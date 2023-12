USA "došly peníze" pro Ukrajinu

5. 12. 2023

čas čtení 9 minut





Bílý dům naléhá na Kongres, aby schválil další finanční prostředky na válku proti Rusku - ale tvrdá pravice republikánů se brání



Bílý dům varuje, že mu "došly peníze" na pomoc Ukrajině

Zelenskyj vystoupí před americkými senátory v souvislosti se sporem o financování







Volodymyr Zelenskyj v úterý osloví americké senátory prostřednictvím videospojení během důvěrného brífinku. Bidenova administrativa tlačí na Kongres, aby schválil novou pomoc pro Ukrajinu.



Předseda senátní většiny Chuck Schumer uvedl, že administrativa pozvala Zelenského, aby před senátory promluvil, aby "mohli přímo od něj slyšet, o co přesně jde". Mluvit budou také ministři obrany, zahraničí a další vrcholní představitelé národní bezpečnosti.



Zelenského vystoupení přichází poté, co americká administrativa zaslala naléhavé varování o nutnosti schválit novou vojenskou a ekonomickou pomoc Ukrajině s tím, že bez ní se může válečné úsilí Kyjeva na obranu před Ruskem rozložit.





V dopise adresovaném vedoucím představitelům Sněmovny reprezentantů a Senátu a zveřejněném v pondělí ředitelka Úřadu pro řízení a rozpočet Shalanda Youngová varovala, že USA do konce roku dojdou finanční prostředky na zasílání zbraní a pomoci Ukrajině, a uvedla, že by to Ukrajinu na bojišti "srazilo na kolena".



Dodala, že USA již došly peníze, které použily na podporu ukrajinské ekonomiky, a "pokud se ukrajinská ekonomika zhroutí, nebudou schopni pokračovat v boji, tečka".



Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan šel ještě dál a naznačil, že hlasování proti pomoci Ukrajině je vlastně hlasováním pro usnadnění úspěchu Ruska.



"Kongres se musí rozhodnout, zda bude nadále podporovat boj za svobodu na Ukrajině ... nebo zda bude ignorovat poučení z historie a nechá Putina zvítězit," řekl Sullivan novinářům v Bílém domě.





Bílý dům v pondělí naléhavě varoval Kongres a předpověděl, že bez další finanční pomoci ze strany USA Ukrajina brzy ztratí půdu pod nohama ve válce proti Rusku.



"Chci, aby bylo jasno: bez zásahu Kongresu nám do konce roku dojdou prostředky na pořízení dalších zbraní a vybavení pro Ukrajinu a na poskytnutí vybavení z amerických vojenských zásob," napsala ve svém dopise vedoucím představitelům Kongresu Shalanda Youngová, ředitelka Úřadu pro řízení a rozpočet.



"Pro tento okamžik není k dispozici žádný kouzelný hrnec finančních prostředků. Došly nám peníze - a téměř došel i čas."



V říjnu Bílý dům požádal Kongres, aby schválil návrh zákona o dodatečném financování ve výši 106 miliard dolarů, který by poskytl pomoc Ukrajině, Izraeli a spojencům v Indopacifiku a zároveň posílil bezpečnost hranic. Dvoustranná jednání o tomto návrhu zákona však nyní uvázla na mrtvém bodě.



Ačkoli předchozí balíčky financování pro Ukrajinu získaly v Kongresu širokou podporu obou stran, ve Sněmovně reprezentantů ovládané republikány je tato otázka stále spornější.



Vzhledem k zakořeněnému odporu tvrdých pravicových republikánů vůči další pomoci Ukrajině se musí nový republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson při jednáních se Senátem chovat velmi opatrně.



O jakou dodatečnou pomoc Bílý dům požádal?



Žádost o dodatečné financování, kterou Bílý dům představil v říjnu, obsahovala zhruba 60 miliard dolarů dodatečné pomoci pro Ukrajinu. Přestože Kongres již vyčlenil více než 111 miliard dolarů na podporu ukrajinského válečného úsilí, Youngová ve svém dopise vedoucím představitelům Kongresu varovala, že zdroje rychle docházejí.



Podle Youngové ministerstvo obrany již vyčerpalo 97 % z 62,3 miliardy dolarů, které obdrželo, zatímco ministerstvu zahraničí nezbývá žádná z 4,7 miliardy dolarů. S poukazem na celosvětový význam války na Ukrajině Youngová zdůraznila, že Kongres musí okamžitě jednat, aby zabránil katastrofě.



"Toto není problém příštího roku. Čas pomoci demokratické Ukrajině v boji proti ruské agresi je právě teď," řekl Young. "Je čas, aby Kongres jednal."



V jaké fázi jsou jednání o návrhu zákona nyní?



Dvoustranná jednání o vytvoření doplňkového balíčku pomoci, který by mohl projít oběma komorami Kongresu, se o víkendu zřejmě zadrhla. Republikáni ve Sněmovně reprezentantů prosazovali, aby do návrhu zákona byla zahrnuta tvrdší imigrační politika, zejména v otázkách azylu a žádostí o podmínečné propuštění, ale tyto návrhy jsou pro mnoho demokratů neúspěšné.



