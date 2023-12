Předseda COP28 říká, že požadavky na postupné ukončení využívání fosilních paliv "nejsou podloženy žádnými vědeckými údaji"

3. 12. 2023

Předseda COP28 sultán Al Džaber prohlásil, že "žádná věda" nenaznačuje, že k omezení globálního oteplování na 1,5 °C je zapotřebí postupně přestat používat fosilní paliva

Sultán Al Džaber ze Spojených arabských emirátů říká, že postupné vyřazení uhlí, ropy a plynu by svět vrátilo "zpět do jeskyní"



Podle vědců jsou tyto komentáře "neuvěřitelně znepokojivé" a "hraničící s popíráním globálního oteplování a jsou v rozporu s postojem generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.

Podle vědců jsou tyto komentáře "neuvěřitelně znepokojivé" a "hraničící s popíráním globálního oteplování a jsou v rozporu s postojem generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.



Al Džaber tyto výroky pronesl při své hněvivé reakci na otázky Mary Robinsonové, předsedkyně skupiny Elders a bývalé zvláštní vyslankyně OSN pro změnu klimatu, během živě vysílané online akce dne 21. listopadu. Kromě toho, že Al Džaber řídí setkání COP28 v Dubaji, je také generálním ředitelem státní ropné společnosti Spojených arabských emirátů Adnoc, což mnozí pozorovatelé považují za vážný střet zájmů.



Více než 100 zemí již podporuje postupné omezování fosilních paliv a to, zda konečná dohoda COP28 k tomu bude vyzývat, nebo zda použije slabší formulace, jako je "postupné omezování", je jednou z nejostřejších otázek, o které se na summitu bojuje, a může být klíčovým faktorem, který rozhodne o jeho úspěchu. K tomu, aby se emise z fosilních paliv dostaly na nulu a omezily se rychle se zhoršující dopady na klima, je zapotřebí hlubokých a rychlých škrtů.



Al Džaber hovořil s Robinsonovou na akci She Changes Climate. Robinsonová řekla: "Je to proto, že jsme se dosud nezavázali k postupnému ukončení využívání fosilních paliv. To je jediné rozhodnutí, které může COP28 přijmout, a v mnoha ohledech, protože jste šéfem Adnoc, byste ho vlastně mohl přijmout s větší důvěryhodností."



Al Džaber řekl: "Víte, co je pro nás důležité? "Přijal jsem nabídku přijít na toto setkání, abychom vedli střízlivý a zralý rozhovor. V žádném případě se nepřihlašuji k žádné alarmistické diskusi. Neexistuje žádný vědecký poznatek nebo scénář, který by říkal, že postupné ukončení využívání fosilních paliv je to, co povede k dosažení 1,5C."



Al Džaber poté řekl: "Prosím, pomozte mi, ukažte mi plán postupného odchodu od fosilních paliv, který umožní udržitelný socioekonomický rozvoj, pokud nechcete vrátit svět zpět do jeskyní."



Guterres v pátek řekl delegátům konference Cop28: "Věda hovoří jasně: limit 1,5 °C je možný pouze tehdy, pokud nakonec přestaneme spalovat všechna fosilní paliva. Ne snížit, ne zmírnit. Postupně, s jasným časovým rámcem."



Bill Hare, výkonný ředitel společnosti Climate Analytics, uvedl: "Snížení emisí skleníkových plynů bude znamenat snížení emisí skleníkových plynů: Hare dodal: "Je to mimořádná, odhalující, znepokojující a bojovná výměna názorů. 'Posílat nás zpátky do jeskyní' je nejstarší z tropů fosilního průmyslu: hraničí to s popíráním klimatické změny."



Prof. Sir David King, předseda Poradní skupiny pro klimatickou krizi a bývalý hlavní vědecký poradce Spojeného království, řekl: "Je neuvěřitelně znepokojivé a překvapivé slyšet, jak prezident COP28 obhajuje využívání fosilních paliv. Je nesporné, že k omezení globálního oteplování na 1,5 °C musíme všichni rychle snížit emise uhlíku a nejpozději do roku 2035 postupně přestat používat fosilní paliva. Alternativou je nezvládnutelná budoucnost lidstva."



Dr. Friederike Ottová z Imperial College London ve Velké Británii řekla: "Vědecké poznatky o změně klimatu jsou již po desetiletí jasné: musíme přestat spalovat fosilní paliva. Pokud se nepodaří postupně ukončit spalování fosilních paliv na konferenci COP28, dostane se do palebné linie klimatických změn několik milionů dalších zranitelných lidí. To by bylo hrozné dědictví konference COP28."





