsnight se stane "pořadem pro rozhovory, debaty a diskuse", ztratí tým specializovaných reportérů a upustí od investigativních filmů a zaměří se na debaty ve studiu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0