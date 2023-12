"Všechno je v ohrožení": jak nová britská vízová pravidla rozdělují rodiny

8. 12. 2023

Požadavek na výši platu 38 700 liber ročně (90 000 Kč měsíčně) nutí studenty, pracující a manželské dvojice zklamaně a v zoufalství roztrhat své plány

Pozn. red. Už jsme tady referovali o tom, že v únoru 1978 se šéfredaktor Britských listů Jan Čulík se svou skotskou manželkou Lesley Keen vystěhoval z komunistického Československa do Británie. Jezdit na Západ za husákovského komunismu bylo velmi obtížné. Výjimku měli Čechoslováci, jejichž manžel či manželka byli ze Západu. Československý komunistický režim se totiž bál porušovat mezinárodní lidskoprávní dohodu o sjednocování rodin. V roce 1978 v Británii neexistovala žádná podmínka, že musíte mít plat určité výše, jinak vás do země nepustí. Tehdy ještě Británie respektovala mezinárodní právo.



Čas oponou trhnul a ukazuje se, že současná britská vláda je horší než někdejší československý komunistický režim. Na nějakou mezinárodní úmluvu o sjednocování rodin naprosto kašle. Kdo si chce přivézt do Británie nyní svého manžela či manželku, musí prokázat, že vydělává 38 700 liber ročně, což nevydělává v Británii 60 procent obyvatelstva.



* * *



Osmadvacetiletá Rebecca, studentka doktorského studia biologických věd z Liverpoolu, a její partner, australský státní příslušník pracující ve vysokém školství, patří mezi tisíce párů, které čelí rozchodu a finanční nejistotě kvůli rozhodnutí britiské vlády změnit imigrační pravidla. Mezi postiženými budou kvalifikovaní pracovníci, zahraniční studenti, zdravotničtí a pečovatelští pracovníci ze zámoří a jejich rodinní příslušníci.





"Moje partnerka dostala rodinné vízum v dubnu 2022," říká Rebecca. "Samotný proces získání víza byl složitý a vyčerpávající - musíte prokázat, že vyděláváte dost peněz, abyste nemuseli pobírat dávky, a tak dále. Změna pravidel znamená, že ačkoli já vydělávám něco přes 18 600 liber v rámci svého doktorátu financovaného daňovými poplatníky a můj partner vydělává 26 000 liber, nebudeme mít nárok na obnovení jeho víza v lednu 2025.



"Je to proto, že příjem ze stipendia se započítává pouze tehdy, pokud z něj [v době podání žádosti] zbývá alespoň 12 měsíců, a v té době mi bude zbývat pouze 10 měsíců. Samotný příjem mého partnera by byl [podle starých pravidel] v pořádku, ale teď už ne."



Podle nových pravidel, která údajně vstoupí v platnost někdy na jaře příštího roku, se částka, kterou musí lidé vydělávat, aby si mohli do Spojeného království přivést rodinného příslušníka nebo partnera ze zahraničí, zvýší na 38 700 liber ze současných 18 700 liber minimálního příjmu.



U rodin, které již ve Spojeném království pobývají, se bude při určování, zda je nová hranice splněna, brát v úvahu celý příjem domácnosti.



Pokud by se Rebečin partner vrátil do Austrálie a Rebecca by se ho po ukončení studia pokusila přivést zpět do Británie na rodinné vízum, musel by její samotný příjem činit 38 700 liber nebo více.



"Můj postdoktorský plat ve výši přibližně 36 000 liber nebude stačit," říká. "Nebudeme moci zůstat, pokud na nějakou dobu nepřeruším doktorandské studium, abychom mohli požádat, až mi bude zbývat celý rok financování."



Rebecca říká, že kdyby věděli, že se imigrační pravidla změní, tak by se s partnerem "rozhodně" nerozhodli usadit ve Spojeném království.



"Museli jsme zaplatit vysoké částky na poplatcích a příplatcích na zdravotní péči - a přitom stále platíme daně a národní pojištění, takže platíme dvakrát. Tyto poplatky se nyní navíc zvyšují a upřímně řečeno mám pocit, že mě tu moje země nechce."



"Vzhledem ke společnosti s nízkými platy, ve které žijeme, si dovedu představit, že to jen zvýší počet vysoce kvalifikovaných, ale průměrně vydělávajících pracovníků, kteří Británii opustí. Právě jsme se chystali složit zálohu na dům a teď přemýšlíme, že budeme muset opustit náš domov. Je to neuvěřitelně stresující a demoralizující."