Ottová také odmítla tvrzení, že fosilní paliva jsou nezbytná pro rozvoj chudších zemí, a uvedla, že poslední zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu "ukazuje, že cílů udržitelného rozvoje OSN nelze dosáhnout, pokud budeme pokračovat v současném hospodářství s vysokými emisemi poháněném fosilními palivy.





Mluvčí COP28 uvedl: "Scénáře IEA a IPCC 1,5C jasně uvádějí, že fosilní paliva budou muset hrát v budoucím energetickém systému určitou roli, i když menší. Předseda COPu citoval vědecké poznatky a přední odborníky na klima.



"Jasně řekl, že ropný a plynárenský průmysl musí řešit emise v rozsahu 1 a 2 [ze své činnosti], musí investovat do čisté energie a čistých technologií, aby řešil emise v rozsahu 3 [ze spalování paliv], a že celý průmysl se musí přizpůsobit udržení 1,5C..



"Opět se zjevně jedná o součást pokračující snahy o podkopání hmatatelných úspěchů předsednictví COP28 a o zkreslování naší pozice a dosavadních úspěchů."



Mluvčí uvedl, že předsednictví zprovoznilo fond pro krytí ztrát a škod s více než 700 miliony dolarů, spustilo nástroj soukromého trhu v oblasti klimatu v hodnotě 30 miliard dolarů a přimělo 51 ropných společností, aby se dohodly na cílech dekarbonizace, a 119 zemí, aby podepsaly závazek ztrojnásobit objem energie z obnovitelných zdrojů. "To je teprve začátek," řekl mluvčí.



Al Džaber je šéfem společnosti Masdar, která ve Spojených arabských emirátech vyrábí energii z obnovitelných zdrojů, ale jeho jmenování prezidentem COP28 bylo kontroverzní. Krátce před summitem unikly dokumenty, které ukázaly, že SAE plánují využít klimatických setkání s vládami k prosazování obchodů s ropou a plynem. Al Džaber popřel, že by viděl nebo používal argumentaci, která je v dokumentech uvedena. Podle nezávislé analýzy má Adnoc také největší plány na rozšíření těžby ropy a zemního plynu s nulovými čistými emisemi.



Otázku postupného snižování nebo omezování emisí komplikuje to, že tyto pojmy nemají dohodnuté definice, a také velmi nejistá role technologií na "snižování" emisí, jako je například zachycování a ukládání uhlíku. "Udržení cílů Pařížské dohody bude vyžadovat úplné ukončení využívání fosilních paliv, nikoliv vágní postupné snižování, které se spoléhá na neověřené technologie," řekla Ottová.



Více než 100 afrických, evropských, tichomořských a karibských zemí podporuje postupné omezování neomezených fosilních paliv. USA, největší světový producent ropy a zemního plynu, rovněž podporují postupné ukončení těžby. Jiné země, například Rusko, Saúdská Arábie a Čína, výzvu odmítají. Na konferenci COP28 jsou na stole obě varianty, stejně jako návrhy zmínit se pouze o uhlí nebo se o fosilních palivech nezmiňovat vůbec.



Na konferenci COP26 v Glasgow v roce 2021 bylo poprvé odsouhlaseno "postupné snižování" využívání uhlí, ale na poslední chvíli bylo toto slovo zmírněno z původního "postupného ukončování", což přivedlo předsedu COP26 Aloka Sharmu k slzám.



V rozhovoru s Robinsonovou Al Džaber také řekl: "Postupné snižování a ukončování využívání fosilních paliv je podle mého názoru nevyhnutelné. To je nezbytné. Ale musíme to brát skutečně vážně a pragmaticky."



"Svět bude i nadále potřebovat zdroje energie. My [SAE] jsme dnes jediní na světě, kdo dekarbonizuje zdroje ropy a plynu. Máme nejnižší uhlíkovou náročnost."



To se týká emisí z energie použité k těžbě fosilních paliv, nikoliv mnohem větších emisí ze spalování těchto paliv. "Neexistuje nic takového jako 'nízkouhlíková' nebo 'nízkouhlíková' ropa a plyn," řekla Ottová.



Řada komentátorů uvedla, že negativní nebo trapná odhalení o Al Džaberovi a Adnocu zvyšují tlak na to, aby předložil silnou dohodu o COP28. Vyšlo najevo, že státní ropná a plynová pole SAE téměř denně spalují plyn, přestože se před 20 lety zavázaly k politice nulového rutinního spalování.



Podrobnosti v angličtině

