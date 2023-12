Končící britská vláda zavádí drastická protiimigrační opatření, čímž zničí britské zdravotnictví a pečovatelství

5. 12. 2023

čas čtení 4 minuty

Britská vláda v pondělí oznámila šílený pokus omezit imigraci do Británie, přestože existuje obrovský nedostatek pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách, jako je pečovatelství pro přestárlé lidi. Svými drastickými opatřeními vážně poškodí už tak kolabující britské zdravotnictví (osm milionů lidí čeká na vyšetření odborným lékařem) a pečovatelskou sociální službu, nemluvě o stagnující britské ekonomice. V pondělí bylo oznámeno, že v důsledku brexitu Britové v průměru vydělávají o 10 000 liber ročně (cca 300 000 Kč ročně) méně než Francouzi či Němci.

Ministr vnitra James Cleverly představil pětibodový plán, podle něhož se minimální mzdový požadavek na vízum pro kvalifikované pracovníky zvýšil na 38 700 liber ročně (90 000 Kč měsíčně).

Znamená té, že pokud si Brit vezme za manžela či za manželku cizince či cizinku, nedostane povolení partnera přivézt to Británie, pokud nebude vydělávat 90 000 Kč.



Jan Čulík přijel se svou britskou manželkou do Británie z komunistického Československa v roce 1978. I když komunisté bránili volnému pohybu obyvatelstva, zakázat slučování rodin se - na rozdíl od dnešní britské vlády - báli. Kdo uzavřel sňatek se západním cizincem, směl se vystěhovat kamkoli. Za tehdejší britské vlády žádné finanční omezení bránící slučování rodin, v Británii neexistovalo.







Tento krok, který podle vládních odhadů pomůže snížit čistou migraci do Británie o 300 000 osob ročně, je pokusem Cleverlyho a premiéra Rishiho Sunaka zachránit pověst Konzervativní strany, která se potýká s problémy s kontrolou imigrace.





Odborníci však varují, že hrozí také další chaos v již tak napjatém zdravotnictví a poškození dlouhodobých růstových vyhlídek Spojeného království.





Pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách ta hranice platu 90 000 Kč měsíčně neplatí, avšak Sunakova vláda případným zájemcům z řady imigrantů o práci ve zdravotnictví a v pečovatelství nedovolí, aby si do Británie přivezli své rodinné příslušníky. Vládnou obavy, že za těch okolností nebude o práci v britském zdravotnictví a pečovatelství zájem.





Sunakova vláda chce také zakázat zahraničním studentům na britských univerzitách, aby si do země přivezli rodinné příslušníky, a bude jim bránit, aby si po absolutoriu vysokoškolského studia v Británii hledali zaměstnání. Vláda, která není šílená usiluje o to, aby vysoce kvalifikovaní pracovníci v zemi ku prospěchu ekonomiky zůstali, to však není případ Sunakovy vlády.



Jen v Anglii je 152 000 volných pracovních míst pro pracovníky v oblasti sociální péče a inspektoři pečovatelských domů často zjistili, že nedostatek personálu znamená, že se obyvatelům dostává nevyhovující a někdy i nebezpečné úrovně péče.





"Největší dopady budou mít na britské občany s nižšími příjmy, a to zejména na ženy a mladší lidi, kteří mají tendenci vydělávat nižší mzdy." Takže v Británii nebudou smět žít.













Podrobnosti v angličtině ZDE

Steve Brine, předseda výboru pro zdravotnictví za Konzervativní stranu, zdůraznil, že počet volných pracovních míst v sociální péči o dospělé je 152 000 a v britském zdravotnictví bylo v září 121 000 volných míst. "S kým se ministři radili před dnešním oznámením o migraci?" řekl.Poté, co protiunijní konzervativci vedli kampaň za brexit, která byla zčásti poháněna tvrzením, že Spojené království bude schopno kontrolovat své hranice, zaznamenali od referenda v roce 2016 prudký nárůst čisté migrace, ovšem ze zemí mimo EU, migrace z Evropské unie ostře poklesla.Dr. Madeleine Sumptionová, ředitelka Migration Observatory na Oxfordské univerzitě, uvedla, že rozhodnutí ministryně vnitra zvýšit hranici příjmu zahraničního partnera na 38 700 liber by mohlo mít nejvýznamnější dopady na jednotlivce."Tato hranice určuje, zda si britští občané mohou přivést zahraničního partnera, aby s nimi žil ve Spojeném království,," uvedla."Rodinná migrace tvoří malý podíl na celkové migraci, ale ty, kterých se týká, může ovlivnit velmi výrazně.