Jednačtyřicetiletá Bridget, která pochází ze Zimbabwe, zanechala letos v květnu své dva syny ve věku 11 a 18 let v péči svých bratrů a přišla do Spojeného království jako pečovatelka.



"Moje vášeň pro péči o lidi mě přivedla až sem," říká, "ale je to velmi bolestné být bez svých dětí, strašně mi chybí."



Bridget, která je od svého příjezdu zaměstnána jako komunitní pečovatelka a podpůrná pracovnice, žije ve společném podnikovém ubytování ve Wincantonu v Somersetu s dalšími dvěma pečovatelkami, které by bylo nevhodné i pro ubytování jejích dětí.



Plánovala si co nejdříve najít jiné ubytování a přivést své syny do Spojeného království na rodinné vízum, ale změny vízových pravidel zmařily její naděje na život ve Spojeném království.



"Staví mě to do velmi obtížné situace," říká. "Není možné, abych vychovávala své děti, když jsou v Zimbabwe a já tady. Pokud budeme trvale odděleni, zmaří to celý účel [mého pobytu zde]. Cestování domů není zrovna levné a většina z nás by si to nemohla dovolit ani jednou za rok.



"Pokud tento předpis bude zaveden, vrátím se domů mnohem dříve, než jsem plánovala. Ráda bych se ve Spojeném království usadila natrvalo. Velmi dobře jsem se přizpůsobila a zdejší lidé mi přišli velmi vstřícní. Komunita, pracoviště i uživatelé služeb jsou velmi příjemní a práce v britském pečovatelském sektoru mě zatím docela naplňuje, protože mám pocit, že poskytuji velmi potřebnou službu.





"V mém okolí je v pečovatelském sektoru obrovský nedostatek zaměstnanců, moje firma se stále snaží hledat nové zaměstnance. Asi polovina mých kolegů je ze zámoří. Ale když si nemůžu vzít s sebou děti, nemůžu zůstat."

Pragyan, 25letý zahraniční student z Indie, který právě dokončil magisterské studium v oboru projektového managementu a má bakalářský titul v oboru elektrotechniky a elektroniky, je v současné době ve Spojeném království na základě absolventského pracovního víza. Patří k mnoha studentům ze zámoří, kterým nová politika zhatila kariérní plány.





"Nová [politika] rozdělí rodiny, lidé přijdou o těžce vydělané peníze a může to vést k tomu, že v budoucnu nebudou mít důvěru v žádnou z příštích vlád, které budou zvát legální přistěhovalce k práci nebo studiu ve Spojeném království. Jsem hluboce rozrušen, zklamán a obávám se o svou budoucnost."











"Investoval jsem téměř 40 000 liber do vzdělání, ubytování, víz a zdravotního pojištění [tím, že jsem přijel do Spojeného království]. Vzhledem k tomu, že ekonomika je v tak špatném stavu, neexistují téměř žádné firmy [ochotné sponzorovat pracovní víza]. Nyní, když vláda zvýšila sazbu pro získání víza na neuvěřitelných 38 700 liber, bude pro mnoho zahraničních absolventů nemožné získat práci."Ministr vnitra Spojeného království James Cleverly oznámil omezení legální migrace v pondělí.Pro třicetiletého Jamese, britského občana, který poslední rok žil a pracoval na Tchaj-wanu, mohou nová vízová pravidla znamenat, že se nebude moci vrátit domů."Se svou tchajwanskou přítelkyní jsem se seznámil ve Spojeném království a na Tchaj-wan jsem se přestěhoval, protože musela po magisterském studiu opustit zemi. Náš plán byl, že se tento měsíc vezmeme a příští rok se přestěhuji zpět do Spojeného království, než si ji [přivezu]. Ve Spojeném království bych pravděpodobně vydělával kolem 30 tisíc liber, takže s novými pravidly je vše ohroženo."James odhaduje, že zvýšení jeho platu na novou požadovanou hranici by trvalo několik let. "To by samozřejmě znamenalo být odloučen od své budoucí manželky. Během těch let bychom přišli o možnost koupit si dům nebo mít děti."Ze Spojeného království jsem odešel, abych se naučil čínsky, což by mi v Londýně pomohlo. Proč jsou vládní předpisy zaměřeny proti lidem, jako jsme my jak může údajně různorodý kabinet něco takového dovolit?Pracoval jsem v pohostinství, hlavně v londýnském Mayfairu. Obsluhoval jsem britského ministra financí Jeremyho Hunta, jeho žena je také Asiatka. Doufám, že dokáže pochopit složitost této situace."