Jeden z hlavních demokratických vyjednavačů při jednáních, senátor Chris Murphy z Connecticutu, v pondělí pro Politico uvedl, že tvrdá pravice republikánů chce "v podstatě uzavřít hranice" výměnou za podporu většího financování Ukrajiny.



"V tuto chvíli se zdá být zcela jasné, že děláme dost velké kompromisy a ústupky a republikáni nejsou ochotni se s námi setkat nikde blízko středu," řekl Murphy.



Proč se tvrdá pravice republikánů staví proti další pomoci?



S tím, jak se stále více členů Republikánské strany hlásí k přístupu Donalda Trumpa k zahraniční politice "Amerika na prvním místě", se stále více pravicových zákonodárců staví k poskytování finančních prostředků Ukrajině nedůvěřivě.



Tvrdí, že USA by neměly posílat na Ukrajinu tolik peněz, když by tyto prostředky mohly být lépe využity na řešení bezpečnosti hranic, přestože americká pomoc Ukrajině představuje méně než 1 % HDP země.



Mnoho významných republikánů, včetně vůdce senátní menšiny Mitche McConnella, však financování Ukrajiny nadále podporuje a toto rozdělení způsobilo rostoucí rozkol ve straně.



Tato otázka vzbudila zvýšenou pozornost v říjnu, kdy tvrdý pravicový kongresman Matt Gaetz z Floridy obvinil tehdejšího předsedu Kevina McCarthyho, že uzavřel "tajnou postranní dohodu" s Joem Bidenem o poskytnutí dalších finančních prostředků Ukrajině. McCarthy tuto charakteristiku odmítl, ale Gaetzovo obvinění zdůraznilo, jak se předsedova podpora Ukrajině stala zásadním tématem mezi ním a tvrdou pravicí v jeho frakci.





McCarthy byl poté odvolán z funkce předsedy Sněmovny reprezentantů poté, co se Gaetz a sedm dalších republikánů připojilo k demokratům a podpořilo návrh na uvolnění křesla.





"Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se usnesli, že jakýkoli doplňkový balík týkající se národní bezpečnosti musí začít na našich vlastních hranicích. Věříme, že na obou otázkách se lze dohodnout, pokud budou senátní demokraté a Bílý dům jednat rozumně."





"Pokračujeme v práci na nalezení řešení, které ochrání naši národní bezpečnost, zastaví obchodování s lidmi a zabrání kartelům využívat zjevné mezery v našem zákoně," řekl Lankford na Twitteru. "To je náš cíl [a] budeme pokračovat v práci, dokud se nám to nepodaří."





"Musím zdůraznit, že pomoc Ukrajině při její obraně a zajištění její budoucnosti jako suverénního, demokratického, nezávislého a prosperujícího národa podporuje naše národní bezpečnostní zájmy," řekl Young. "Cesta, kterou Kongres zvolí, bude mít odezvu po mnoho let."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

357

Ačkoli Johnson původně vyjádřil podporu Ukrajině po ruské invazi v únoru 2022, jeho postoj se změnil. Skupina Republikáni pro Ukrajinu udělila Johnsonovi na své kongresové hodnotící kartě známku "F" s tím, že opakovaně hlasoval proti opatřením zaměřeným na posílení podpory USA Ukrajině.Minulý týden Johnson prohlásil, že je "přesvědčen a optimistický", že Kongres schválí pomoc Izraeli i Ukrajině, ale naznačil, že tyto dvě priority by neměly být spojeny v jednom návrhu zákona. V reakci na Youngův dopis v pondělí Johnson zopakoval svůj požadavek, že jakákoli pomoc Ukrajině musí být vázána na zpřísnění hraniční politiky."Bidenova administrativa se nedokázala věcně zabývat žádnou z oprávněných obav mé konference ohledně absence jasné strategie na Ukrajině, cesty k vyřešení konfliktu nebo plánu na odpovídající zajištění odpovědnosti za pomoc poskytovanou americkými daňovými poplatníky," uvedl Johnson na Twitteru.To zůstává značně nejasné, protože obě strany se v současné době zdají být ve svých jednáních daleko od sebe. Jeden z hlavních republikánských vyjednavačů, senátor James Lankford z Oklahomy, však v pondělí vyjádřil přesvědčení, že zákonodárci nakonec dosáhnou shody.Youngová ve svém dopise předpověděla, že ztráta americké finanční podpory "srazí Ukrajinu na kolena na bojišti, čímž nejen ohrozí úspěchy, kterých Ukrajina dosáhla, ale zvýší pravděpodobnost ruských vojenských vítězství".Takový scénář by mohl způsobit, že se válka přelije do širšího regionálního konfliktu, do něhož se zapojí i další evropští spojenci Spojených států, varovala Youngová, a tato nebezpečná situace by mohla ohrozit americké jednotky v zahraničí