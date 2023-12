Obscénní čeští politikové proměňují Českou republiku v globálního páriu

Mezitím v CIVILIZOVANÉM SVĚTĚ se konají rozsáhlé protesty proti dodávání zbraní Izraeli:



IVíce než risíc zaměstanců zablokovalo čtyři zbrojovky v Británii, které poskytují součástky pro zbraně, které Izrael používá při bombardování Gazty. Tato blokáda je koordinována s obdnobnými akcemi ve Francii, v Dánsku a v Holandsku



BREAKING: Over 1,000 workers have blockaded 4 arms factories across the UK which provide components for arms used by Israel in its bombardment of Gaza.



Actions are being coordinated with workers in France, Denmark and the Netherlands who are also blockading arms factories today. pic.twitter.com/B9GJ5Mqk2Q